Le rose blu (2007) di Roberto Vecchioni: la preghiera di un padre per la vita del figlio

Le rose blu di Roberto Vecchioni è la poetica preghiera di un padre disperato davanti alla dura realtà della malattia del figlio. Il professore offre al figlio tutto sé stesso, non solo la vita, ma ogni cosa che possa cambiare un destino crudele e contribuire a far sì il ragazzo possa guarire dal terribile male.

Un testo poetico che lascia senza fiato, che lascia la bocca amara, asciutta. Una canzone che riesce a trasferire cosa un padre, un genitore può provare quando i figli sono costretti a soffrire, a dover condividere la vita con qualcosa di terribile. Dalle parole emerge la disperazione, la frustrazione, il sentirsi impotenti di fronte alla realtà.

Le rose blu è una canzone-poesia di Roberto Vecchioni che apre il primo capitolo, dal titolo E-mail del libro La vita che si ama di Roberto Vecchioni, pubblicato da Giulio Einaudi editore nel 2016. Il testo poetico risale al 2007 quando il cantautore scrisse la canzone che diventò l’ultima traccia dell’album Di rabbia e di stelle.

Ma leggiamo gli struggenti versi di Roberto Vecchioni per coglierne la sensibilità e il profondo significato.

Le rose blu di Roberto Vecchioni

per Dodi

Vedi, darti la vita in cambio

sarebbe troppo facile,

tanto la vita è tua

e quando ti gira

la puoi riprendere;

io,

posso darti chi sono,

sono stato o chi sarò,

per quello che tu sai,

e quello che io so.

Io ti darò

tutto quello che ho sognato,

tutto quello che ho cantato,

tutto quello che ho perduto,

tutto quello che ho vissuto,

tutto quello che vivrò,

e ti darò

ogni alba, ogni tramonto

il suo viso in quel momento

il silenzio della sera

e mio padre che tornava

io ti darò.

Io ti darò

il mio primo giorno a scuola

l’aquilone che volava

il suo bacio che iniziava

il suo bacio che moriva

io ti darò,

e ancora sai,

le vigilie di Natale

quando bigi e ti va male,

le risate degli amici,

gli anni, quelli piú felici

io ti darò.

Io ti darò

tutti i giorni che ho alzato

i pugni al cielo

e ti ho pregato, Signore,

bestemmiandoti perché non ti vedevo,

e ti darò

la dolcezza infinita di mia madre,

di mia madre finita al volo

nel silenzio di un passero che cade,

e ti darò la gioia delle notti

passate con il cuore in gola,

quando riuscivo finalmente

a far ridere o piangere una parola…

Vedi,

darti solo la vita

sarebbe troppo facile

perché la vita è niente

senza quello che hai da vivere;

e allora,

fa’ che non l’abbia vissuta

neanche un po’,

per quello che tu sai,

e quello che io so.

Fa’ che io sia un vigliacco e un assassino,

un anonimo cretino,

una pianta, un verme, un fiato

dentro un flauto che è sfiatato

e cosí sarò,

cosí sarò,

non avrò mai visto il mare

non avrò fatto l’amore,

scritto niente sui miei fogli,

visto nascere i miei figli

che non avrò.

Dimenticherò

quante volte ho creduto

e ho amato, sai,

come se non avessi mai creduto

come se non avessi amato mai,

mi perderò

in una notte d’estate

che non ci sono piú stelle,

in una notte di pioggia sottile

che non potrà bagnare la mia pelle,

e non saprò sentire la bellezza

che ti mette nel cuore la poesia

perché questa vita adesso, quella vita

non è più la mia.

Ma tu dammi in cambio le sue rose blu

fagliele rifiorire le sue rose blu

Tu ridagli indietro

le sue rose blu.