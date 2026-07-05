A se stesso (1833) di Leopardi: la poesia per resistere alle delusioni dell’amore e della vita

Scopri perché “A se stesso” di Leopardi non è solo pessimismo, ma una potente lezione di dignità e autodifesa emotiva di fronte alle disillusioni della vita.

Quando pensiamo a Giacomo Leopardi, la mente vola subito all’immagine stereotipata del poeta triste, fragile e isolato. Ma c’è un testo che ribalta completamente questa narrazione scolastica, trasformando il dolore in una forma straordinaria di scudo mentale e autodifesa. Si intitola A se stesso, una lirica breve, dura e tagliente come una lama, scritta a Firenze nel 1833 e pubblicata nell’edizione napoletana dei Canti nel 1835.

A prima vista, l’opera sembra toccare il punto più estremo del nichilismo, quasi un inno alla disperazione in cui la realtà perde ogni significato e la vita umana appare misera, spietata e infelice.

In realtà, dietro questi versi così perentori si nasconde una lucidissima e potentissima lezione esistenziale: l’invito a non farsi contaminare dagli ardori e dalle passioni per disinnescare il soffrire quotidiano. Il vero nemico degli esseri umani non è il destino avverso, ma quella passione interna che genera l’illusione, finendo per scatenare inevitabilmente sofferenza e male.

Scopriamo questa poesia di Giacomo Leopardi, nata dalle ceneri di un amore devastante, e come sia diventata il manifesto di una forza interiore inaspettata e di una dignità che ogni umano dovrebbe imparare a possedere.

A se stesso di Giacomo Leopardi



Or poserai per sempre,

Stanco mio cor. Perì l’inganno estremo,

Ch’eterno io mi credei. Perì. Ben sento,

In noi di cari inganni,

Non che la speme, il desiderio è spento.

Posa per sempre. Assai

Palpitasti. Non val cosa nessuna

I moti tuoi, nè di sospiri è degna

La terra. Amaro e noia

La vita, altro mai nulla; e fango è il mondo.

T’acqueta omai. Dispera

L’ultima volta. Al gener nostro il fato

Non donò che il morire. Omai disprezza

Te, la natura, il brutto

Poter che, ascoso, a comun danno impera,

E l’infinita vanità del tutto.

L’indifferenza emotiva come scudo esistenziale

La critica liquida spesso questo testo come il punto di non ritorno del pessimismo leopardiano, un momento di pura resa. In realtà, la chiave di lettura profonda di questo capolavoro evidenzia che non si tratta di una capitolazione passiva, ma di una strategia radicale di purificazione e di protezione dell’io.

Attraverso un monologo interiore serrato e privo di fronzoli retorici, Leopardi mette a nudo i meccanismi psicologici dell’esistenza, scardinando l’idea che l’essere umano debba rimanere schiavo dei propri sentimenti.

L’ardore passionale viene individuato come l’artefice malvagio che ha strutturato il genere umano come un sistema perenne di desideri. Spingere gli esseri umani a sognare ciò che la natura non può offrire crea una convinzione paranoica che tutto sia possibile, alimentando un ciclo infinito di speranza e dolore.

Nel momento in cui il poeta afferma che il desiderio stesso è spento, compie un passo decisivo verso la liberazione. Non è solo la speranza a essere morta; disinnescare la brama significa togliere alla sofferenza la sua arma principale, poiché se non si desidera più l’impossibile, niente può più ferire l’animo.

Questa visione si riflette anche nel netto rifiuto del “brutto poter” che governa il mondo. La natura diventa un’entità malvagia, cieca e del tutto insensibile ai bisogni umani. Di fronte a questo gigante, l’uomo non si piega e non cerca consolazione, ma si isola in un eroismo lucido, sdegnato e superiore, che rifiuta il mondo in blocco arrivando a definirlo fango.

Non siamo di fronte a una semplice lamentela, ma a una profonda disillusione esistenziale in cui la consapevolezza razionale prende il sopravvento.

Leopardi indica una strada illuminata fatta di distacco da ogni forma di contaminazione emozionale. Quando l’ambiente esterno e i sentimenti diventano tossici, l’unica soluzione per preservare la propria integrità è lasciare spazio a una sovrana indifferenza.

Il disastroso amore per Fanny e il Ciclo di Aspasia

Per comprendere l’energia cruda, quasi rock, di questa lirica bisogna calarsi nel contesto biografico del soggiorno fiorentino del poeta. L’opera chiude idealmente il celebre Ciclo di Aspasia, una serie di canti nati in seguito all’innamoramento totale e disastroso di Leopardi per la nobildonna Fanny Targioni Tozzetti.

Questa sezione della sua produzione comprende testi fondamentali come Il pensiero dominante, Amore e morte, Consalvo e la stessa Aspasia, tutti legati dal filo conduttore dell’illusione amorosa e del suo successivo, doloroso crollo.

Francesca Ronchivecchi, sposata con il medico e botanico Antonio Targioni Tozzetti, era una donna colta, affascinante, straordinariamente elegante e protagonista indiscussa del salotto letterario più in voga nella Firenze dell’epoca. Per lei il poeta scelse lo pseudonimo di Aspasia, figura ispirata alla celebre e colta donna greca nata a Mileto nel 470 a.C., che ad Atene seppe imporsi con autorevolezza nella vita pubblica del tempo.

Fanny divenne la musa ideale per far palpitare il cuore del poeta di Recanati. La sua capacità di affascinare gli intellettuali del tempo la rendeva una figura magnetica, l’incarnazione perfetta dell’ideale d’amore che Leopardi aveva cercato per tutta la vita.

Il poeta perse letteralmente la testa per lei, ma il sentimento non fu mai ricambiato. Secondo la tradizione e diverse fonti dell’epoca, Leopardi non trovò mai nemmeno il coraggio di dichiararsi apertamente, assistendo invece al trionfo di altri pretendenti all’interno del salotto.

Quando ogni residua speranza di reciprocità cadde nel vuoto assoluto, crollò quello che il poeta definisce l’”inganno estremo”, ovvero l’amore stesso. Da quel rifiuto e da quella totale disillusione non nasce però la sottomissione, ma una dura consapevolezza che libera definitivamente il cuore dalle catene del sentimento, permettendogli finalmente di riposare.

Analisi e significato di A se stesso di Giacomo Leopardi

A se stesso è il dialogo interiore in cui Giacomo Leopardi celebra tutta la sua disillusione riguardo alla gioia, alla felicità, all’amore, trasformandosi in una lucida strategia di autodifesa di fronte alle inevitabili cadute della vita.

L’apertura della poesia è un ordine perentorio che il poeta dà a se stesso.

Or poserai per sempre,

Stanco mio cor. Perì l’inganno estremo,

Ch’eterno io mi credei. Perì. Ben sento,

In noi di cari inganni,

Non che la speme, il desiderio è spento.

Questo passaggio centrale racchiude il nucleo filosofico e psicologico dell’opera, dove il crollo dell’amore per Fanny si trasforma in una lucida strategia di autodifesa emotiva.

Attraverso una sintassi spezzata e l’uso perentorio di verbi come poserai e la duplice ripetizione di perì, Leopardi impone al proprio cuore un distacco definitivo, registrando con freddezza quasi scientifica la fine di ogni tormento e forzando la propria mente ad accettare la realtà senza nostalgie.

La vera svolta concettuale risiede però nella netta distinzione tra la speranza (speme) e il desiderio: se la prima è la fiducia razionale in una gioia futura, la cui scomparsa genera delusione, il secondo rappresenta la spinta vitale profonda e innata dell’essere umano verso il piacere.

Comprendendo che l’universo materialistico e meccanico non è strutturato per soddisfare le nostre aspirazioni intime, il poeta dichiara che nel suo animo si è spento il desiderio stesso. Così facendo, estirpa la radice stessa della sofferenza, disinnescando l’esca che alimenta il dolore e trasformando il cuore da vittima vulnerabile delle passioni in una fortezza inaccessibile, resa finalmente invulnerabile da una sovrana e imperturbabile indifferenza.

Posa per sempre. Assai

Palpitasti. Non val cosa nessuna

I moti tuoi, nè di sospiri è degna

La terra. Amaro e noia

La vita, altro mai nulla; e fango è il mondo.

Nella seconda sezione della lirica, che si apre con la reiterazione dell’imperativo “posa per sempre”, Leopardi estende il proprio sguardo dal perimetro intimo del cuore verso l’intero scenario dell’esistenza umana.

La constatazione che il cuore abbia pulsato fin troppo (“Assai palpitasti”) introduce una spietata equazione matematica in cui si decreta l’assoluta sproporzione tra l’interiorità dell’uomo e la realtà esterna. Affermando che nessuna cosa al mondo vale i moti dell’animo e che la Terra stessa non è degna di un solo sospiro, il poeta compie un radicale azzeramento dei valori terreni, privando l’esperienza storica e mondana di qualsiasi significato.

Il culmine espressivo e filosofico di questo blocco si concentra nella fulminea definizione della vita come pura espressione di “amaro e noia”, un binomio che per Leopardi rappresenta l’essenza stessa della condizione umana una volta cadute le illusioni.

Con l’ardita e violentissima immagine geometrico-materiale di “fango è il mondo”, la realtà fisica perde ogni traccia di bellezza o finalità provvidenziale, venendo ridotta a una materia vile, informe e degradata, incapace di offrire qualsivoglia forma di consolazione.

T’acqueta omai. Dispera

L’ultima volta. Al gener nostro il fato

Non donò che il morire. Omai disprezza

Te, la natura, il brutto

Poter che, ascoso, a comun danno impera,

E l’infinita vanità del tutto.

La conclusione della lirica segna il passaggio definitivo dalla costernazione intima a una forma di titanismo lucido, sdegnato e superiore. Esortando il proprio cuore ad acquetarsi e a disperare per l’ultima volta, il poeta accetta il verdetto biologico secondo cui il destino (“il fato”) non ha concesso al genere umano altra reale certezza al di fuori della morte.

In questa totale assenza di prospettive ultraterrene o storiche, il nichilismo leopardiano non si traduce in disperazione passiva, ma in un imperativo al disprezzo totale che investe l’io, la natura e il funzionamento stesso del cosmo.

La Natura viene qui identificata come il “brutto Poter”, una forza metafisica cieca, meccanica e intrinsecamente malvagia che agisce nell’ombra governando l’universo al solo scopo di perpetuare il dolore e la distruzione delle sue stesse creature (“a comun danno impera”).

L’artificio poetico si chiude con la celebre formula de “l’infinita vanità del tutto”, dove il termine vanità recupera il significato latino di vuoto assoluto e inconsistenza.

Davanti a questo immenso deserto di senso, l’uomo non si piega in ginocchio e non cerca rifugio in false consolazioni religiose o progressiste, ma rivendica la propria superiore dignità intellettuale proprio attraverso l’accettazione impassibile e imperturbabile del nulla.

La disillusione come atto di forza per affrontare la vita

Al di là del contesto biografico della Firenze dell’ottocento, il messaggio potente di A se stesso trascende i secoli per posizionarsi al centro della cultura umana come una delle più straordinarie lezioni di ecologia mentale mai scritte.

La vera eredità che dobbiamo saper cogliere da questi versi non è un invito alla resa, ma una spietata e salvifica operazione di verità sulle disillusioni autentiche della vita, quelle che ognuno di noi, prima o poi, si trova inevitabilmente a dover affrontare.

Leopardi compie un atto di rottura radicale. Ci concede il permesso di fermarci, di riconoscere la nostra stanchezza e di accettare il crollo di ciò che credevamo eterno, che si tratti di un amore, di un progetto o di un ideale, senza per questo sentirci sconfitti o spezzati.

Comprendere l’infinita vanità del tutto non significa rinunciare a vivere, ma smettere di rimanere ostaggi di quelle speranze logoranti che continuano ad alimentarci solo per poi tradirci.

La cultura umana si arricchisce così di una prospettiva fondamentale, in cui la presa d’atto del limite e del fallimento si trasforma nel gradino più alto della consapevolezza personale.

Accettare che la realtà sia governata da dinamiche fredde e indifferenti ci libera dal peso distruttivo del dolore. In questo modo la sofferenza smette di essere un’ingiustizia personale e diventa una condizione strutturale del vivente, qualcosa che accomuna l’intero genere umano.

La via del distacco indicata da Giacomo Leopardi, questa rigorosa purificazione dagli ardori e dalle passioni che ci consumano a vuoto, diventa lo scudo definitivo per preservare la propria integrità emotiva.

Quando gli eventi e i legami si rivelano impossibili da sostenere, la sovrana indifferenza leopardiana si rivela la forma più alta di dignità e di eroismo quotidiano, l’unico modo autentico per riprendere il controllo di se stessi e ritrovare la pace nella lucida accettazione della realtà.