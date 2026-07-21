“Non sono più un bambino”: la Telemachia svela perché ogni figlio deve scegliere il suo futuro

Cosa insegna l’Odissea a genitori e figli? Scopri la Telemachia: la guida per aiutare i giovani a trovare la propria voce e gli adulti a lasciar andare.

Quando pensiamo all’Odissea, la mente corre subito a Ulisse, all’eroe del ritorno, ai mostri, ai naufragi e al suo ingegno formidabile. Oppure al mito di Penelope, simbolo di attesa, fedeltà e pazienza tela dopo tela. Eppure, il più grande poema del viaggio non comincia con il padre disperso né con la madre che aspetta.

Comincia con il figlio, Telemaco. Un ragazzo di vent’anni che tutti lasciano in secondo piano, ma a cui Omero sceglie di regalare i primi quattro canti dell’opera (la Telemachia). Una scelta narrativa rivoluzionaria: mettere da parte i due giganti del mito per mostrare come si impara la lezione più difficile di tutte, ovvero smettere di essere l’estensione dei propri genitori per diventare, finalmente, se stessi.

Mentre il palazzo d’Itaca è invaso dai Proci che divorano i suoi beni e insidiano la madre, Telemaco vive bloccato. È schiacciato dal peso di un padre ingombrante che non ha mai conosciuto e che tutti gli chiedono di eguagliare. Soffre, ma non reagisce. Aspetta un miracolo, un ritorno, qualcuno che arrivi a risolvergli la vita. È proprio in questo stato di totale prostrazione che Omero ce lo presenta per la prima volta, regalandoci la fotografia perfetta di ogni giovinezza paralizzata:

Era seduto tra i pretendenti con il cuore fortemente turbato:

nella sua mente si raffigurava il nobile padre, se mai venisse

e la cacciata dei pretendenti in tutta la casa attuasse, per avere,

lui, dignità regale e il pieno possesso dei suoi beni.

Queste cose pensava, quando, seduto tra i pretendenti, vide Atena.

(Odissea, I, 113-118)

Perché la figura di Telemaco nell’Odissea merita la giusta attenzione

Posticipare l’entrata in scena di Ulisse fino al Canto V è un’operazione che ha un grande valore simbolico. Omero sceglie di partire dal figlio perché, per comprendere davvero il senso del “ritorno” dell’eroe, dobbiamo prima capire che cosa rischia di andare perduto. Senza i primi canti, l’Odissea sarebbe solo un’epica storia di mare e di mostri. Mettendo Telemaco in apertura, il poema si trasforma nel più antico e potente romanzo di formazione della letteratura occidentale. La trama di questi primi Canti è la mappa indispensabile per comprendere tutto ciò che accadrà dopo.

Per comprendere l’impatto di questa impostazione, bisogna considerare un dato strutturale rivelatore: l’Odissea è composta da ventiquattro canti, e i filologi da millenni definiscono i primi quattro canti con un nome preciso, la Telemachia. Non si tratta di un semplice preambolo, ma di una vera e propria “opera nell’opera” interamente dedicata alle vicende del figlio.

Se ci pensiamo può apparire come un gap narrativo colossale: per un sesto dell’intero poema l’eroe di cui la storia porta il nome non compare mai in carne e ossa, rimanendo un’ombra lontana esiliata sull’isola di Calipso.

La trama di questi primi quattro canti costruisce un crescendo cumulativo perfetto. Tutto ha inizio nel Canto I ad Itaca, dove il palazzo reale è ormai ostaggio dei Proci, oltre cento aristocratici arroganti che occupano la casa, divorano i beni della famiglia e insidiano Penelope. In questo scenario di sopraffazione, Telemaco è uno spettatore del tutto passivo, incapace di reagire. La svolta avviene con l’arrivo della dea Atena che, celata sotto le spoglie del vecchio amico Mente, non risolve i problemi al posto del ragazzo, ma gli instilla la consapevolezza che la sua paralisi deve finire, spingendolo ad agire.

Questa scossa produce i suoi frutti nel Canto II, quando Telemaco compie il suo primo gesto politico sovversivo: convoca l’assemblea dei cittadini d’Itaca, evento che non accadeva da vent’anni, per denunciare pubblicamente i soprusi dei pretendenti. Sebbene la sua voce tremi e la rabbia lo porti alle lacrime, il silenzio è finalmente rotto. Compreso che né la città né la madre gli permetterebbero di rischiare la vita, il giovane organizza la sua partenza in totale segretezza con l’aiuto della nutrice Euriclea, salpando di notte all’insaputa di Penelope.

Il viaggio prosegue poi nei Canti III e IV, dove l’azione si sposta sul mare e presso le corti greche. Telemaco sbarca prima a Pilo presso il saggio re Nestore, e poi a Sparta alla corte di Menelao e Elena. In questo percorso sul campo, il ragazzo impara a muoversi nel mondo degli adulti, ad affrontare le regole dell’ospitalità, a parlare da pari a pari con i grandi sovrani della Guerra di Troia e a raccogliere le prime vere notizie sul destino del padre.

Quando nel Canto IV la narrazione torna a Itaca, con i Proci che scoprono la sua fuga e organizzano un agguato in mare per ucciderlo al ritorno, il quadro è ormai completo e la tensione è alle stelle.

Solo a questo punto, all’inizio del Canto V, Omero sposta finalmente lo sguardo su Ulisse. Ma il lettore ormai lo sa: l’eroe non torna per salvare un bambino indifeso, ma per ricongiungersi a un uomo che ha già imparato a navigare da solo.

Comprendere questa trama è indispensabile, perché ci mostra l’esatto meccanismo attraverso cui un giovane esce dal torpore dell’insicurezza: la presa di coscienza della propria gabbia, il coraggio di usare la propria voce, l’atto pratico della rottura e, infine, l’impatto con il mondo reale.

La “sindrome dell’erede” e la paralisi nella gabbia dorata

La “sindrome dell’erede” e la paralisi nella gabbia dorata

Analizzando il testo omerico con la lente della psicologia contemporanea, la condizione iniziale di Telemaco non è semplicemente quella di un ragazzo triste: è una vera e propria mappa della paralisi esistenziale.

L’ombra del padre e il rifiuto delle proprie origini

Telemaco soffre di quello che possiamo definire il “complesso dell’erede”. Vive all’ombra di un padre trasformato in mito, un eroe indiscusso la cui memoria pesa come un macigno. Quando la dea Atena gli chiede se sia davvero il figlio di Ulisse, la risposta del giovane svela una profonda ferita identitaria:

Mia madre dice che sono suo figlio; ma io non lo so:

ché nessuno mai conobbe da sé il proprio padre.

Oh, fossi stato almeno il figlio di un uomo felice,

che la vecchiaia raggiungesse tra i propri beni!»

(Odissea, I, 215-218)

La grandezza del genitore sfuoca l’identità del figlio, che si convince di una terribile bugia: qualsiasi cosa io faccia, non sarò mai abbastanza. Il confronto con il mito genera una vera e propria paralisi d’inazione.

L’impotenza dentro la “gabbia dorata”

A questa pressione interiore si aggiunge la dinamica di una casa reale trasformata in trappola. I Proci hanno occupato la reggia e Telemaco assiste inerme alla distruzione del proprio futuro. Omero esplicita bene questo concetto nel secondo Canto dell’Odissea, nei versi 45-61.

Sulla mia casa si è abbattuta sciagura, doppiamente. Ho perso il mio nobile padre […] Ma ora c’è un’altra sciagura molto più grande, che tutta la casa presto manderà in frantumi e distruggerà tutto il mio patrimonio.

Il ragazzo è prigioniero tra le proprie mura, spettatore passivo di un sopruso quotidiano che devasta la sua eredità e la dignità della madre Penelope:

Intorno a mia madre, lei che non voleva, hanno fatto irruzione i pretendenti […] Quelli vanno e vengono nella nostra casa, tutti i giorni, e immolano buoi e pecore e grasse capre, e banchettano, e bevono vino scintillante, senza un motivo legittimo: e il molto che c’è viene dissipato.

Di fronte a questa devastazione, Telemaco misura tutta la propria inadeguatezza. Si sente un guscio vuoto se paragonato all’eroismo del genitore e ammette con dolorosa franchezza davanti alla città la propria impotenza:

Non c’è uno come Ulisse, che dalla casa distolga sciagura. Noi non siamo in grado di farlo; e certo anche in futuro ci toccherà piangere, ignari di bellico impulso.

Invece di agire, il giovane si rifugia nel “pensiero magico”: sogna che il padre torni all’improvviso a sistemare le cose al suo posto, preferendo la certezza di un’attesa sofferta al rischio di un fallimento personale sul campo.

Quanti ragazzi si trovano oggi nella medesima condizione?

È la realtà di un’intera generazione schiacciata tra ansia da prestazione (aspettative familiari soffocanti) e iperprotezione (che impedisce di sbagliare). Il risultato è una sorta di “sindrome di Telemaco”, ovvero giovani congelati nel terrore di deludere chi li ha preceduti o di scoprire di non avere il talento necessario per navigare da soli.

La diagnosi di Omero è chiarissima. L’attesa passiva non protegge dal dolore, ne accumula soltanto il peso. Restare immobili nell’ombra degli altri non preserva la propria vita, ma la consuma lentamente.

Cosa insegna l’Odissea e la Telemachia a figli e genitori

Se la Telemachia parla alla solitudine dei giovani in cerca di riscatto, essa lancia un monito incisivo e speculare al mondo degli adulti: l’autonomia non è mai una concessione calata dall’alto, ma un diritto che si conquista solo quando chi educa sa accettare il rischio del vuoto. La cura per spezzare l’immobilità non è mai unilaterale, ma si compie attraverso un patto silenzioso e profondo articolato in tre passaggi fondamentali.

Il ruolo degli adulti: non “salvare”, ma responsabilizzare

Quando la dea Atena si manifesta ad Itaca per scuotere Telemaco, il suo intervento non ha nulla di prodigioso nel senso classico: non scaglia fulmini sui Proci, né spiana d’incanto la strada al ragazzo. Si limita ad affiancarlo in veste di guida discreta e a pronunciare parole franche, prive di qualsiasi compiacimento affettivo:

Non devi più avere intenti da bambino, perché non è più tale la tua età.

(Odissea, I, 296-297)

In questa sferzata pedagogica risiede una lezione cruciale per i genitori contemporanei: l’iperprotezione è solo un’altra maschera della svalutazione. Sostituirsi costantemente ai figli, spianare ogni asperità ed evitare loro il peso del fallimento significa inoculare in loro la convinzione più paralizzante di tutte: “da solo non ce la puoi fare”.

L’autentica responsabilità genitoriale non consiste nel preservare i figli dalle tempeste della vita, ma nel riconoscere in loro la dignità e gli strumenti per navigarle. Specularmente, per i giovani questo passaggio segna il tramonto delle scuse: crescere significa smettere di trasformare le fragilità o il peso della famiglia in un alibi per restare a terra.

Rivendicare la propria voce (e imparare ad ascoltarla)

Il secondo atto di affrancamento si compie quando Telemaco decide di spezzare l’assedio del silenzio e convocare l’assemblea degli anziani ad Itaca (Odissea, II, 40-82). Non sale in cattedra da eroe invincibile, né tantomeno con la sicurezza consumata dei grandi oratori. La sua voce trema, tradisce la rabbia e sfocia persino in lacrime di impotenza davanti alla comunità, ma il gesto politico è compiuto: il ragazzo si fa parola, presenza, rivendicazione.

Per i giovani, questo momento rivela che la maturità non richiede di indossare armature d’infallibilità per esistere. La paralisi prospera nel mutismo e nella rassegnazione; esporre la propria vulnerabilità con la forza della verità è già il primo, irrevocabile atto di libertà.

Per gli adulti, di contro, questo passaggio impone l’esercizio dell’ascolto autentico: la capacità di accogliere anche le parole che tremano, i dissensi aspri e la sofferenza dei figli senza giudicarla, soffocarla o liquidarla come immaturità.

La “disobbedienza necessaria” e l’arte di lasciar andare

La chiusura di questo percorso tocca il vertice emotivo più alto e doloroso. Telemaco sa bene che l’amore di Penelope è viscerale, protettivo, totalizzante, e che proprio per questo la madre non gli concederebbe mai il permesso di affrontare i pericoli del mare aperto.

Il ragazzo sceglie così la via del viaggio clandestino: ordina il silenzio alla nutrice Euriclea, fa preparare i viveri nell’ombra e salpa di notte (Odissea, II, 372-376), senza attendere una benedizione che non sarebbe mai arrivata.

Questa rottura insegna ai figli una verità inevitabile: il prezzo dell’emancipazione richiede spesso il coraggio della “disobbedienza necessaria”. Per diventare artefici del proprio destino occorre accettare la colpa di deludere le aspettative e le paure di chi ci ama.

La partenza di Telemaco non è un atto di disprezzo verso la madre, ma una dichiarazione d’esistenza. Da parte loro, i genitori sono chiamati al gesto più nobile e lacerante del loro ruolo: comprendere che l’amore vero non trattiene, non trattiene in gabbia e non trattiene nella paura.

Amare un figlio significa accettare che la sua felicità possa abitare orizzonti diversi da quelli che avevamo immaginato per lui, sapendo che il compito supremo di una guida è dischiudere la porta e permettere alla nave di prendere il largo.

Il coraggio di scegliere la propria vita e la saggezza di accettare questa scelta

In un’epoca che spinge precocemente all’omologazione o pretende dai giovani percorsi già tracciati e privi di errore, la lezione della Telemachia risuona come un potente manifesto universale e di grande valore per al cultura umana.

Il “viaggio” non è un lusso e nemmeno un capriccio di gioventù. La voglia del giovane di poter seguire la propria via è una necessità umana ed esistenziale, il diritto sacro e inalienabile di ogni generazione di perdersi per potersi, infine, riconoscere e ritrovare.

Da un lato, questo passaggio esige dai ragazzi il coraggio di ascoltare la propria Atena interiore. Ascoltare la dea non significa ricevere certezze, ma trovare la forza di staccarsi dalla banchina rassicurante delle aspettative altrui per accettare la vertigine del mare aperto. Significa comprendere che l’identità non è una statua già scolpita da ereditare passivamente, ma una rotta da tracciare a colpi di remi, dove anche l’errore e il disorientamento diventano mattoni fondamentali della propria maturità.

Dall’altro, vi è la lezione più alta e complessa per il mondo adulto: la difficile grazia di saper rispettare l’attesa. Accettare che la paralisi o il disorientamento di un giovane non si curano con l’imposizione, con l’ansia da prestazione o con la fretta di vederli “realizzati”, ma creando uno spazio di fiducia in cui quella spinta autonoma possa finalmente germogliare.

Rispettare la spinta al viaggio dei propri figli richiede un atto di profonda umiltà culturale: la capacità di accettare che la loro rotta non sarà la nostra, che le loro mete avranno contorni a noi sconosciuti e che il nostro compito non è trattenere la nave al porto, ma fare in modo che le vele siano pronte a catturare il vento.

È solo in questo punto di incontro – dove il coraggio del giovane di prendere il timone sposa la saggezza dell’adulto di lasciar salpare la nave – che la paralisi si scioglie definitivamente. Non ci sono più padri ingombranti da eguagliare né madri protettive da fuggire, ma due generazioni che imparano a guardarsi negli occhi con profondo rispetto.

E in quel momento, esattamente come accade a Telemaco sul bagnasciuga di Itaca, l’essere umano smette di essere uno spettatore passivo del proprio destino per diventarne, finalmente, l’unico vero autore.