Omero insegna che il vero amore accetta l’addio con coraggio e dignità

C’è un momento, nel Libro VI dell’Iliade di Omero, che ridefinisce tutto ciò che crediamo di sapere sui sentimenti. Non è una promessa romantica, non è una dichiarazione d’amore sotto un balcone e non prevede alcun lieto fine. È un inseguimento e un addio straziante che si consuma alle Porte Scee di una Troia assediata e prossima alla cenere.

Al centro di questa rivoluzione emotiva c’è una donna: Andromaca. Dopo aver cercato disperatamente il marito Ettore, lo intercetta proprio sulla via del ritorno al fronte. Al suo fianco c’è la nutrice, che tiene in braccio il loro tenero figlio, Astianatte. Di fronte allo sposo, Andromaca compie un gesto di assoluta intimità e gli rivolge una supplica che racchiude l’interezza della sua esistenza:

«Ettore, tu sei per me mio padre e mia madre, mio fratello, mio meraviglioso compagno abbi pietà, rimani qui sul bastione: non fare tuo figlio orfano e vedova la tua donna.»

Questa non è una semplice iperbole sentimentale. È una lucida, tragica verità: la guerra ha già strappato ad Andromaca il padre e i sette fratelli per mano di Achille. Ettore non è solo suo marito; è la sintesi di ogni affetto perduto, l’ultimo lembo di umanità che le è rimasto. Gli sta chiedendo di essere il suo rifugio, di salvarsi.

Eppure, quando Ettore le spiega che non può sfuggire al suo dovere, che restare al sicuro significherebbe rinnegare la propria anima e vivere da vigliacco, accade qualcosa di sovrumano. Dopo che l’eroe si è tolto il lucido elmo per non spaventare il bambino, prendendolo in braccio per l’ultima volta, lo riconsegna a lei.

In quel preciso istante, Andromaca compie il miracolo. Non urla, non lo ricatta emotivamente, non sabota il suo onore. Accetta l’addio, stringendo il figlio al petto e affrontando il distacco con una dignità monumentale. È da questo pilastro della letteratura che ricaviamo una lezione universale: il vero amore non è possesso, ma il coraggio supremo di sopportare la ferita della libertà dell’altro.

L’Iliade di Omero un’opera universale e senza tempo

Per comprendere la reale portata di questa scena, bisogna presentare l’Iliade non solo come il poema della forza, ma come l’opera fondativa che per prima ha saputo mappare i confini del cuore umano.

Composta originariamente in esametri e attribuita al leggendario poeta cieco Omero, l’Iliade è il più antico monumento della letteratura occidentale. Frutto di una lunghissima tradizione orale di cantori (gli aedi), il poema è stato cristallizzato nella forma scritta che oggi conosciamo intorno all’VIII secolo a.C.

L’opera non racconta l’intera guerra di Troia – un conflitto decennale che la leggenda colloca nella tarda età del bronzo (circa il XII secolo a.C.) – ma si concentra su un arco temporale di appena 51 giorni durante l’ultimo anno di assedio. Il motore immobile di tutta la narrazione è la “mira”, l’ira funesta di Achille, il più forte dei guerrieri greci, che si ritira dai giochi dopo un violento litigio con il re Agamennone, condannando i suoi stessi compagni a una catastrofica serie di sconfitte.

All’interno di questo immenso affresco di sangue, vendette ed eroi spietati, il Libro VI rappresenta una temporanea e preziosa tregua psicologica. Fino a questo punto, la narrazione ha raccontato solo la ferocia dei combattimenti, il fragore del bronzo e la spersonalizzazione dei guerrieri nella pianura. Con il ritorno momentaneo di Ettore all’interno delle mura di Troia, l’obiettivo della cinepresa omerica stringe improvvisamente il campo, passando dall’epica corale al dramma intimo e domestico.

Omero costruisce qui un vero e proprio inseguimento geometrico ed emotivo, orchestrato su una precisa polarità di spazi che riflettono lo stato d’animo dei protagonisti. Ettore entra in città e corre verso il suo palazzo per riabbracciare la sposa, ma trova le stanze vuote.

La casa, che nell’ordine antropologico antico è il luogo della sicurezza e della stabilità affettiva, è stata abbandonata. Andromaca, infatti, mossa da un lucido presentimento di morte e terrorizzata dalle notizie del fronte, è già volata sui bastioni come una pazza, uscendo dallo spazio tradizionalmente riservato alle donne per invadere l’orizzonte visivo della guerra. I due sposi si cercano ma si mancano, muovendosi in direzioni opposte dentro una città sospesa sul baratro della distruzione.

L’incontro decisivo avviene così a metà strada, in un punto di intersezione che è anche un confine simbolico assoluto: le Porte Scee. Questo non è un semplice dettaglio topografico, ma la soglia cruciale dell’intero poema. Le Porte Scee separano la fragile intimità familiare, la vita civile e gli affetti privati dall’orrore cieco della piana di Troia, dove la morte attende i guerrieri. Raggiungendosi su questa linea di frontiera, Ettore e Andromaca portano con sé i propri mondi inconciliabili.

Lui incarna il destino pubblico di un popolo e il codice d’onore eroico; lei incarna la voce della carne, del sangue e degli affetti protettivi che rifiutano di essere sacrificati alla Storia. In questo spazio di transizione l’epica dei soldati si ferma, il tempo si dilata e Omero lascia il posto all’assoluta, dolorosa e modernissima verità dell’animo umano.

La paura della perdita e la tentazione di trattenere

Di fronte alla prospettiva di un addio o di una separazione inevitabile, la reazione umana più naturale e istintiva rimane la resistenza. La paura della perdita e il dolore del distacco profondo tendono a spingerci a voler trattenere l’altro a tutti i costi, aggrappandoci alla sua presenza per preservare la nostra sicurezza emotiva e difenderci dal vuoto.

In questo cortocircuito psicologico, si rischia spesso di confondere l’intensità di un sentimento con il bisogno di controllo, trasformando l’amore in una forza che limita la libertà, lo sviluppo o il dovere morale di chi ci sta accanto, nel disperato tentativo di proteggere noi stessi dalla sofferenza dell’assenza.

È proprio il Libro VI dell’Iliade a mettere a nudo questo problema universale, mostrandoci come l’amore, prima di elevarsi a lezione di dignità, sperimenti la tentazione disperata del possesso e della chiusura protettiva. La prima manifestazione del problema risiede nell’impulso di Andromaca di sbarrare la strada al destino del compagno, anteponendo il proprio dolore alla realtà storica e morale che li circonda.

La sua reazione iniziale non è dettata da fredda razionalità, ma da un istinto di sopravvivenza affettiva che si esprime attraverso il pianto e il contatto fisico, un tentativo di trattenere il corpo dell’altro per non lasciarlo andare verso l’ignoto:

«Gli andò incontro, e assieme a lei c’era la serva che teneva in braccio il bambino ancora piccolo, tenero […] ma Andromaca gli fu accanto, versando lacrime, gli prese la mano, e gli parlò in questo modo…»

(vv. 399-406)

In questo gesto di stringere la mano versando lacrime è racchiuso l’archetipo di ogni resistenza umana all’addio. Il testo ci mostra il bisogno primordiale di aggrapparsi fisicamente all’oggetto del proprio amore. Poco dopo, la supplica di Andromaca esplicita la tentazione di utilizzare il legame familiare e la fragilità dei consanguinei come uno scudo o, inconsciamente, come un ricatto emotivo volto a immobilizzare l’azione dell’altro.

La paura del vuoto futuro spinge l’essere umano a chiedere al partner di abdicare al proprio ruolo nel mondo pur di preservare la cellula affettiva:

«abbi pietà, rimani qui sul bastione: non fare tuo figlio orfano e vedova la tua donna. Raduna i tuoi uomini al fico selvatico, dove è il passaggio più facile per la città e più accessibili sono le mura»

(vv. 431-434)

Chiedendo a Ettore di rimanere sul bastione e di combattere in difesa, arroccato vicino al fico selvatico, Andromaca sta tentando di ridefinire i confini dell’azione del marito. Gli sta chiedendo una strategia di ritirata, una protezione prudente che salvaguardi la vita biologica a scapito dell’identità eroica.

Il Libro VI dell’Iliade evidenzia qui la natura profonda del problema: quando l’amore è dominato dal terrore della perdita, la sua tendenza spontanea è quella di limitare il raggio d’azione dell’altro, spingendolo a nascondersi e a sottrarsi ai propri compiti esistenziali pur di garantire la propria sopravvivenza e la sicurezza di chi resta.

Procediamo con la stessa spietata e meravigliosa profondità analitica, affrontando la Diagnosi e la Cura direttamente attraverso la carne viva del testo omerico. Il Libro VI ci guida ora nel momento in cui il problema si scontra con la verità, e ci offre la sua via d’uscita.

Quando l’amore diventa una gabbia per l’identità dell’altro

Il fulcro della sofferenza relazionale risiede nel rifiuto del limite e nella tentazione di chiedere a chi amiamo di mutilare la propria identità pur di non farci soffrire. Quando il terrore della perdita prende il sopravvento, pretendiamo che l’altro rinunci ai propri valori fondanti, alla propria vocazione o alle proprie responsabilità essenziali. Il Libro VI dell’Iliade ci offre la diagnosi esatta di questo male: l’amore rischia di diventare una gabbia dorata che distrugge l’essenza stessa della persona amata.

Omero affida la diagnosi alla risposta monumentale di Ettore. L’eroe non liquida il dolore della moglie con freddezza patriarcale, ma ammette la legittimità della sua sofferenza, svelando però che il prezzo per compiacerla sarebbe la morte della sua stessa dignità (aidòs):

«A tutto questo io penso, donna, ma terribilmente mi vergognerei di fronte ai Troiani e alle Troiane dai lunghi pepli, se come un vile mi tenessi lontano dalla battaglia; non a questo mi spinge il mio cuore, poiché da sempre ho imparato ad essere forte e a combattere in prima fila tra i Troiani»

(vv. 441-445)

La diagnosi omerica è cristallina. Costringere Ettore a rimanere sulle mura significherebbe salvarne il corpo ma ucciderne l’anima. Un Ettore che abdica al suo dovere di combattere in prima fila non sarebbe più l’Ettore che Andromaca ama, ma un guscio svuotato dalla vergogna.

Il testo evidenzia come la vera tragedia dei sentimenti avvenga quando si chiede all’altro di scegliere tra l’amore e la propria verità interiore. Ettore sa che il suo destino è segnato, prevede con precisione millimetrica la caduta di Troia e la schiavitù di sua moglie, eppure riconosce che sottrarsi al proprio compito non cambierebbe il fato, ma distruggerebbe l’unica cosa che l’uomo possiede davvero: la sua statura morale. Perdere la dignità pur di salvare un legame significa distruggere le fondamenta stesse su cui quel legame si regge.

Il “sorriso tra le lacrime” di Andromaca

La cura che il Libro VI ci somministra non consiste nell’anestesia del dolore, ma nella capacità di abitarlo con assoluta nobiltà spirituale. Omero non propone una soluzione razionale o filosofica, ma un’epifania visiva e corporea. La cura passa attraverso un gesto di spoliazione: Ettore tende le braccia al figlio, ma il piccolo si spaventa per via del bronzo e del cimiero equino. A quel punto, l’eroe compie il gesto decisivo:

«e subito lo splendido Ettore si tolse l’elmo e lo depose, rilucente, sopra la terra; baciò suo figlio e lo palleggiò tra le braccia…»

(vv. 472-474)

Togliendosi l’elmo e posandolo al suolo, Ettore depone la maschera della guerra e della violenza. Mostra alla moglie la sua nuda umanità, la sua vulnerabilità di padre e di compagno. Questo gesto permette ad Andromaca di comprendere che il dovere del marito non è un rifiuto del loro amore, ma un tragico prolungamento della sua identità.

È in questo preciso istante di svelamento che si compie la cura, condensata nel verso più celebre e psicologicamente denso dell’intero poema, il momento in cui Andromaca accoglie nuovamente il figlio tra le braccia:

«Così detto, diede suo figlio in braccio alla sposa, e lei lo accolse sul petto fragrante e sorrideva in mezzo alle lacrime. La vide Ettore e n’ebbe pietà…»

(vv. 482-484)

Questo “sorridere in mezzo alle lacrime” è il farmaco omerico contro l’egoismo affettivo. Le lacrime testimoniano tutta l’immensità del dolore per un addio che si sa essere definitivo; il sorriso, invece, rappresenta il dono supremo del consenso. Sorridendo tra le lacrime, Andromaca comunica al marito che ha capito la sua natura e che rispetta la sua scelta.

La cura consiste nel trasformare la disperazione subita in un atto cosciente di generosità: Andromaca rinuncia a trattenere l’uomo, liberandolo dal peso del proprio ricatto emotivo e permettendogli di andare incontro al suo destino a testa alta.

Custodire l’amore nella libertà del distacco

La soluzione definitiva che ricaviamo dal testo omerico ribalta completamente la concezione comune della dinamica amorosa. Il Libro VI ci insegna che il valore profondo di un sentimento non si misura dalla sua capacità di evitare la separazione, ma dalla dignità con cui è capace di attraversarla. L’addio alle Porte Scee non sigilla la fine dell’amore, ma la sua consacrazione eterna.

La lezione di Omero si struttura come un rigoroso passaggio di consegne e di ruoli, in cui la separazione fisica diventa la condizione necessaria per preservare il rispetto reciproco:

«Ma tu torna alla casa e pensa ai tuoi lavori, al telaio, alla conocchia, e comanda alle serve di fare il loro lavoro; alla guerra penseranno gli uomini, tutti quelli che sono nati a Troia, ed io soprattutto».

(vv. 490-496)

Cosi disse lo splendido Ettore, e riprese da terra l’elmo con il cimiero equino. Andromaca tornò a casa, voltandosi indietro e versando moltissime lacrime.

Ettore rimanda Andromaca al telaio e riprende da terra l’elmo. Questo non è un atto di prevaricazione patriarcale, ma la restituzione di ciascuno al proprio regno esistenziale: ad Andromaca spetta il compito di custodire la vita, la memoria e lo spazio della cura domestica; ad Ettore spetta il compito di affrontare il destino pubblico.

La soluzione omerica risiede in quel “voltandosi indietro e versando moltissime lacrime”. Andromaca si volta a guardare lo sposo che si allontana, ma cammina verso casa. Non lo rincorre, non tenta un’ultima disperata resistenza. Ha accettato che amare significa saper lasciare andare l’altro verso la propria chiamata morale, anche quando quella chiamata coincide con la fine.

L’amore autentico sopravvive al distacco e alla morte stessa proprio perché ha rifiutato di trasformarsi in possesso, scoprendo che la massima forma di dedizione non è incatenare l’altro alla propria presenza, ma tutelarne la libertà e la dignità fino all’ultimo istante.

Perché l’addio di Andromaca parla a ognuno di noi

Alla fine, la distanza temporale che ci separa dal Libro VI dell’Iliade si azzera completamente. Non importa che si tratti di mura di bronzo o di stanze moderne, di una guerra antica o delle battaglie silenziose della nostra quotidianità: la dinamica profonda che si consuma tra Ettore e Andromaca è la mappa esatta di ogni legame che pretenda di definirsi autentico.

Omero ci costringe a guardare nello specchio di quell’addio per porci la domanda più scomoda di tutte: sappiamo amare l’altro nella sua interezza, o amiamo solo la proiezione dei nostri bisogni di sicurezza?

La grandezza di questo classico non sta nel celebrare il sacrificio o la morte, ma nel mostrarci che la dignità è l’unico collante capace di rendere un sentimento eterno. Quando Andromaca si volta indietro a guardare lo sposo, non sta semplicemente subendo una perdita. Sta compiendo una scelta attiva di rispetto. Ha capito che trattenere Ettore avrebbe significato possedere un uomo a metà, spezzato dentro, privato della sua vocazione e del suo onore. Ha scelto di lasciarlo intatto, a costo di rimanere sola.

È questa la vera rivoluzione culturale che ereditiamo da queste pagine. In un mondo che spesso confonde l’amore con l’attaccamento, la gelosia con la dedizione e il controllo con la cura, Andromaca si erge come un monumento alla maturità affettiva. Ci insegna che il “per sempre” non si costruisce incatenando qualcuno alla nostra presenza, ma offrendogli la libertà di essere se stesso fino in fondo.

Amare, ci dice Omero, significa accettare la possibilità del distacco senza permettere che il dolore diventi un’arma di ricatto. Significa saper stare sulla soglia delle nostre Porte Scee personali, guardare chi amiamo andare incontro al proprio destino e trovare la forza, immensa e sovrumana, di sorridere tra le lacrime.

Perché un amore privato della dignità cessa immediatamente di essere amore e diventa possesso; ma un amore che accetta l’addio con coraggio non può essere distrutto da nessuna guerra, da nessuna distanza e da nessun destino.