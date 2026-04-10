Vivo di Roberto Vecchioni: poesia sull’amore e sulla sofferenza di ogni addio

La vita è attraversata da una lunga sequenza di addii: amori che si consumano, amicizie che si allontanano, presenze care che oltrepassano definitivamente la soglia dell’eterno. In questo orizzonte emotivo, Vivo di Roberto Vecchioni si impone come una delle più intense riflessioni poetiche contemporanee sulla perdita.

Il Professore riesce, con la consueta profondità, a dare forma a quel vuoto quasi “pneumatico” che si crea quando qualcuno che abbiamo amato smette di essere presenza quotidiana e diventa assenza definitiva.

Vivo è un breve testo poetico che introduce il libro Tra il silenzio e il tuono di Roberto Vecchioni, pubblicato per la prima volta da Einaudi il 14 agosto 2024. Un volume che non è solo letteratura, ma rappresenta una sorta di viaggio dentro l’anima del suo autore.

Un testo che nasce in una fase di profonda maturità e segnato da lutti personali laceranti (come la scomparsa del figlio Arrigo), il testo si interroga su cosa resti di noi quando l’altro se ne va. Vecchioni non scrive da una cattedra, ma dal centro del conflitto, trasformando il dolore privato in un canto universale.

Leggiamo questi stupendi versi di Roberto Vecchioni per scoprirne il significato.

Vivo di Roberto Vecchioni Vivo

tra un addio che viene

e un altro addio che va

rumorando parole nell’attesa,

tra un precipizio e il cielo

dentro il filo spinato dell’amore,

sanguinosa dolcezza

tra il silenzio e il tuono.

Vivere nella consapevolezza del distacco

Ciò che Roberto Vecchioni propone in queste poche ma densissime righe è un vero e proprio manifesto della fragilità umana. I suoi versi non sono soltanto un omaggio alla sensibilità, ma una lucida immersione in ciò che accade nell’anima quando le persone care smettono di essere presenza fisica per trasformarsi in memoria viva.

È qui che si innesta il legame più profondo con Tra il silenzio e il tuono: il libro stesso si costruisce come un attraversamento continuo di questa soglia, un viaggio interiore in cui il dolore non viene superato, ma abitato. Vecchioni non racconta una storia lineare, ma descrive una condizione esistenziale sospesa, una sorta di “stasi dinamica”, in cui si continua ad amare anche dentro la perdita.

L’immagine del “filo spinato dell’amore” è centrale: l’amore, dopo l’addio, diventa una prigionia necessaria. Ferisce, perché mantiene viva la consapevolezza dell’assenza, ma allo stesso tempo protegge, perché impedisce all’indifferenza di cancellare chi non c’è più. È una tensione continua tra resistenza e resa: si cerca ciò che si è perduto, pur sapendo che non può tornare. E quel “vuoto pneumatico” non è qualcosa da colmare, ma l’ultimo spazio in cui l’altro continua a esistere.

In questa prospettiva, il “dolce soffrire” non è una semplice inclinazione emotiva, ma l’unico modo possibile per dare senso a ciò che, razionalmente, un senso non ce l’ha. L’amore genera una forma di dipendenza dal dolore stesso. “Il tempo aggiusta tutto” è una formula che qui si incrina: Vecchioni suggerisce che chi ama davvero non vuole guarire del tutto, perché la ferita è la prova del legame. La “sanguinosa dolcezza” diventa allora una forma di fedeltà, qualcosa che vive nelle profondità dell’anima e sfugge a ogni tentativo di spiegazione logica.

L’intera poesia si muove dentro una continua oscillazione tra opposti: il precipizio e il cielo, il silenzio e il tuono. Da un lato il rischio della caduta, della disperazione; dall’altro la possibilità di una memoria che eleva, di una spiritualità che salva. Anche le parole, in questo scenario, sembrano perdere consistenza: diventano un rumore 10di fondo, un tentativo umano di spiegare l’inspiegabile, mentre è l’anima a farsi carico del peso del silenzio.

La chiusa della poesia, “tra il silenzio e il tuono”, non è un punto di arrivo, ma una scelta. Restare in quella soglia non significa non decidere, ma accettare la vita nella sua interezza, senza ridurla a una sola dimensione. Il silenzio può essere vuoto o pace, il tuono può essere minaccia o risveglio: è proprio questa tensione irrisolta a definire l’esperienza umana.

Ed è lì, in quello spazio intermedio, fragile e instabile, che continuiamo, ostinatamente, a sentirci vivi.

L’amore che resta anche quando tutto finisce

C’è qualcosa di profondamente umano, e allo stesso tempo universale, nella lezione che Roberto Vecchioni affida a questi versi. Vivo non è soltanto una poesia sulla perdita: è una dichiarazione di appartenenza alla vita nella sua forma più autentica, quella che non rimuove il dolore, ma lo integra.

In un’epoca che ci spinge costantemente a semplificare le emozioni, a guarire in fretta, a “superare”, Vecchioni compie un gesto controcorrente: ci invita a restare. Restare nel vuoto, restare nella mancanza, restare in quella ferita che continua a pulsare perché è ancora viva.

La consapevolezza che l’essere umano non si definisce per la sua capacità di evitare il dolore, ma per il modo in cui lo attraversa. Non esiste crescita senza frattura, non esiste amore senza perdita, non esiste memoria senza una traccia di sofferenza.

Quel “dolce soffrire” non è debolezza, ma una forma di resistenza emotiva e culturale. È il rifiuto di una vita anestetizzata, piatta, priva di profondità. È la scelta — spesso inconsapevole — di non tradire ciò che è stato, di non cancellare chi abbiamo amato in nome di una serenità superficiale.

In questo senso, Vivo ci insegna che la perdita non è solo ciò che ci viene tolto, ma anche ciò che ci resta dentro. È una trasformazione, non una sottrazione. Chi se ne va continua ad abitare i nostri gesti, i nostri pensieri, le nostre emozioni più intime.

E allora vivere “tra il silenzio e il tuono” significa accettare questa complessità senza ridurla. Significa abitare le contraddizioni, riconoscere che possiamo essere fragili e forti nello stesso momento, spezzati e ancora capaci di amare.

Perché, in fondo, essere vivi, come insegna Roberto Vecchioni, non vuol dire essere integri. Vuol dire sentire. Anche quando fa male.