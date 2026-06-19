Seneca insegna come superare l’ansia del futuro e affrontare le incertezze

Per moltissimi giovani e non solo, l’esame di maturità o la tesi di laurea non è il vero mostro da sconfiggere. La verità è che la notte prima degli esami o l’ansia da discussione sono solo un paravento, una paura tangibile che ne nasconde una molto più profonda. Il vero problema arriva il giorno dopo.

Fino a quel momento, anche nel terrore dello studio, si è protetti da un binario tracciato da altri. Il voto è un perimetro sicuro. Il dramma vero comincia quando si esce da quel recinto e ci si ritrova nudi davanti a un foglio bianco, liberi e per questo paralizzati dall’incertezza di capire che cosa fare dopo.

È il momento in cui crollano le risposte pronte e subentra la vertigine di dover decidere, qui e ora, in quale direzione muoversi. È un blocco trans-generazionale che negli ultimi anni sembra sempre diventare più evidente e sentito dai ragazzi e dai loro genitori. “Che cosa farò adesso?” È questa la domanda che diventa sempre più un’enigma, consapecvoli che il dopo diploma o il dopo laurea sta dibventando sempre più un terno al lotto.

Eppure la chiave per affrontare quest’ansia del futuro, potrebbe trovare delle risposte in un ‘opera di oltre duemila anni fa, nella Lettera 71 delle Epistulae morales ad Lucilium (Lettere Morali a Lucilio) di Lucio Anneo Seneca. Il filosofo romano, rivolgendosi a un amico più giovane, toglie lo schermo dai finti problemi quotidiani e punta il dito sul vero scoglio dell’esistenza:

L’arciere, quando scaglia una freccia, deve sapere qual è il bersaglio e allora soltanto dirigere e regolare il colpo con la mano: i nostri consigli non fanno centro perché non hanno un bersaglio preciso; se uno non sa a quale porto dirigersi, non gli va bene nessun vento. Viviamo a caso e, perciò il caso gioca un ruolo determinante nella nostra esistenza.

La Lettera 71 delle Epistulae morales ad Lucilium di Seneca

Le Lettere a Lucilio sono l’opera della maturità di Seneca, un capolavoro assoluto della letteratura mondiale scritto negli ultimi anni della sua vita, tra il 62 e il 65 d.C., dopo essersi ritirato dalla turbolenta vita pubblica e dalla corte di Nerone. Non ci troviamo di fronte a un trattato accademico polveroso o a una fredda raccolta di dottrine, ma a un epistolario reale, intimo e profondamente umano.

Composto da 124 lettere raccolte in 20 libri, il testo si configura come un vero e proprio diario di mentoring a distanza, un percorso di crescita spirituale ed esistenziale che un uomo anziano e saggio dedica a Lucilio, un amico più giovane, all’epoca procuratore in Sicilia, separato da lui da un largo tratto di mare. Lettera dopo lettera, Seneca prende per mano il suo interlocutore per aiutarlo a conquistare l’autosufficienza interiore e la libertà dai condizionamenti esterni.

La Lettera 71 si inserisce in questo cammino come uno snodo drammatico e fondamentale. La trama del capitolo si sviluppa come un serrato corpo a corpo psicologico. Lucilio, tormentato dalle alterne fortune della vita e dalle scadenze quotidiane, continua a tempestare il filosofo di richieste di micro-consigli su singoli problemi specifici. Seneca apre la lettera quasi rassegnato, spiegandogli che la distanza geografica rende i suoi suggerimenti intempestivi, perché la realtà si evolve e anzi precipita su due piedi. Da qui, il filosofo compie un salto quantico: decide di non risolvere il singolo dubbio di Lucilio, ma di regalargli un metodo universale per affrontare la precarietà e l’incertezza dell’esistenza.

Il messaggio centrale e i temi che Seneca affronta in questo capitolo ruotano attorno a pilastri concettuali fortissimi, a partire dal primato della totalità sui singoli episodi, ovvero smetterla di ossessionarsi per ogni cosa che accade.

Usando la splendida metafora del pittore che ha i colori pronti ma non può dipingere nulla se non ha già deciso il soggetto, il filosofo urta la coscienza di Lucilio spiegandogli che l’errore umano più comune è l’ansia del micro-dettaglio. È del tutto inutile accanirsi sulle singole scelte quotidiane se non si ha chiaro il fine supremo di tutta la vita, ovvero il sommo bene.

Subito dopo, entrando nel vivo della trama, Seneca introduce il tema dell’ineliminabilità del caso e del cambiamento attraverso l’immagine dell’arciere che prende la mira: la freccia manca il bersaglio solo se il bersaglio non esiste.

Senza una direzione interna, finiamo per vivere a caso e lasciamo che la fortuna giochi un ruolo determinante sulla nostra pelle. Seneca affronta il tema del mutamento cosmico ricordando che persino la Terra e il Cielo sono destinati a consumarsi e a mutare il proprio corso; l’incertezza e il cambiamento non sono incidenti di percorso, sono la legge stessa dell’universo a cui l’essere umano deve sapersi sottomettere.

Infine, nella parte più radicale e filosofica della lettera, Seneca affronta il tema della fermezza interiore attraverso l’uguaglianza dei beni, introducendo il paradosso stoico secondo cui la virtù ha sempre la stessa statura, sia che si vinca, sia che si perda. Cita l’esempio luminoso di Catone, sconfitto in battaglia eppure invitto nell’anima, che il giorno della sua disfatta elettorale giocava tranquillamente a palla e la notte prima di morire leggeva un libro.

La vera risposta all’incertezza affrontata nel capitolo non è l’assenza di dolore, Seneca ammette esplicitamente al paragrafo 29 che anche il saggio prova paura, soffre e impallidisce, ma la capacità della parte razionale della mente di rimanere dritta sotto qualsiasi peso, superando l’ambizione, l’avarizia e il timore del domani.

I giovani (e non solo) sempre più bloccati dall’incertezza del domani

Se analizziamo il sempre più diffuso smarrimento dei giovani attraverso la lente clinica di Seneca, ci accorgiamo che la diagnosi della nostra ansia collettiva ruota attorno a un enorme errore di prospettiva: stiamo rincorrendo le risposte alle domande sbagliate.

Una volta superato lo scoglio degli esami, la mente dei neodiplomati e dei neolaureati tende a focalizzarsi in modo ossessivo su quelli che il filosofo definisce i micro-obiettivi quotidiani.

Ci si inizia a logorare dietro a scelte immediate: iscriversi alla facoltà A o alla facoltà B, accettare uno stage o aspettare, inseguire una magistrale o tentare la carta del lavoro. I ragazzi vivono sotto il ricatto della scelta perfetta, convinti che un singolo passo falso possa pregiudicare l’intera esistenza.

È qui che interviene la Lettera 71 delle Lettere a Lucilio, offrendo lo specchio per un blocco psicologico modernissimo. Al paragrafo 2, Seneca pronuncia parole che sembrano scritte stamattina:

Noi tutti decidiamo su singoli episodi della nostra vita, non sulla sua totalità e questo è il nostro errore.

Per un giovane di oggi (ma siamo convinti che riguarda anche moltissimi adulti), questa “sindrome dei singoli episodi” si traduce in una paralisi da sovraccarico. Si passano i mesi a collezionare colori sulla tavolozza – accumulando master, corsi, certificazioni e competenze da inserire nel curriculum – senza avere la minima idea di quale sia il soggetto del quadro che si vuole dipingere. È la totale inversione del principio senecano: si scelgono i mezzi prima di avere chiari i fini.

La Lettera 71 diventa la guida per smontare questa illusione. Seneca ci dice che non è lo stage di sei mesi o il cambio di facoltà a definire un essere umano. Spiegato ai ragazzi di oggi, il messaggio è un enorme respiro di sollievo: smettetela di ossessionarvi sulla singola mossa. Focalizzarsi sulla “totalità” significa fare un passo indietro, respirare e rispondersi a una domanda molto più grande e radicale: che tipo di persona voglio diventare? Quali sono i miei valori non negoziabili?

Se decidete che l’obiettivo globale è essere persone integre, curiose e aperte, allora qualsiasi “episodio” capiti (anche un lavoro andato male o una porta in faccia) non sarà un fallimento, ma solo un colpo di pennello diverso su un quadro che avete comunque ben chiaro in testa. Se non si compie questo passaggio, la freccia scatta a vuoto.

Il secondo sintomo di questa diagnosi è la totale dipendenza dai venti esterni, che i ragazzi subiscono nel disperato tentativo di azzerare il rischio di quel “dopo” che fa così paura. Non avendo un centro di gravità interno, una propria direzione profonda, i giovani finiscono per muoversi interamente in balia dei trend volatili del mercato del lavoro, delle aspettative dei genitori o degli algoritmi delle piattaforme dedicate alle offerte lavorative.

Rischiano di diventare delle banderuole. Ma pretendere di eliminare l’incertezza dalla giovinezza è un’illusione tossica. Il commento di Seneca al paragrafo 3 va dritto al punto, collegando la metafora dell’arciere al caos in cui rischiamo di naufragare:

«I nostri consigli non fanno centro perché non hanno un bersaglio preciso; se uno non sa a quale porto dirigersi, non gli va bene nessun vento. Viviamo a caso e, perciò il caso gioca un ruolo determinante nella nostra esistenza».

L’ansia del futuro, insomma, non nasce dalla complessità del mondo, ma dal fatto che cerchiamo la stabilità fuori di noi, dimenticando che l’unico posto in cui è possibile trovarla è dentro. La Lettera 71 non è una lettura di conforto, ma una spietata diagnosi: finché il bersaglio è esterno (lo status, lo stipendio, l’approvazione), i ragazzi saranno sempre ostaggio dell’incertezza.

La terapia di Seneca contro l’incertezza: le tre regole stoiche per ritrovare la rotta

Seneca non è un teorico che si limita a descrivere il dolore dei giovani per poi lasciarli soli a soffrire. Nella seconda parte della sua lettera, il filosofo si trasforma in un vero e proprio mentore d’altri tempi e prescrive una terapia pratica, divisa in tre pilastri concettuali, per imparare ad abitare l’incertezza con coraggio e ritrovare la bussola dopo un titolo di studio.

La prima regola di questa terapia consiste nello spostare il bersaglio dal risultato esterno all’integrità interna.

Al paragrafo 4, la Lettera 71 riduce tutta la complessità della filosofia a un unico, tagliente precetto:

Ti sia chiaro: l’unico bene è l’onestà e tutte le disgrazie, se la virtù in qualche modo le abbellisce, saranno giustamente chiamate beni.

Tradotto per un giovane che deve scegliere cosa fare dopo il diploma o la laurea, questo è un invito a compiere una vera rivoluzione copernicana. Significa smettere di guardare ossessivamente a ciò che garantisce uno status immediato, una finta sicurezza economica o l’approvazione altrui, e iniziare a valutare l’autenticità e la qualità umana del passo presente.

Se il tuo vero bersaglio è la costruzione di te stesso, anche un errore di percorso, una facoltà abbandonata o uno stage andato male smettono di essere fallimenti assoluti. Diventano, al contrario, passaggi formativi fondamentali utili a forgiare il carattere.

La seconda regola ci protegge dalla fretta angosciante di “arrivare” ed è la cosiddetta “terapia della lana“. Viviamo nell’era della gratificazione istantanea, in cui sembra che giovanissimi si debba già essere inseriti nella lista dei più ricchi o più potenti del Pianeta.

Seneca smonta questa fretta tossica e, al paragrafo 31 della lettera, introduce un’immagine di straordinaria bellezza visiva:

Certi colori la lana li assume con un solo bagno, altri, invece, li assorbe solo dopo essere stata a mollo e fatta bollire più volte; così la saggezza, se non penetra in profondità e non sedimenta a lungo, non mantiene nessuna delle sue promesse.

Questo passaggio è un manifesto generazionale. Capire chi siamo e cosa vogliamo richiede un tempo che non può essere abbreviato da un algoritmo o da un post motivazionale.

Sbagliare, cambiare idea, abitare il dubbio e restare “a mollo” nell’incertezza non è tempo perso o un anno sprecato rispetto alla tabella di marcia dei tuoi coetanei. È l’unico modo per tingere la propria anima di un colore forte, profondo, capace di non sbiadire alla prima difficoltà del mondo del lavoro.

La terza e ultima regola è l’imperativo di diventare padroni di se stessi quando tutto intorno cambia. Al paragrafo 12, la Lettera 71 ricorda a Lucilio (e a noi) che la stasi è un’illusione della mente:

Che cosa si sottrae al pericolo di cambiamenti? Non la terra, non il cielo, non l’intero contesto dell’universo, benché sia regolato da dio; non manterrà sempre lo stesso ordine: ma verrà un giorno che ne trasformerà il corso presente.

La soluzione all’ansia del domani non è sperare che il mondo post-studio diventi improvvisamente prevedibile, ma diventare abbastanza saldi da rimanere in piedi sotto qualsiasi peso.

Attenzione, però: la fermezza che insegna Seneca non è una fredda e disumana insensibilità. Al paragrafo 29, il filosofo fa una concessione di un’umanità commovente, confessando che anche il saggio è soggetto ad aver paura, a soffrire e a impallidire di fronte alle difficoltà, perché si tratta di reazioni fisiche inevitabili.

La vera forza non sta nel non provare l’ansia, ma nel fare in modo che queste sensazioni non mortifichino la mente e non la portino a dichiararsi schiava degli eventi. La vera vittoria è vincere il timore del giudizio sociale per riprendersi il possesso del proprio presente.

Il diritto di essere umani e di camminare nell’incertezza

In fondo, la cultura non serve a superare un esame di maturità, a memorizzare una data o a riempire una nota a piè di pagina in una tesi di laurea. Se la riduciamo a questo, abbiamo perso.

La cultura, quella vera, quella con la “C” maiuscola che pulsa tra le pagine di questo spazio, ha un unico, immenso compito: serve a rimanere umani quando il mondo là fuori trema e le certezze crollano. Leggere oggi la Lettera 71 di Lucio Anneo Seneca non significa fare un esercizio di memoria storica, ma strappare la filosofia dalle teche di marmo dei musei e usarla come un paio di scarpe comode, logore e resistenti, per camminare nel fango della precarietà dei nostri giorni.

Ai ragazzi che in queste settimane guardano il foglio bianco del proprio futuro, capendo finalmente che l’esame non era il traguardo ma solo l’inizio, Seneca non chiede di essere superuomini infallibili o macchine da performance.

Al paragrafo 30 della lettera 71, il filosofo compie un gesto di un’onestà disarmante, confessando la propria debolezza di fronte al suo stesso ideale:

La condotta che lodo, vorrei tenerla, ma non ne sono ancora persuaso e, se anche ne fossi persuaso, non sarei ancòra pronto ed esercitato al punto da affrontare ogni evenienza.

Se persino il più grande saggio dello stoicismo ammette di oscillare, di faticare a mettere in pratica i suoi stessi consigli e di avere paura, allora anche noi possiamo smetterla di chiederci la perfezione.

Ciò che la cultura umanistica ci regala è un’ancora di salvezza interiore, una carezza profonda che si trasforma in auto-assoluzione. Ci ricorda che l’incertezza non è una palude in cui affogare, ma il terreno biologico in cui cresce l’uomo. Sbagliare strada, cambiare facoltà, fallire un colloquio o restare fermi a respirare non sono deviazioni dal viaggio: sono il viaggio stesso.

Capire chi essere è un percorso lento, una tintura della lana che richiede tempo, scottature e coraggio. Il domani non è un mostro da cui difendersi, ma un porto verso cui navigare a testa alta, accettando i venti contrari, i temporali e i cambi di rotta. Il quadro della vostra vita è ancora tutto da dipingere. E i pennelli, finalmente liberi dai binari della scuola, adesso sono solo nelle vostre mani. In bocca al lupo a tutti coloro che hanno il coraggio e la voglia di affrontare la vita!