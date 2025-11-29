Figlio, figlio, figlio (2002) di Vecchioni: poesia di un padre per il figlio che non c’è più

Ci sono canzoni che nascono come appelli e, col tempo, si trasformano in pura poesia. Figlio, figlio, figlio di Roberto Vecchioni è l’esempio tangibile di un testo che letto nei suoi versi, anche senza la musica, riesce a donare qualcosa d’importante, di unico.

Quando fu scritta nel 2002, questa canzone-poesia era il tentativo disperato e potente di un padre di scuotere il figlio adolescente dall’apatia. Oggi, dopo la tragica scomparsa di Arrigo Vecchioni nell’aprile del 2023, il brano è diventato un epitaffio straziante, una lettera spedita a un destinatario che non può più rispondere, ma che vive “dentro” chi resta.

Figlio, figlio, figlio è presente nel capitolo Duplice accoppiata del libro La vita che si ama di Roberto Vecchioni, pubblicato da Giulio Einaudi editore nel 2016. Il testo poetico risale al 2002 quando il cantautore scrisse la canzone che diventò la prima traccia dell’album Il lanciatore di coltelli, pubblicato da Emi nello stesso anno.

Leggiamo gli splendido, ma struggenti versi di Roberto Vecchioni per coglierne le emozioni e il profondo significato.

Figlio, figlio, figlio di Roberto Vecchioni

per Arrigo

Figlio, chi t’insegnerà le stelle

Se da questa nave non potrai vederle?

Chi t’indicherà le luci dalla riva?

Figlio, quante volte non si arriva

Chi t’insegnerà a guardare il cielo

Fino a rimanere senza respiro?

A guardare un quadro per ore e ore

Fino a avere i brividi dentro il cuore?

Che al di là del torto e la ragione

Contano soltanto le persone?

Che non basta premere un bottone

Per un’emozione?

Figlio, figlio, figlio

Disperato giglio, giglio, giglio

Luce di purissimo smeriglio

Corro nel tuo cuore e non ti piglio

Dimmi dove ti assomiglio

Figlio, figlio, figlio

Soffocato giglio, giglio, giglio

Figlio della rabbia e dell’imbroglio

Figlio della noia e lo sbadiglio

Disperato figlio, figlio, figlio

Figlio, chi si è preso il tuo domani?

Quelli che hanno il mondo nelle mani

Figlio, chi ha cambiato il tuo sorriso?

Quelli che oggi vanno in paradiso

Chi ti ha messo questo freddo in cuore?

Una madre col suo poco amore

Chi l’ha mantenuto questo freddo in cuore?

Una madre col suo troppo amore

Figlio, chi ti ha tolto il sentimento?

Non so di che parli, non lo sento

Cosa sta passando per la tua mente?

Che non credo a niente

Figlio, figlio, figlio

Disperato giglio, giglio, giglio

Luce di purissimo smeriglio

Corro nel tuo cuore e non ti piglio

Dimmi dove ti assomiglio

Figlio, figlio, figlio

Spaventato giglio, giglio, giglio

Figlio della rabbia e dell’imbroglio

Figlio della noia e lo sbadiglio

Disperato figlio, figlio, figlio

Figlio, qui la notte è molto scura

Non sei mica il primo ad aver paura

Non sei mica il solo a nuotare sotto

Tutt’e due ci abbiamo il culo rotto

Non ci sono regole molto chiare

Tiro quasi sempre ad indovinare

Figlio, questo nodo ci lega al mondo

Devo dirti no e tu andarmi contro

Tu che hai l’infinito nella mano

Io che rendo nobile il primo piano

Figlio, so che devi colpirmi a morte

E colpire forte

Figlio, figlio, figlio

Disperato giglio, giglio, giglio

Luce di purissimo smeriglio

Corro nel tuo cuore e non ti piglio

Dimmi dove ti assomiglio

Figlio, figlio, figlio

Calpestato giglio, giglio, giglio

Figlio della rabbia e dell’imbroglio

Figlio della noia e lo sbadiglio

Adorato figlio, figlio, figlio

Dimmi, dimmi, dimmi

Cosa ne sarà di te?

Dimmi, dimmi, dimmi

Cosa ne sarà di te?

Dimmi cosa, dimmi cosa

Ne sarà di me?

