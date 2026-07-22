“Non ti riconosco più”: Vecchioni spiega perché l’amore di coppia può finire per il male dei figli

Ci sono fratture che non maturano lentamente nel tempo, né nascono dall’usura dei sentimenti o dalla semplice mancanza d’affetto. Sono spaccature improvvise, provocate dall’impatto violento con l’invisibile, quel territorio buio in cui un evento devastante e imprevisto irrompe nella vita quotidiana, sbriciolando ogni certezza.

È questa la lacerazione profonda che Roberto Vecchioni indaga nel suo romanzo Il mercante di luce, affidando la diagnosi più dolorosa alla spietata Lettera senza ritorno scritta dal protagonista Stefano Quondam. Una pagina d’autore che dà voce a un tabù universale: cosa accade alla coppia quando il male travolge un figlio?

Quando parliamo di questo male, lo sguardo corre subito alla malattia rara, alla diagnosi infausta o all’infortunio che disabilita, proprio come accade nel libro. Ma il male assume forme differenti e ugualmente spietate: può essere la deriva di una tossicodipendenza, un atto di violenza subito o commesso, il baratro dei guai con la legge, o una fame d’aria esistenziale che trasforma un figlio in uno sconosciuto autodistruttivo. In tutti questi casi, la terra sotto i piedi dei genitori crolla allo stesso modo.

Nell’immaginario comune si tende a credere che di fronte a una tragedia immane la coppia trovi quasi automaticamente la forza di stringersi e fare fronte comune. Ma la realtà racconta una verità ben più cruda. Di fronte all’abisso, la prima cosa che spesso si spezza non è la resistenza individuale, ma proprio il “noi”.

La sofferenza estrema agisce come un solvente chimico. Ognuno dei due partner si aggrappa alle proprie strategie di sopravvivenza emotiva, scoprendo che quelle dell’altro risultano estranee, se non intollerabili. È la tragedia nella tragedia, al dolore per il figlio si somma la solitudine di chi si volta verso il compagno di una vita e scopre di non poterne più condividere lo sguardo.

Ho paura d’incontrarti, non ho nemmeno voglia di vederti, non saprei cosa dirti, preferirei scappare, nascondermi. Saresti un’immagine che si sovrappone a un’altra, non potrei mai riconoscerti.

Dentro Il mercante di luce e la vita di Vecchioni

Per comprendere appieno la portata di questa lacerazione occorre entrare nella cornice narrativa che le dà corpo. Pubblicato da Einaudi nel 2014 nella collana I Coralli, Il mercante di luce mette in scena una tragedia intima e universale. Il protagonista, Stefano Quondam, è un professore di letteratura greca “fuori dal tempo e dal mondo”, costretto ad affrontare la condanna più spietata: suo figlio Marco, diciassettenne, è affetto da progeria, una malattia rara che accelera il tempo e consuma il corpo a una velocità vertiginosa.

Stefano tenta di riempire i giorni che restano consegnando al figlio la sola ricchezza che possiede: la bellezza della poesia antica, della letteratura, della luce. Ma mentre cerca di salvare il figlio con l’arte, assiste al crollo verticale del suo matrimonio. Sua moglie Miranda reagisce al male in modo opposto, creando una crepa insanabile che culmina proprio nella Lettera senza ritorno.

Questa narrazione attinge a piene mani dalla vita e dalle ferite più intime dell’autore. Roberto Vecchioni, per anni docente di liceo oltre che cantautore, ha affrontato sulla propria pelle il peso di una paternità ferita, segnata dal dolore per le drammatiche condizioni di due suoi figli: la battaglia quotidiana contro la sclerosi multipla del figlio minore Edoardo (a cui ha dedicato il brano Le rose blu) e la dolorosa scomparsa del terzogenito Arrigo dopo anni di lotta contro un grave disturbo legato alla salute mentale.

La sua scrittura non nasce dunque da una speculazione teorica, ma dalla conoscenza viscerale di cosa significhi stare accanto alla fragilità in tutte le sue forme – la malattia neurologica del corpo e la lacerante sofferenza della mente -, guardare l’ombra negli occhi e misurare la distanza devastante che rischia di crearsi tra due genitori quando il dolore diventa un macigno troppo grande da portare insieme.

Quando il male di un figlio genera l’incomunicabilità nella coppia

Il vero dramma che disintegra una coppia non è soltanto la natura specifica del male che colpisce un figlio, ma la scoperta improvvisa e spaventosa che la persona con cui si è condiviso un progetto di vita diventa un’estranea proprio nel momento del bisogno supremo. Di fronte alla catastrofe, l’aspettativa implicita che l’altro provi la nostra stessa angoscia e la affronti con la nostra stessa postura emotiva viene puntualmente tradita, trasformandosi in una diagnosi di incompatibilità insanabile.

È quello che la Lettera senza ritorno di Vecchioni definisce come un rifiuto viscerale, una richiesta d’aiuto rimasta del tutto inascoltata:

Avevo un disperato bisogno che tu entrassi nella caverna nonostante il guardiano. Non è successo. Ma questo è Kafka.

In questa potente allegoria kafkiana si consuma la prima vera frattura. Uno dei due genitori chiede all’altro di abbandonare ogni finzione, di spogliarsi delle difese superficiali e di scendere a guardare il buio negli occhi. Quando l’altro partner si rifiuta di compiere quel passo, sia per incapacità emotiva, sia per autodifesa , questo tirarsi indietro viene percepito non come un limite umano, ma come un abbandono deliberato, un tradimento insostenibile.

Da questa distanza nascono due strategie di sopravvivenza diametralmente opposte e del tutto inconciliabili. C’è chi tenta di sopravvivere rifugiandosi nel pragmatismo, nella logica delle cose da fare, nell’organizzazione pratica o persino in un cinismo difensivo che serve a schermarsi dall’orrore. E c’è chi, al contrario, rifiuta ogni forma di anestesia, rimanendo totalmente esposto, immobile, vulnerabile e ancorato al senso profondo di ciò che sta accadendo.

Quando questi due mondi si scontrano, la ricerca di normalità del primo viene bollata dal secondo come cinica insensibilità, mentre la paralisi del secondo viene giudicata dal primo come un’inutile e irresponsabile resa.

La lettera senza ritorno evidenzia questa distanza abissale contrapponendo due modi di stare al mondo diventati ormai estranei:

Tu hai imparato a vendere cose inutili a persone inutili. Io vivo di crediti per tutto ciò che non serve a vivere.

Questa incomprensione di fondo erode progressivamente ogni spazio di intimità, estendendosi fino a recidere l’ultimo legame rimasto: quello dei corpi e dell’affetto quotidiano. Il partner non rappresenta più il porto sicuro in cui rifugiarsi durante la tempesta, ma diventa lo specchio deformante della propria solitudine, la testimonianza vivente dell’incapacità di condividere la tragedia. Si smette di cercarsi, si evita persino di incrociare lo sguardo per non doversi riconoscere sconfitti.

L’estinzione del sentimento diventa così la conseguenza inevitabile della perdita di significato della coppia stessa, formulata con una freddezza e una lucidità che non lasciano spazio a rinvii o speranze:

Non ti amo più. Non ho più voglia di sorriderti, correrti incontro ai ritorni. Non mi dice più niente il tuo corpo, il tuo grido, il tuo piacere.

L’altro si trasforma infine in un fantasma o in un ricordo ingombrante, un’immagine sovrapposta da cui diventa necessario allontanarsi per proteggere quel che resta della propria integrità emotiva e continuare a stare accanto al figlio.

Accettare la fine dell’amore è un atto di vero coraggio

Di fronte a un’incomunicabilità così radicale, la ricerca di una “cura” nel senso classico, la riconciliazione a tutti i costi, la restaurazione dell’armonia perduta, rischia di trasformarsi in un’ulteriore forma di violenza psicologica.

Come spiegava il filosofo Emmanuel Levinas ne Le Temps et l’Autre (Il Tempo e l’Altro), il dolore è un’esperienza intransitiva e radicalmente solitaria, dove la sofferenza dell’altro rimane un mistero inaccessibile e incommensurabile alla nostra. Pretendere una simmetria emotiva è un’illusione.

In La souffrance inutile (La sofferenza inutile), Levinas aggiunge che tentare di misurare, giudicare o esigere che il prossimo viva il dolore secondo i nostri stessi parametri costituisce un vero e proprio abbaglio etico.

La vera guarigione non passa dunque dalla pretesa che l’altro provi ciò che proviamo noi, ma attraverso un’amara e liberatoria presa d’atto: il rispetto per il limite altrui. Occorre riconoscere che ogni essere umano affronta l’abisso con le uniche difese di cui dispone, per quanto possano apparirci ciniche o codarde. Pretendere che il partner “scenda nella caverna” insieme a noi quando non ne ha la forza significa condannare entrambi a un logoramento senza fine, che non reca alcun sollievo al figlio e finisce soltanto per moltiplicare le rovine.

La svolta decisiva sta nell’abbandonare il tentativo di convertire l’altro alla propria visione del dolore, scegliendo la responsabilità della propria verità senza trasformarla in un’arma di colpevolizzazione.

È l’atto di coraggio con cui Stefano Quondam rivendica la propria postura esistenziale di fronte al rifiuto della moglie:

Dei due modi di affrontarlo ho scelto quello perdente. Ma io sono un bambino e continuo a guardare le api che girano sulla mia culla.

Accettare quello che il mondo definisce “il modo perdente” significa rivendicare il diritto di rimanere vulnerabili. Nel suo saggio fondamentale Alla ricerca di un significato della vita, Viktor Frankl teorizza il concetto di “libertà tragica”: quando siamo posti di fronte a un destino immodificabile, l’ultima e inalienabile libertà umana consiste nel decidere l’attitudine con cui soffrire.

Scegliere “il modo perdente” significa esercitare proprio questa libertà frankliana: rifiutare l’anestesia del cinismo, custodendo la propria capacità di sentire e di donare luce, rinunciando al tempo stesso al rancore verso chi ha scelto la fuga nella concretezza. Si smette di esigere che il compagno diventi il nostro specchio e si inizia a proteggere la propria integrità emotiva, intesa come unico strumento rimasto per stare davvero accanto a chi soffre.

Quando l’amore coniugale si rivela incapace di reggere l’impatto della catastrofe, la forma più alta di cura diventa la salvaguardia della responsabilità primaria. Già Aristotele, nell’Etica Nicomachea, osservava che la vera statura morale dell’essere umano non si rivela nella prosperità, ma nella capacità di risplendere attraverso la sventura, quando le grandi disgrazie spezzano i legami terreni ma non riescono a intaccare la nobiltà d’animo. A fargli eco è lo stoicismo di Seneca, che nelle Epistole a Lucilio ricorda come il saggio non debba soccombere al doppio peso del male e della rabbia, ma debba saper scindere ciò che è inevitabile da ciò che è ancora in nostro potere custodire.

Smettere di accanirsi su un legame di coppia ormai spento non è dunque un atto di resa vigliacca, ma una scelta etica di dignità e chiarezza per evitare che le macerie del “noi” travolgano ciò che conta davvero. La separazione dei ruoli permette di mettere in salvo la presenza attiva: se l’unione sentimentale non può più essere un porto sicuro, la statura morale dei singoli individui deve continuare a esserlo.

La vera luce non risiede nell’illusione di vincere la tempesta insieme, ma nel far sì che il crollo dell’amore tra adulti non spenga la capacità di rimanere un rifugio solido e consapevole per quel figlio che ha ancora disperatamente bisogno di noi.

Custodire la luce sulle macerie del “noi”

La traiettoria esistenziale tracciata da Roberto Vecchioni ne Il mercante di luce non offre scorciatoie consolatorie né facili assoluzioni. La vicenda di Stefano Quondam e della sua unione frantumata di fronte alla malattia del figlio Marco ci consegna una verità spietata ma necessaria.

Bisogna evidenziare che la sofferenza estrema non è un banco di prova che unisce per automatismo poetico, ma un reagente acido che svela la trama profonda delle nostre difese psicologiche ed etiche. Quando la catastrofe investe la i figli, la coppia si scopre non come un blocco monolitico, ma come l’incontro contingentato di due solitudini spaventate.

In questo scenario, la dissoluzione del legame sentimentale cessa di essere un mero fallimento affettivo per rivelarsi, paradossalmente, come un perimetro di salvaguardia. La pretesa di un dolore simmetrico – come ci insegnano la lezione levinasiana sull’incommensurabilità del patire e la distinzione aristotelica sulla statura morale nella sventura – si trasforma in una gabbia che moltiplica le macerie.

Accettare la fine dell’amore tra adulti diventa allora l’unico gesto di responsabilità rimasto: un atto di coraggio che rifiuta la finzione e interrompe il logoramento reciproco per mettere in salvo l’unica urgenza che conta.

La “libertà tragica” teorizzata da Viktor Frankl trova così la sua incarnazione più alta non nella pretesa di salvare ciò che è ormai spezzato, ma nella capacità del singolo genitore di rimanere saldo, vulnerabile e lucido all’interno della propria caverna. Riconoscere il limite dell’altro senza trasformarlo in colpa permette di scindere il crollo della coniugalità dalla tenuta della paternità e della maternità.

La lezione di Roberto Vecchioni, spogliata di ogni retorica, risiede tutta qui: il valore di un’esistenza non si misura dalla capacità di impedire alla tempesta di abbattersi sulla casa, ma dalla dignità con cui si sceglie di stare nella tempesta. Se la coppia affettiva può dissolversi di fronte all’insostenibile, la statura etica dell’individuo deve sopravvivere a quelle rovine.

Perché è soltanto mantenendo intatta la propria capacità di sentire e di donare senso, senza anestesie e senza rancori, che diventa possibile rimanere, fino all’ultimo istante, quel punto di luce e di approdo incrollabile di cui ogni figlio ha disperatamente bisogno.