“Io sono nelle parole” di Roberto Vecchioni: il sogno di far vincere la parola amore

Io sono nelle parole di Roberto Vecchioni è una poesia che invita a riflettere sul potere assoluto del linguaggio e sugli effetti profondi che le parole possono generare nella vita dell’individuo e dell’intera collettività. Le parole generano la società, plasmano le culture e costruiscono civiltà.

La vita è fatta di parole. Attraverso il linguaggio si costruiscono relazioni, si trasmettono idee, si generano emozioni, si plasma il mondo. Ma le parole possono anche ferire, distruggere, umiliare, violare. Possono essere strumenti di cura oppure armi pericolose. Proprio per questo richiedono responsabilità nell’utilizzo e nella proposizione.

Vecchioni ricorda che le parole sono l’essenza stessa dell’essere nel mondo. Ogni essere umano dovrebbe avere la piena consapevolezza che il linguaggio è l’espressione stessa della realtà. Le parole hanno un potere enorme e come tale possono generare il bene assoluto o scatenare il folle male, capace di distruggere e annientare.

Il sogno del cantautore è quello di riuscire a trovare le parole giuste affinché nel mondo possa finalmente vincere l’amore. Un amore vero, universale, capace di mettere fine alla violenza, all’odio, alla sopraffazione. Un amore che restituisca all’umanità la possibilità di vivere all’insegna della gioia, della comprensione e della felicità.

Io sono nelle parole è una poesia contenuta nel libro autobiografico La vita che si ama di Roberto Vecchioni, pubblicato da Einaudi nel 2016 e dedicato ai suoi quattro figli, Francesca, Carolina, Arrigo ed Edoardo.

Nel libro l’autore esplora il concetto di felicità, intrecciando la sua esperienza di padre, insegnante e cantautore. L’obiettivo dell’opera è aiutare a riconoscere che la felicità vive e va trovata anche nei momenti difficili.

Leggiamo questa profonda poesia di Roberto Vecchioni per scoprirne l’importante significato.

Io sono nelle parole di Roberto Vecchioni

Io sono nelle parole

come un figlio nell’utero,

il baco dentro il bozzolo,

l’uccello appena nato

al nido, la notte

che fa spazio all’aurora.

Sono nelle parole

come un balcone al cielo,

come la barca al mare,

il lampo al genio e

l’ovvio all’imbecille;

la sfida al ribelle, il pianto

all’addio, il sognatore al sogno,

il giocatore alla carta

ancora coperta, che se perdi

o vinci non sai: sono

nelle parole come il sibilo

d’amore mentre

cavalco i tuoi adorati fianchi;

come il cuore alla spina,

o lo scoglio che è un’ansia

dopo un colpo di mare

per le prossime onde.

Io sono nelle parole

come un puledro al prato,

l’astronomo alla stella,

l’idraulico al tubo riparato,

come la vanga al campo,

il lift all’ascensore,

il delitto al castigo,

il rosso al pomodoro,

l’aspirina al dolore:

sono nelle parole

come avverti un nitrito

e non vedi il cavallo,

segui tracce nel fango,

segui tracce di neve:

la fiaba di tua nonna

che non sai piú la fine,

una partita a scacchi

bloccata sullo stallo:

ma sei tu che non parli

o io che non ascolto?

Essere nel silenzio

in un giardino di storia

e sopra un chiasso inutile,

e sopra fan baldoria:

sono la finta di Messi

comunque vada il tiro,

un faro senza isole

che spande luce in giro.

E sono in me le parole

come accecanti luci a sfottere la tenebra

e innamorate voci a misurare il vero,

ricordare il futuro, perse nottate terse

a dare un nome a cose,

a sciogliere un gomitolo,

a sfogliare una rosa.

Le sento addosso, mi piegano

per venir fuori e nascere, star lí, significare.

E le sento, le voglio, sono mie,

acqua tra le mie dita, gocce

a lavare il viso, meraviglia

a me stesso di sentirle di seta

o di lino o di grasso cotone

raspanti e lievi all’incontro

che modella al suono e al canto

degli accenti per dire ora riso ora pianto.

Vivo con loro, me le porto

sotto le coperte e ci gioco

come alla carezza

di donna ritrovata e pianta, perché tu non puoi lasciarmi, parola,

perché ogni parola è una vita che mi cambia.

E poi sei sola.

Da infiniti diluvi di paesi e genti

sei rimasta incomprensibile, e sola,

ferita, morente, lontana parola,

amore mio.

Trovarti che sei tu la vera, tu quella,

non altra, tu sola, mi divide il cuore

in due sogni che uno resta e uno vola,

e quando mi raggiungi,

e quando mi esci fuori

– a parte che mi dico che bello che è beccarti –

sei mia madre e mia figlia

in uno stretto tempo

di grovigli sonori.

Che Dio mi dia da morire

mentre trovo una parola: non importa se in macchina,

affogato, o perché il sangue confonda distratto l’atrio

e il ventricolo del cuore;

non importa se tenendomi a una mano

o soffocato dal dolore:

che Dio mi faccia morire alla vendemmia

della parola migliore

per la metafora perfetta

che una volta e per sempre

definisca l’amore.