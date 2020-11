Ambulanze incolonnate in strada, la foto simbolo della seconda ondata

Una lunga colonna di dieci ambulanze, con le sirene spente e le luci blu accese, in coda per raggiungere gli ospedali di Torino, in un silenzio irreale. E’ questa una delle immagini forti di questa seconda ondata di contagi da coronavirus, che racconta senza parole la nuova emergenza sanitaria che medici e infermieri stanno affrontando.

La foto postata su Instagram

La fotografia simbolo

La foto è stata scattata da Pietro Izzo e pubblicata su Instagram. Lo scatto ricorda quello realizzato all’inizio della pandemia a Bergamo, con l’esercito che portava le bare fuori dalla regione. “Dieci ambulanze in coda sotto casa. Una luce blu che ha riempito tutti gli appartamenti della via. Senza sirena, quindi vuote (spero) e in procinto di tornare al deposito, o dove vanno a dormire le ambulanze quando finiscono un turno. Però impressionante. E siccome mi ha impressionato, ho filtrato la foto in modo che sembrassero tante macchinine giocattolo, per mettere un po’ di distanza fra me e loro e avere un po’ meno tristezza. Con tutto che le ambulanze sono speranza di vita”.

La foto simbolo dell’amore degli operatori sanitari verso gli anziani L’operatore sanitario Gianni Portogallo ci racconta in che modo quotidianamente si prende cura degli anziani, le persone più vulnerabili in questo periodo di pandemia

La precisazione

La mattina successiva un amico giornalista chiede il permesso di utilizzarla per un articolo diventando virale. L’autore della foto si è quindi sentito in dovere di aggiungere una nota a margine spiegando che secondo lui una foto accompagnata da riflessioni personali non fa una notizia.

“Per amor di verità voglio riportare quanto mi hanno segnalato diverse persone e cioè che si trattava di una fila di ambulanze che dall’Ospedale Mauriziano di Torino – ormai giunto al limite di posti letto – portavano i pazienti al nuovo centro Covid dell’Ospedale di Tortona. La situazione è quello che è, lo riconosciamo tutti.”

Una foto che parla da sola

Il suo post non voleva essere notizia, ma solo una raccolta di impressioni personali. Certo è, però, che certe immagini parlano da sole. Questa foto racconta una realtà triste ma che non ci deve togliere la speranza che il domani sarà migliore.

Photocredits: Instagram

© Riproduzione Riservata