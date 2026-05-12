Felicità (1971) di Pablo Neruda: la poesia che insegna a lasciarsi andare senza rimpianti

Felicità di Pablo Neruda è una poesia che rompe un tabù invisibile, ovvero l’idea che per essere persone profonde si debba per forza restare incatenati alla sofferenza. In questi versi del 1971, il poeta cileno ci lancia un messaggio dirompente: essere felici non è brutto, non è un errore e non è una colpa.

Spesso tratteniamo il dolore come se fosse una prova di fedeltà verso il passato. Neruda, con la saggezza dei suoi anni, ci spiega invece che la vera leggerezza non è un dono del caso, ma un atto di spoliazione necessaria.

Felicità fa parte della raccolta Geografia infruttuosa, pubblicata nel 1972. Quest’opera nasce in uno dei momenti più drammatici della vita del poeta, tra l’onore del Premio Nobel e l’ombra devastante del cancro.

In questo contesto di “geografia impotente” di fronte alla morte, Neruda ci lancia un messaggio dirompente: essere felici non è brutto, non è un errore e non è una colpa, anche quando la fine è vicina.

Al termine della raccolta, Neruda esplicita in modo evidente il sentimento, le emozioni che accompagnano il libro.

L’anno 1971 implicò molti mutamenti nelle mie abitudini. Per questo e per non sembrare enigmatico senza ragione essenziale lascio testimonianza di spostamenti, malattie, gioie e malinconie, climi e regioni diverse che si alternano in questo libro. Qualcosa fu scritto tra Isla Negra e Valparaíso, e su altre strade del Cile, quasi sempre in automobile, catturando il paesaggio successivo. Pure in automobile furono scritti molti altri poemi, in autunno e d’inverno, sulle strade della Normandia francese.

Leggiamo la poesia di Pablo Neruda per coglierne il profondo significato.



Felicità di Pablo Neruda



Senza dubbio, sì, rispondo

senza che nessuno chieda o mi chieda:

il bene ormai è rispondere,

senza obbligo né domande,

alla nostra ombra lenta e successiva.



Sì, in questo tempo mio, in questa storia

di porta personale, ho accumulato

non il delirio, ma la nostalgia,

e l’ho sepolta nella casa di cemento:

lutti o dolori di ieri non mi accompagnano

perché non muoiono soltanto le ossa,

la pelle, gli occhi, la parola, il fumo,

ma anche il pianto, divorato

dalle sessanta bocche della vita.



Così, ciò che da un luogo all'altro

ho custodito — tristezza o improvvisa amarezza —

l’ho restituito come un pescato tremante

al mare, al mare, e mi sono disteso nudo.



Questa è la spiegazione della mia sorte:

io ho il sonno duro della pietra.

Felicidad, Pablo Neruda



Sin duda, sí, contesto

sin que nadie pregunte y me pregunte:

lo bueno es ya sin interrogaciones,

sin compromiso, responder

a nuestra sombra lenta y sucesiva.



Sí, en este tiempo mío, en esta historia

de puerta personal, acumulé

no el desvarío sino la nostalgia

y la enterré en la casa de cemento:

duelo o dolor de ayer no me acompañan

porque no solo se mueren los huesos,

la piel, los ojos, la palabra, el humo,

sino también el llanta devorado

por las sesenta bocas de la vida.



Así de lo que de uno en otro sitio

guardé -tristeza o súbita amargura-

la devolví cual pesca temblorosa

al mar, al mar, y me acosté desnudo.



Ésta es la explicación de mi ventura:

yo tengo el sueño duro de la piedra.

La felicità è vivere la vita senza rimpianti e con leggerezza

Intitolare questa poesia “Felicità” nel 1971 è, forse, il gesto più coraggioso e rivoluzionario di Pablo Neruda. In questo diario poetico, scritto tra i silenzi della campagna normanna e la scoperta della malattia, il poeta non descrive la gioia delle vittorie o delle passioni accese, ma una felicità spoglia, fatta di assenza e di spoliazione.

Il tema centrale è la scoperta che essere felici non è un lusso della giovinezza, ma una conquista della maturità che passa attraverso la rinuncia alle armi interiori.

Il messaggio di Neruda è un invito a riconoscere la “dolcezza della resa”. Dopo una vita spesa nell’impegno civile, nell’amore impetuoso e nella lotta, il poeta approda a una visione della felicità intesa come liberazione dal peso del passato.

Non c’è più l’urgenza della conquista, ma il desiderio di ritornare alla propria essenza nuda. La felicità diventa così la capacità di rispondere alla vita anche quando non c’è una domanda, trovando un senso profondo nell’ombra che ci accompagna e accettando il proprio destino con una serenità minerale.

Esiste una verità controcorrente in. questi versi: la felicità richiede il coraggio di disimparare il dolore. Per gran parte dell’esistenza si è portati a considerare la sofferenza come un segno di profondità o una prova di fedeltà ai propri ricordi, ma Neruda rivendica il diritto di non essere più schiavi dei propri lutti.

La “casa di cemento” in cui decide di seppellire la nostalgia diventa il simbolo di una volontà ferma di abitare il presente. Non è un gesto di indifferenza, ma la consapevolezza che per accogliere nuova luce bisogna smettere di nutrire le ombre del passato.

Questa condizione si configura come una radicale liberazione dai rimpianti. Il rimpianto è un laccio che tiene ancorati a una geografia che non esiste più. Neruda invece invita a guardare alla propria “ombra lenta e successiva” con gratitudine. L’ombra non è più il presagio della fine, ma la prova tangibile di aver camminato sotto il sole. Accettare questo scorrere del tempo significa smettere di fuggire e iniziare finalmente a fluire con esso.

Al cuore di questa visione risiede il paradosso della pietra. Solitamente la leggerezza viene associata a ciò che vola, ma qui la prospettiva viene ribaltata: la leggerezza di Neruda è quella della pietra che riposa, immobile e definitiva. È una condizione che nasce dall’aver eliminato ogni attrito con la realtà.

Quando il poeta restituisce la propria tristezza come una “pesca tremante” al mare, descrive l’ultimo atto di una metamorfosi: la fine dell’ego e la conquista di una nudità esistenziale dove non c’è più nulla da difendere, nessuna maschera da sostenere davanti al mondo.

Essere felici, in questo senso, non è una meta da raggiungere, ma una frequenza su cui sintonizzarsi. È la capacità di rispondere “sì” alla vita anche quando essa non offre nulla di eclatante, trasformando il peso degli anni in una solida, silenziosa e definitiva pace interiore.

La felicità non è un tradimento verso la sofferenza del mondo, ma l’unico modo per onorare l’esistenza fino all’ultimo istante, trovando nella stabilità del “sonno duro” la propria vittoria più grande.

Dalla nostalgia alla stabilità della pietra

L’analisi stilistica di “Felicità” rivela quello che i critici chiamano il “tempo della sintesi”. La lingua si raccoglie, perdendo la musicalità ridondante delle grandi odi per farsi asciutta, quasi levigata dal vento.

La poesia esordisce con un affermazione ricca di coraggio e dignità:

Sicuro, sì, rispondo

Si percepisce immediatamente un tono di calma nelle parole del poeta. È una risposta spontanea all’esistenza, un dialogo silenzioso con la propria “ombra lenta e successiva” che rappresenta il tempo che scorre e la morte che avanza, non più vista come nemica ma come parte naturale del paesaggio interiore.

Procedendo nel testo, incontriamo l’immagine potente della “casa di cemento” dove il poeta dichiara di aver sepolto la nostalgia. Questo non è un atto di oblio forzato, ma una scelta di architettura esistenziale: i lutti e i dolori di ieri non devono più accompagnare il cammino perché anche il dolore ha una sua biologia.

Il pianto viene “divorato dalle sessanta bocche della vita”, una metafora straordinaria che indica come il semplice scorrere degli anni e dei decenni abbia il potere di digerire la sofferenza, trasformandola in polvere e silenzio.

Il gesto del “lasciar andare” trova il suo culmine quando Neruda descrive la propria tristezza come una “pesca tremante”, un pescato vivo e guizzante che però decide di restituire al mare.

Il mare, che in tutta l’opera nerudiana è simbolo di forza e lotta, qui diventa il luogo dell’oblio e della purificazione. Spogliandosi di tutto, il poeta può finalmente “distendersi nudo”, raggiungendo una trasparenza assoluta davanti all’intera esistenza.

La chiusura della poesia è il sigillo finale di questo percorso:

io ho il sonno duro della pietra.

È un verso di una solennità estrema, che trasforma la leggerezza del lasciarsi andare nella solidità della roccia. La felicità, in ultima analisi, non è un’emozione volatile che trema al vento, ma una condizione di stabilità totale. È il sonno di chi non teme più nulla perché ha già restituito tutto all’infinito, trovando nella pace minerale della terra la sua vittoria più grande.

La felicità è il coraggio di vivere più leggeri

La lezione che Pablo Neruda ci lascia con questa poesia è molto semplice, eppure difficilissima da mettere in pratica: essere felici significa smettere di farsi la guerra. Spesso pensiamo che restare legati al dolore, ai rimpianti o a quello che abbiamo perso sia un modo per dare valore alla nostra storia.

Neruda ci dice l’esatto contrario, ovvero il vero valore della vita si scopre quando impariamo a “seppellire” quello che ci fa male per tornare a camminare liberi.

La “rivoluzione” di questi versi sta tutta nel dire di sì alla gioia anche quando la vita si fa dura. Non è un invito a essere superficiali, ma a essere coraggiosi. Neruda, che scriveva queste parole mentre lottava contro la malattia, ci insegna che non dobbiamo chiedere scusa a nessuno se decidiamo di stare bene.

Sia chiaro che non c’è nulla di nobile nel trascinarsi dietro i pesi di ieri, ma la vera nobiltà sta nel saper restituire le amarezze al mare e godersi il sole che resta.

Chiudere questo viaggio tra i versi di Pablo Neruda significa allora farsi una promessa: quella di non lasciarsi più schiacciare dai “se” e dai “ma”. La felicità non è un traguardo lontano, è lo stato di chi decide di spogliarsi delle zavorre e di abitare il presente con la forza di una pietra. È il diritto di sentirsi finalmente in pace, distesi sulla riva della propria vita, pronti a dormire un sonno profondo e senza rimpianti.