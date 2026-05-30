Alla Luna (1819) di Giacomo Leopardi: poesia sul potere dei ricordi che ci consolano

Alla Luna di Giacomo Leopardi è una splendida poesia sui ricordi del passato, che diventano l’unica arma per dare sollievo alla sofferenza del presente. I ricordi della fanciullezza sono, per il poeta di Recanati, piacevoli anche quando sono stati caratterizzati dagli amari eventi che la vita ci pone davanti.

Giacomo Leopardi vuole confinare nella stagione della giovinezza la possibilità di trarre conforto, attraverso appunto le “rimembranze” del passato, e la possibilità di dare sollievo alla sofferenza presente.

Con questa poesia Leopardi ci offre l’occasione per vivere in modo poetico un evento eccezionale come quello che accadrà stanotte, ovvero la “Luna Blu” uno dei fenomeni astronomici più potenti del 2026.

Il Canto fu scritto a Recanati molto probabilmente nel 1819. Fu pubblicata per la prima volta nel Nuovo Ricoglitore di Milano nel gennaio 1826 e nella raccolta dei Versi, pubblicata a Bologna nello stesso anno. L’idillio recava ancora il titolo La ricordanza.

Divenne Alla Luna, il titolo definitivo, nell’edizione dei Canti pubblicata a Firenze nel 1831, mentre gli ultimi due versi furono aggiunti nell’edizione postuma del 1845.

Leggiamo questa poesia sulla luna di Giacomo Leopardi per viverne il profondo significato.

Alla Luna di Giacomo Leopardi



O graziosa luna, io mi rammento

Che, or volge l’anno, sovra questo colle

Io venia pien d’angoscia a rimirarti:

E tu pendevi allor su quella selva

Siccome or fai, che tutta la rischiari.

Ma nebuloso e tremulo dal pianto

Che mi sorgea sul ciglio, alle mie luci

Il tuo volto apparia, che travagliosa

Era mia vita: ed è, nè cangia stile,

O mia diletta luna. E pur mi giova

La ricordanza, e il noverar l’etate

Del mio dolore. Oh come grato occorre

Nel tempo giovanil, quando ancor lungo

La speme e breve ha la memoria il corso,

Il rimembrar delle passate cose,

Ancor che triste, e che l’affanno duri!

I giusti versi per vivere una luna davvero unica

La magia di una serata speciale, come quella che ci apprestiamo a vivere, la notte della “Luna Blu” meritava qualcosa di magico. Chi meglio di Leopardi, uno dei più grandi poeti della storia della letteratura, poteva offrire i versi ideali per creare la giusta atmosfera e stimolare allo stesso tempo un sano momento di riflessione.

Avvertiamo tutti gli amanti della Luna che stasera non si perderanno l’evento che la luna non sarà affatto blu. L’espressione deriva dall’inglese “Blue Moon” e viene utilizzata per indicare la seconda Luna piena che cade nello stesso mese di calendario. Si tratta di un evento abbastanza raro da aver dato origine anche al modo di dire inglese «once in a blue moon», letteralmente «una volta ogni Luna Blu» (simile al nostro “ogni morte di Papa”, per descrivere qualcosa che succede di rado).

C’è da considerare, inoltre, che la Luna si troverà vicino all’apogeo, cioè nel punto della sua orbita più distante dalla Terra. Per questo il nostro satellite, apparirà leggermente più piccolo e meno luminoso rispetto a una normale Luna piena. Gli astronomi chiamano questo fenomeno “microluna”, l’opposto della più nota “superluna”.

Il ricordo che consola l’amaro presente

Alla Luna è una poesia di Giacomo Leopardi che ci offre uno dei principi fondanti della poetica della rimembranza di Giacomo Leopardi.

Un pensiero filosofico che caratterizza molte delle opere del poeta recanatese. Il tema centrale è la netta contrapposizione tra un presente di assoluta sofferenza e il passato in cui, malgrado la sofferenza ci sia stata, esisteva ancora la possibilità di poter vivere la speranza del cambiamento.

Nella poesia non si fa nessun riferimento alla causa del male che il poeta vive. Solo la luna appare come testimone del suo stato d’animo. Ma Leopardi riesce a fare un salto filosofico fondamentale: attraverso il ricordo, si rivede più giovane e ritrova in quelle immagini oniriche quella speranza che l’età adulta gli ha portato definitivamente via.

Istintivamente, se ci pensiamo, si tratta di un meccanismo che adottiamo molto spesso anche noi quando discutiamo con amici o persone care. Quante volte, quando ci si rincontra dopo molto tempo, il ricordo delle cose fatte in giovinezza ci permette di ritrovare il sorriso, anche se in quel momento della vita adulta stiamo vivendo un male o stiamo soffrendo per qualcosa?

Leopardi è riuscito a rendere poetico e sublime un principio universale che oggi potrebbe essere tranquillamente oggetto di studio scientifico nell’ambito della psicologia.

Il significato e l’analisi di Alla Luna di Giacomo Leopardi

L’idillio può essere chiaramente suddiviso in due parti distinte, che segnano il passaggio dalla contemplazione visiva alla riflessione filosofica.

L’incontro con il notturno lunare

La prima parte della poesia si sviluppa dal primo verso fino alla prima metà del verso dieci, e vede come protagonista assoluta questa luna notturna che illumina ogni cosa.

O graziosa luna, io mi rammento

Che, or volge l’anno, sovra questo colle

Io venia pien d’angoscia a rimirarti:

E tu pendevi allor su quella selva

Siccome or fai, che tutta la rischiari.

Ma nebuloso e tremulo dal pianto

Che mi sorgea sul ciglio, alle mie luci

Il tuo volto apparia, che travagliosa

Era mia vita: ed è, nè cangia stile,

O mia diletta luna.

Con l’esordio “O graziosa luna…”, emerge immediatamente la voglia del poeta di trovare complicità con il nostro satellite. La luna ha un significato importantissimo nel suo dialogo interiore: il poeta ritrova in quell’immagine naturale il senso del suo rapporto con l’infinito dell’esistenza.

La luna viene percepita come una figura femminile, quasi materna, che lo accoglie tra le sue braccia e gli offre l’opportunità di liberarsi, di trovare un momento di consolazione rispetto al male interiore che lo opprime. Dentro questa magica notte lunare, Leopardi proietta tutta la propria angoscia esistenziale.

Il poeta è ritornato a distanza di un anno “sovra questo colle” (il monte Tabor, adiacente alla casa paterna di Recanati, lo stesso colle de L’Infinito), e il ritorno non può che rinnovargli il dolore. Seppur il tempo sia passato, lo sguardo verso la luna ripropone lo stesso identico sentire interiore, la stessa perpetua sofferenza che distrugge il suo animo. Non c’è pace nella vita di Leopardi: il suo “pessimismo cosmico” non lascia spazio alla vitalità o alla gioia di vivere. La sua vita continua a essere travagliosa e “né cangia stile”.

In questo contesto, la luna fa quasi da specchio: risplende immutata e “rischiari” la selva esattamente come l’anno precedente, e questa atmosfera così profonda ed emozionante fa prendere al poeta una coscienza ancora più dolorosa del fatto che la sua vita è dannata. La notte e la luna offrono al pensiero la solitudine dagli umani e l’immersione assoluta nella natura che diventa accogliente e premurosa.

Si entra così in un’esperienza multisensoriale, un metacosmo in cui ogni cosa muove e stimola il corpo e la mente. Questa esperienza sublime finisce per far piangere il poeta: le lacrime gli riempiono gli occhi, ed è proprio il velo del pianto a far apparire il volto della luna “nebuloso e tremulo”, cioè sfocato e deformato. È il momento esatto in cui la coscienza lucida passa a una dimensione quasi onirica.

Il ricordo come chiave per trovare consolazione

Nella seconda parte che inizia da metà del verso dieci fino alla fine della poesia, che prende vita con “E pur mi giova”, segnano una svolta drammatica e aprono finalmente la via alla consolazione.

E pur mi giova

La ricordanza, e il noverar l’etate

Del mio dolore. Oh come grato occorre

Nel tempo giovanil, quando ancor lungo

La speme e breve ha la memoria il corso,

Il rimembrar delle passate cose,

Ancor che triste, e che l’affanno duri!

In questa parte del Canto, Leopardi evidenzia il grandissimo valore del ricordo come espediente per poter trovare un po’ di serenità, regalandoci il cuore della sua poetica.

La “rimembranza” degli anni passati nel dolore crea un senso di sollievo. Il segreto di questo Canto sta nella capacità del ricordo di riportare indietro nel tempo la mente, spingendola verso la fase della giovinezza: più si riesce ad andare a ritroso con i ricordi, più la consolazione diventa forte.

Quando la sofferenza arriva in giovane età, infatti, si ha sempre la possibilità di sperare che possa passare con il tempo. Nel “tempo giovanil”, la vita che si ha davanti appare immensa e tutto sembra ancora possibile. La speranza ha davanti a sé un lungo cammino (“lungo la speme”), mentre il passato è ancora troppo breve (“breve ha la memoria il corso”) per segnare l’anima e far sembrare il destino come ineluttabile.

Attraverso questa parziale “sublimazione del passato”, il grande genio di Leopardi vive una vera e propria ascesi in questo incontro lunare. Si avverte una dolcezza profonda che caratterizza il ricordo della giovinezza: una piccola breccia che si apre nel suo presente amaro e da cui traspare un sintomo di pace e benessere.

Il presente, purtroppo, nell’avanzare incessante del tempo, finisce per accorciare la strada verso la fine dell’esistenza, non riuscendo più a offrire all’uomo adulto il tempo necessario perché la speranza possa far vincere la gioia. Eppure, in questa notte speciale, l’affanno si placa sotto la luce della luna.

Il legame eterno tra uomo, tempo e mito

La notte della “Luna Blu” del 2026 non rappresenta soltanto un transito astronomico d’eccezione o un calcolo matematico legato ai disallineamenti del nostro calendario solare. Nella storia della cultura umana, la Luna ha da sempre rivestito un ruolo simbolico e archetipico fondamentale. È lo specchio in cui l’umanità, fin dall’alba dei tempi, proietta il proprio bisogno di dare un senso al fluire del tempo e alla propria fragilità esistenziale.

Se la lettura astrologica contemporanea individua in questo plenilunio in Sagittario, amplificato dalla congiunzione con Lilith, una spinta collettiva verso l’onestà emotiva interiore, il desiderio di rimettersi in discussione e la necessità di riscoprire la propria parte più autentica a discapito della fredda ragione, Giacomo Leopardi aveva già tradotto questa urgenza universale in poesia eterna.

Il suo idillio dimostra come la grande letteratura sia in grado di mappare i moti dell’anima molto prima delle scienze psicologiche moderne.

Nella tradizione culturale globale, l’evento della “Luna Blu” incarna l’eccezione alla regola, la sospensione della normalità. Leopardi compie un’operazione speculare e straordinaria: prende questa eccezionalità e la rende intima, quotidiana e accessibile a chiunque.

Il poeta di Recanati ci insegna che non occorre attendere un fenomeno astronomico raro per guardarsi dentro. La luce argentea del satellite, fissa e fedele sopra le selve della nostra vita, è lo stimolo sempre attivo per riaccendere la memoria.

Al di là della distanza in chilometri dall’apogeo o delle definizioni di “microluna”, l’astro notturno continua a esercitare la sua funzione antropologica più alta: unire gli esseri umani sotto lo stesso cielo, spingendoli alla contemplazione.

Che si scelga di osservarla stasera per studiarne i crateri con un binocolo, per rintracciare i transiti del proprio segno zodiacale o per riscoprire la purezza dei versi leopardiani, questa poesia ci ricorda che siamo custodi di una memoria comune. Una storia fatta di affanni inevitabili, ma perennemente confortata dalla dolce e salvifica capacità di ricordare chi siamo stati.