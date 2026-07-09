L’Odissea e il coraggio di imparare a non essere “Nessuno” per sconfiggere le ferite della vita

Nel viaggio dell’esistenza, quando veniamo travolti da una tempesta emotiva, da un fallimento professionale o da un trauma relazionale, la tentazione più grande è quella di scomparire. Spesso ci anestetizziamo, evitiamo di guardare indietro e scegliamo l’anonimato come scudo protettivo. Diventiamo, psicologicamente, “Nessuno“. Un po’ come l’Ulisse dell’Odissea quando, intrappolato nella grotta buia del Ciclope Polifemo, usa l’anonimato come scudo per sopravvivere alla ferocia del mostro, privandosi della sua stessa identità pur di salvare la pelle.

Ma se farsi piccoli e invisibili può servire come temporanea strategia di difesa per sopravvivere ai mostri, la letteratura classica ci insegna che la vera guarigione richiede un coraggio opposto. Nel Canto IX dell’Odissea, Ulisse ci mostra uno dei momenti più alti e terapeutici di tutto il poema di Omero: il passaggio drammatico dall’anonimato al coraggio di riprendersi il proprio nome per sconfiggere le insidie della vita.

È il momento esatto in cui, alla corte dei Feaci, decide di svestire i panni dello sconosciuto e dichiara:

Ma ora anzitutto dirò il mio nome, perché anche voi lo sappiate; e io, sfuggito al giorno fatale e spietato, sia poi ospite vostro, pur avendo la mia casa lontano. Ulisse io sono, figlio di Laerte, che per ogni sorta di inganni sono ben noto tra gli uomini e la mia fama va su fino l’orizzonte del cielo.

(Odissea, Canto IX, vv. 16-20)

Quando Ulisse è fiero di dire ad alta voce il suo nome

Per comprendere il senso della citazione in cui Ulisse non ha nessuna paura di citare ad alta voce il suo nome, dobbiamo contestualizzare cosa accade nel Canto IX dell’Odissea. Il capitolo si apre a Scheria, la terra dei Feaci, e segna l’inizio del cosiddetto “Grande Racconto”.

Ulisse è un naufrago senza nome, accolto alla corte di Alcinoo. Durante un banchetto reale, un cantore inizia a intonare le storie della guerra di Troia; Ulisse, ascoltandole, scoppia in un pianto dirotto, svelando una sofferenza interiore che non può più nascondere. È a quel punto che il re ferma la musica e chiede allo straniero di rivelare finalmente la sua identità e di raccontare le sventure che lo hanno portato fin lì.

Dal punto di vista della struttura dell’opera, questo passaggio rappresenta una vera e propria rivoluzione copernicana. Fino a questo momento, a raccontare le sventure di Ulisse è stata la voce distaccata del narratore epico. Qui, invece, Omero compie un gesto di straordinaria modernità: si fa da parte, cede la parola al suo protagonista e trasforma il poema da un’epica della forza a un’epica della memoria.

Ulisse diventa l’aedo di se stesso. Questo cambio di voce dimostra che il senso profondo del viaggio non sta nelle imprese in sé, ma nella capacità umana di elaborarle, di dar loro un ordine attraverso la parola.

Ed è proprio in questo che si nasconde il più grande omaggio di Omero all’essere umano. Nell’Iliade, gli eroi erano macchine da guerra prigioniere del proprio destino. Nell’Odissea, e in questo canto in particolare, Omero ridefinisce cosa significa “essere umani”: ci dice che la nostra grandezza non sta nell’invulnerabilità, ma nella nostra complessa fragilità.

Il grande narratore greco ci mostra un eroe leggendario che, prima di riprendersi il suo regno, deve sedersi in un salotto straniero, accettare le proprie lacrime davanti a tutti e fare i conti con i propri fallimenti.

Il Canto IX è l’inno omerico alla resistenza e alla rigenerazione umana. È una lezione che insegna che gli esseri umani hanno una risorsa unica, superiore persino al volere degli dei: la capacità di soffrire, di perdersi, di farsi “Nessuno” per salvarsi e poi trovare la forza di raccontarsi per rinascere.

La tentazione di restare “Nessuno” a causa della sofferenza

Siamo portati a pensare che per superare un trauma o un fallimento basti semplicemente non pensarci, voltare pagina in fretta, seppellire tutto. Spesso rifiutiamo di guardare indietro perché temiamo che riaprire i cassetti della memoria possa distruggerci. Preferiamo nasconderci dietro una maschera di indifferenza o di silenzio, convinti che non affrontando il passato saremo al sicuro dal dolore.

Ci anestetizziamo nel quotidiano, diventando, appunto, come Odisseo, “Nessuno”.

Anche per un eroe dalle grandi virtù come Ulisse, l’inizio di questa rinascita non è affatto semplice. Davanti alla richiesta di Alcinoo di rivelare la sua storia, la sua prima reazione è un grido accorato che descrive perfettamente il blocco emotivo di chi ha paura che ricordare faccia troppo male:

Ma il tuo animo ad altro si è volto, e le mie prove dolorose tu mi chiedi: perché ancora di più io soffra e pianga. Che cosa allora ti dirò all’inizio, che cosa alla fine? Molti patimenti mi hanno dato gli dèi che abitano il cielo

(Odissea, Canto IX, vv. 12-15)

La diagnosi umana che Omero mette a nudo è di una lucidità spietata: ricordare costringe a piangere. Il blocco di Ulisse è una difesa estrema contro la sofferenza. Davanti alle sventure della nostra vita, la tentazione di rimanere nell’ombra dell’anonimato è fortissima, perché il dolore si manifesta in dinamiche esistenziali che paralizzano profondamente il nostro essere umani.

Questa paralisi si alimenta, innanzitutto, dell’illusione delle “ricche dimore” artificiali, che altro non è se non una fuga psicologica da se stessi. Quando viviamo una crisi profonda, spesso cerchiamo di compensare il vuoto interiore anestetizzandoci con il successo esteriore, accumulando cose o rifugiandoci in contesti superficiali dove nessuno conosce le nostre ferite. Costruiamo una vita apparentemente impeccabile pur di non guardare dentro la nostra caverna. Omero sembra smontare questa strategia difensiva con una verità disarmante:

Niente potrà essere più dolce della patria, dei genitori, anche se uno, lontano, risiede in una ricca dimora, in terra straniera e distante dai genitori

(Odissea, Canto IX, vv. 34-36)

Qui risiede il cuore del problema: possiamo anche abitare in una “ricca dimora” – che sia la nostra apparente stabilità sociale, un nuovo lavoro o una finta felicità da mostrare agli altri – ma finché rimaniamo in una “terra straniera” rispetto alla nostra verità interiore e ai nostri affetti più autentici, saremo sempre profondamente scissi. Restare “Nessuno” significa vivere da esuli dentro la nostra stessa vita, lontani dalle nostre radici emotivo-affettive.

A questa scissione si lega immediatamente la seconda grande insidia del trauma, ovvero il senso di impotenza di fronte a ciò che abbiamo subìto. È la dolorosa convinzione che la sofferenza sia un marchio indelebile impresso dal destino, qualcosa di immodificabile che possiamo solo subire in silenzio. Ulisse descrive questo peso schiacciante subito dopo, quando si prepara finalmente ad aprire l’anima al suo ospite:

Ebbene, anche il mio travagliato ritorno mi appresto a narrarti, quello che Zeus mi inflisse quando venni via da Troia

(vv. 37-38).

Il testo ci ricorda che questo ritorno è contrassegnato costitutivamente da molti patimenti (polukhdeia). Quando siamo nel pieno della tempesta, proviamo esattamente questa vertigine, ci sentiamo vittime passive di un dolore che ci è stato inflitto, di una situazione che subiamo e in cui l’uomo si ritrova senza aver avuto alcuna iniziativa.

Il vero blocco psicologico nasce proprio quando smettiamo di credere di poter cambiare la nostra rotta, accettando passivamente il ruolo di naufraghi sconfitti dalla vita.

In definitiva, rimanere intrappolati nel silenzio, fingendo che vada tutto bene in terra straniera o dichiarandoci impotenti di fronte al destino, non cancella i nostri patimenti. Ci rende solo invisibili a noi stessi, prolungando lo sfogo del dolore nell’ombra dell’anima.

L’atto terapeutico della narrazione e la riconquista del sé

Se la diagnosi mette a nudo l’inutilità dei nostri tentativi di fuga, la cura che Omero suggerisce, attraverso le gesta di Odisseo, non risiede in un colpo di spugna sul passato, ma in una coraggiosa assunzione di responsabilità verso la propria storia. La guarigione comincia nel momento esatto in cui smettiamo di subire i traumi come frammenti caotici e impariamo a tradurli in una narrazione coerente.

La prima forma di cura che il testo ci offre è la scelta del giusto contesto di ascolto. Ulisse non confessa il proprio dolore in solitudine o davanti a un pubblico giudicante. Parla all’interno di un cerchio comunitario protetto, in un’atmosfera rituale in cui l’attenzione e il rispetto reciproco fanno da padroni:

…sono io a dirlo, evento più gradito di quando su tutto il popolo la gioia della festa si diffonde, e per la casa i convitati ascoltano attenti l’aedo, seduti ordinatamente, e accanto i tavoli abbondano di pane e di carne

(vv. 5-9).

Per non essere più “Nessuno”, l’essere umano ha bisogno di un “re Alcinoo”: ha bisogno di trovare una relazione sicura – che sia un affetto autentico o uno spazio terapeutico – in cui l’altro sia disposto ad accogliere il racconto senza l’urgenza di emettere sentenze. È solo sotto lo sguardo empatico di chi ci accetta nella nostra nudità di naufraghi, “seduti ordinatamente” ad ascoltare il tumulto dell’altro, che il timore di piangere perde il suo potere paralizzante. L’allentamento delle tensioni interiori permette finalmente lo sblocco dell’anima.

Da questa accoglienza scaturisce il secondo e definitivo passo verso la Soluzione: trasformare il dolore subìto in un’esperienza agita. Finché Ulisse rimane in silenzio, i suoi “patimenti” sono un peso informe che lo costringe a piangere di nascosto. Ma nel momento in cui decide di prendere la parola, quel groviglio si trasforma in un progetto di rinascita, un percorso d’identità che viene scandito con assoluta precisione:

Ma ora anzitutto dirò il mio nome, perché anche voi lo sappiate; e io, sfuggito al giorno fatale e spietato, sia poi ospite vostro, pur avendo la mia casa lontano

(vv. 16-18).

La cura omerica qui si rivela in tutta la sua sfolgorante modernità. Per guarire dal trauma del “giorno fatale e spietato”, Ulisse compie l’atto psicologico definitivo: decide che l’anonimato non può essere la sua casa permanente. La parola parlata rimette ordine nel caos interiore, trasformando il travagliato ritorno da una condanna subìta a una storia da padroneggiare:

Ebbene, anche il mio travagliato ritorno mi appresto a narrarti, quello che Zeus mi inflisse quando venni via da Troia

(vv. 37-38).

Raccontare la propria storia non significa cancellare la tempesta, ma smettere di esserne la vittima passiva per diventarne l’autore. Nel momento in cui Ulisse dice “mi appresto a narrarti”, si riappropria del timone della propria esistenza. La sventura non scompare, ma cambia di segno: diventa esperienza, diventa memoria, diventa un ponte per ritornare a casa.

La grande lezione classica ci insegna che non possiamo scegliere quali venti soffieranno sulla nostra vita, né quanti patimenti ci saranno imposti, ma possiamo sempre scegliere di non essere più “Nessuno”, prendendoci la responsabilità di raccontare il nostro viaggio.

Non aver paura di togliere la maschera per tornare a vivere

L’Odissea, attraverso la straordinaria architettura del Canto IX, ci consegna una bussola esistenziale di sconvolgente modernità proprio perché non parla di superuomini, ma di ferite. Farsi “Nessuno” può essere una legittima strategia di difesa temporanea per sopravvivere quando la ferocia della vita ci mette momentaneamente all’angolo nella grotta della sofferenza.

Nascondersi, anestetizzarsi, rimpicciolirsi fino a scomparire serve a proteggere la parte più vulnerabile dall’impatto immediato di un trauma che ha spezzato l’anima. Ma la lezione immortale di Omero ricorda che la sopravvivenza non coincide con la vita, e che abitare per sempre l’ombra dell’anonimato emotivo significa condannarsi a una morte psicologica prematura, in cui la paura di soffrire ancora priva le persone del diritto stesso di esistere.

La vera sfida per l’essere umano contemporaneo, intrappolato nel mito logorante della performance, dell’invulnerabilità e del successo a tutti i costi nelle proprie “ricche dimore” sociali, è proprio quella di accogliere la propria sgangherata e bellissima fragilità. Il vero atto eroico non è non cadere mai, ma trovare il coraggio disarmante di Ulisse: quello di sedersi davanti agli altri nudi, tremanti, con le lacrime agli occhi, e ammettere di aver perso la rotta.

C’è una dignità immensa nelle debolezze, nei fallimenti relazionali e professionali, in quei momenti in cui ci si sente piccoli e indifesi di fronte a un destino che trascina dove non si vorrebbe andare.

Quando la tempesta della vita si fa troppo forte, si può usare l’anonimato come scudo per proteggersi, ma non si deve trasformare quella grotta in una prigione. È necessario trovare il coraggio di svestire i panni dello sconosciuto, accettare il rischio del pianto e riprendersi il proprio nome.

Dobbiamo trovare il nostro spazio di ascolto ordinato, guardare in faccia la nostra debolezza e trasformare la paura in memoria, il trauma in racconto. Perché è solo quando smettiamo di vergognarci delle nostre crepe, accettando di non essere più “Nessuno”, che possiamo finalmente spiegare di nuovo le vele e, con tutte le nostre fragilità a bordo, riprendere insieme la rotta verso casa.