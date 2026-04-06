Chiedo Silenzio (1958) di Pablo Neruda: la poesia sul valore autentico dell’amore

Chiedo silenzio di Pablo Neruda è una poesia che sembra chiedere una pausa, ma in realtà apre uno spazio. Non è un invito a sottrarsi al mondo, è un modo per tornare a sentire ciò che, nel rumore quotidiano, smettiamo di riconoscere.

Dentro questi versi non c’è solo un amore dichiarato, quello per Matilde Urrutia, compagna e presenza essenziale della sua vita. C’è qualcosa di più profondo: la scelta di ciò che vale davvero. Arriva un momento, nella vita di ciascuno, in cui tutto ciò che appare importante perde consistenza, e resta solo ciò che è autentico, ciò che non ha bisogno di essere dimostrato.

Matilde, per Neruda, non è semplicemente la donna amata. È parte di questo nucleo essenziale, è ciò senza cui l’esistenza stessa perderebbe significato. Il loro legame attraversa anche la dimensione letteraria e simbolica del suo tempo, evocata indirettamente da opere come Il postino di Neruda, da cui è stato tratto l’omonimo film diretto da Michael Radford con Massimo Troisi e Maria Grazia Cucinotta.

Il titolo originale, Pido silencio, apre la raccolta di poesie Estravagario (Stravagario) del 1958. Non è un caso, ma la poesia è assimilabile ad una soglia. Un passaggio da ciò che si è stati a ciò che si sceglie di essere.

Per entrare davvero in questa poesia, però, serve fare esattamente quello che Neruda ci chiede. Fermarsi. Creare un piccolo spazio di silenzio. E lasciare che i versi non si leggano soltanto, ma accadano.

Chiedo Silenzio di Pablo Neruda Ora, lasciatemi tranquillo.

Ora, abituatevi senza di me. Io chiuderò gli occhi E voglio solo cinque cose,

cinque radici preferite. Una è l’amore senza fine. La seconda è vedere l’autunno.

Non posso vivere senza che le foglie

volino e tornino alla terra. La terza è il grave inverno,

la pioggia che ho amato, la carezza

del fuoco nel freddo silvestre. La quarta cosa è l’estate

rotonda come un’anguria. La quinta cosa sono i tuoi occhi. Matilde mia, beneamata,

non voglio dormire senza i tuoi occhi,

non voglio esistere senza che tu mi guardi:

io muto la primavera

perché tu continui a guardarmi. Amici, questo è ciò che voglio.

E’ quasi nulla e quasi tutto. Ora se volete andatevene. Ho vissuto tanto che un giorno

dovrete per forza dimenticarmi,

cancellandomi dalla lavagna:

il mio cuore è stato interminabile. Ma perché chiedo silenzio

non crediate che io muoia:

mi accade tutto il contrario:

accade che sto per vivere. Accade che sono e che continuo. Non sarà dunque che dentro

di me cresceran cereali,

prima i garni che rompono

la terra per vedere la luce,

ma la madre terra è oscura:

e dentro di me sono oscuro:

sono come un pozzo nelle cui acque

la notte lascia le sue stelle

e sola prosegue per i campi. È che son vissuto tanto

e che altrettanto voglio vivere. Mai mi son sentito sé sonoro,

mai ho avuto tanti baci. Ora, come sempre, è presto.

La luce vola con le sue api. Lasciatemi solo con il giorno.

Chiedo il permesso di nascere.

Pido silencio, Pablo neruda Ahora me dejen tranquilo.

Ahora se acostumbren sin mí. Yo voy a cerrar los ojos Y sólo quiero cinco cosas,

cinco raices preferidas. Una es el amor sin fin. Lo segundo es ver el otoño.

No puedo ser sin que las hojas

vuelen y vuelvan a la tierra. Lo tercero es el grave invierno,

la lluvia que amé, la caricia

del fuego en el frío silvestre. En cuarto lugar el verano

redondo como una sandía. La quinta cosa son tus ojos,

Matilde mía, bienamada,

no quiero dormir sin tus ojos,

no quiero ser sin que me mires:

yo cambio la primavera

por que tú me sigas mirando. Amigos, eso es cuanto quiero.

Es casi nada y casi todo. Ahora si quieren se vayan. He vivido tanto que un día

tendrán que olvidarme por fuerza,

borrándome de la pizarra:

mi corazón fue interminable. Pero porque pido silencio

no crean que voy a morirme:

me pasa todo lo contrario:

sucede que voy a vivirme. Sucede que soy y que sigo. No será, pues, sino que adentro

de mí crecerán cereales,

primero los granos que rompen

la tierra para ver la luz,

pero la madre tierra es oscura:

y dentro de mí soy oscuro:

soy como un pozo en cuyas aguas

la noche deja sus estrellas

y sigue sola por el campo. Se trata de que tanto he vivido

que quiero vivir otro tanto. Nunca me sentí tan sonoro,

nunca he tenido tantos besos. Ahora, como siempre, es temprano.

Vuela la luz con sus abejas. Déjenme solo con el día.

Pido permiso para nacer.

Chiedo silenzio: l’amore, il tempo, la natura e il diritto di rinascere

In Chiedo silenzio Pablo Neruda consegna al lettore una poesia che ha il tono di una pausa e la forza di una scelta definitiva. Il silenzio che invoca non coincide con il ritiro, con la stanchezza o con il desiderio di sparire. È, al contrario, il gesto di chi sente il bisogno di allontanare il superfluo per riconoscere ciò che conta davvero. In questo senso la poesia diventa una riflessione limpida sull’essenziale.

Il primo grande tema è quello dell’amore, ma non di un amore astratto o semplicemente sentimentale. L’amore, qui, è la forma più alta della presenza. Negli occhi di Matilde Urrutia, Neruda trova il punto in cui la vita si raccoglie, si conferma, si rende vera. La donna amata non è solo una figura privata, ma una presenza che dà consistenza all’esistenza. Per questo lo sguardo di lei vale più della primavera stessa: perché l’amore autentico non abbellisce la vita, la fonda.

Accanto all’amore c’è il tema del tempo naturale. Le stagioni che il poeta elenca non fanno da sfondo, ma diventano una misura del vivere. Autunno, inverno, estate sono il ritmo profondo dell’esistenza, il respiro del mondo a cui l’uomo deve tornare per non smarrirsi.

Neruda non cerca un tempo astratto o ideale, cerca un tempo incarnato, concreto, fatto di foglie che cadono, di pioggia, di fuoco, di pienezza solare. È un modo per dire che vivere significa restare dentro i cicli della terra, accettarne il movimento, riconoscersi parte del tutto.

C’è poi un tema più interiore, più maturo, che riguarda il rapporto con la propria oscurità. Nella parte finale della poesia il poeta non esibisce certezze, ma entra in una zona più profonda di sé. Si paragona a un pozzo, a una terra oscura da cui però può nascere la luce. È una delle intuizioni più alte del testo: la rinascita non avviene fuori da noi, ma dentro il nostro lato più nascosto. Il buio non è solo smarrimento, è anche grembo, attesa, possibilità.

Il messaggio della poesia si raccoglie allora in una verità semplice e radicale: per vivere davvero bisogna imparare a sottrarre. Bisogna avere il coraggio di lasciare da parte il rumore, le attese degli altri, le parti imposte dall’“io sociale”, per custodire ciò che è quasi nulla e quasi tutto.

Il poeta cileno ci dice che la maturità non coincide con l’accumulo, ma con la scelta. E che perfino dopo aver vissuto molto, dopo aver attraversato il mondo e la storia, si può ancora sentire di essere all’inizio. Per questo Chiedo silenzio è anche una poesia sulla rinascita: non la rinascita enfatica, ma quella intima e decisiva di chi, finalmente, chiede il permesso di nascere a sé stesso.

Il significato profondo della poesia che insegna a vivere davvero

L’attacco della poesia di Pablo Neruda è subito sorprendente per la sua nudità:

Ora, lasciatemi tranquillo.

Ora, abituatevi senza di me.

Neruda entra nei versi con una richiesta netta, quasi brusca, ma il suo tono non è di rottura. Dentro questa apertura c’è il bisogno di creare una distanza, di ritagliarsi uno spazio liberato dalle presenze, dalle voci, dalle aspettative.

Non è l’egoismo di chi si sottrae, ma la lucidità di chi comprende che, per tornare a vivere davvero, occorre prima fare silenzio attorno a sé. Quel “abituatevi senza di me” ha qualcosa di forte e persino spiazzante, perché non chiede un’assenza definitiva, ma una sospensione del ruolo pubblico, della disponibilità continua, della relazione imposta.

Subito dopo, la poesia si raccoglie in un gesto quasi rituale:

Io chiuderò gli occhi

E voglio solo cinque cose,

cinque radici preferite.

Chiudere gli occhi non significa qui smettere di vedere, ma iniziare a guardare meglio. È un movimento interiore. Neruda non si apre al mondo attraverso la dispersione, ma attraverso la concentrazione. Le “cinque radici preferite” sono bellissime proprio perché non vengono presentate come desideri, ma come radici. Non si tratta di ciò che il poeta vorrebbe aggiungere alla vita, ma di ciò che lo tiene in vita, di ciò che lo ancora all’esistenza.

Una è l’amore senza fine.

Il primo elemento nominato è l’amore, e la sua collocazione iniziale non è casuale. Neruda parte da lì perché sa che l’amore, quando è vero, non è una decorazione del vivere, ma il suo fondamento. L’espressione “senza fine” non va intesa soltanto in senso romantico o assoluto.

Dice qualcosa che riguarda la qualità dell’esperienza umana: l’amore autentico è ciò che supera i confini del tempo ordinario, ciò che resiste al consumo, alla fretta, alla banalità del quotidiano.

Poi arrivano le stagioni.

La seconda è vedere l’autunno.

Non posso vivere senza che le foglie

volino e tornino alla terra.

In questi versi Neruda lega la propria idea di esistenza a un’immagine di naturalezza e di ritorno. Le foglie che cadono non sono il simbolo della fine, ma del compimento di un ciclo. Volano e tornano alla terra: c’è in questa immagine tutta una filosofia del vivere, che accetta il tempo, la trasformazione, il lasciar andare.

Pablo Neruda riconosce nell’autunno una verità profonda: vivere significa anche saper tornare alla terra, rientrare nell’ordine naturale delle cose.

La terza è il grave inverno,

la pioggia che ho amato, la carezza

del fuoco nel freddo silvestre.

In questi versi il paesaggio si fa più intenso, più raccolto, quasi corporeo. L’inverno non è solo una stagione, è un’esperienza sensoriale ed emotiva. La pioggia amata, il fuoco che accarezza nel freddo, raccontano una relazione intima con il mondo.

Il poeta non sceglie solo la luce, non sceglie solo i momenti facili o espansivi della natura. Sceglie anche la gravità dell’inverno, il suo peso, la sua profondità. È come se ci dicesse che la vita non è fatta soltanto di fioriture, ma anche di raccoglimento, di gelo, di bisogno di calore. E tutto questo merita di essere vissuto.

La quarta cosa è l’estate

rotonda come un’anguria.

Dopo l’autunno e l’inverno, l’estate appare con un’immagine sorprendente, semplice, perfino domestica. Non è un’estate sublime o astratta, ma piena, concreta, sensuale. L’anguria richiama freschezza, abbondanza, pienezza della materia.

Neruda abbassa il registro della poesia senza impoverirlo, anzi restituendogli corpo. La sua idea di bellezza non è mai separata dalla vita vera. L’estate non è solo splendore, è maturazione, frutto, gusto, compimento sensibile del tempo.

Poi la poesia arriva al suo centro più emotivo:

La quinta cosa sono i tuoi occhi. Matilde mia, beneamata,

non voglio dormire senza i tuoi occhi,

non voglio esistere senza che tu mi guardi:

io muto la primavera

perché tu continui a guardarmi.

È qui che il discorso sull’essenziale trova la sua verità più alta. Gli occhi di Matilde non sono soltanto un dettaglio amoroso. Rappresentano il riconoscimento, la presenza, il sentirsi pienamente al mondo nello sguardo dell’altra. Neruda non dice solo che ama Matilde. Dice che l’esistenza stessa, senza quello sguardo, perderebbe consistenza.

È una dichiarazione fortissima perché mette in relazione amore e identità. Esistere non è semplicemente esserci: è essere guardati, accolti, confermati da chi amiamo. E quando scrive che cambierebbe la primavera pur di essere ancora guardato da lei, compie un gesto poetico assoluto: subordina il simbolo universale della rinascita alla realtà concreta dell’amore vissuto.

Amici, questo è ciò che voglio.

E’ quasi nulla e quasi tutto.

In questi versi c’è la sintesi perfetta della poesia. Le cose che il poeta ha nominato sono poche, essenziali, quasi umili nella loro apparente semplicità. Eppure coincidono con tutto ciò che dà senso alla vita. Neruda oppone la misura dell’essenziale alla logica dell’accumulo. È una lezione potentissima: ciò che conta davvero è poco, ma proprio per questo è immenso.

Il “quasi nulla” appartiene allo sguardo superficiale del mondo; il “quasi tutto” appartiene a chi ha capito cosa rende degna la vita.

Ora se volete andatevene.

Il tono qui torna netto, ma dopo la confessione assume una sfumatura diversa. Non è un congedo polemico. È la richiesta di chi, dopo aver detto il necessario, non ha bisogno di aggiungere altro. C’è una dignità quieta in questo verso, come se Neruda avesse raggiunto un punto di chiarezza tale da non dover più negoziare il proprio desiderio di verità.

Ho vissuto tanto che un giorno

dovrete per forza dimenticarmi,

cancellandomi dalla lavagna:

il mio cuore è stato interminabile.

In questa parte del poema entra in scena il tempo biografico. Il poeta guarda alla propria vita e alla propria memoria con una consapevolezza limpida. Sa che verrà il giorno dell’oblio, che anche chi è stato molto presente verrà cancellato dalla lavagna del mondo.

Eppure non c’è amarezza. Il verso “il mio cuore è stato interminabile” restituisce il senso di una vita vissuta intensamente, con generosità, con espansione emotiva. Non c’è la pretesa di restare, ma la coscienza di avere amato molto.

Ma perché chiedo silenzio

non crediate che io muoia:

mi accade tutto il contrario:

accade che sto per vivere.

Questo è il passaggio decisivo della poesia, quello che ne rovescia completamente il senso. Il silenzio potrebbe sembrare una preparazione alla fine, un allontanamento, un commiato. Neruda invece chiarisce che sta accadendo l’opposto. Il silenzio è la soglia della vita vera.

“Sto per vivere” è un verso straordinario perché suggerisce che fino a quel momento il vivere sia stato solo parziale, disperso, mescolato a troppe cose accessorie. Adesso, invece, il poeta sente di avvicinarsi a una forma più piena di esistenza. È una confessione di maturità, ma anche di rinascita.

Accade che sono e che continuo.

In questa affermazione c’è tutta la sobrietà della consapevolezza. Non c’è trionfo, non c’è enfasi. C’è la presa d’atto di una continuità profonda dell’essere. Neruda non ha bisogno di proclamare conquiste, gli basta riconoscere di esserci e di continuare. È una forma di pienezza quieta, quasi ontologica.

La parte successiva conduce la poesia in una zona ancora più profonda:

Non sarà dunque che dentro

di me cresceran cereali,

prima i garni che rompono

la terra per vedere la luce.

Qui la rinascita prende la forma di una germinazione interiore. Il poeta immagina dentro di sé un processo vegetale, lento, oscuro, necessario. I cereali che crescono sotto terra dicono che la vita autentica non nasce all’improvviso e in superficie. Prima della luce c’è il lavoro invisibile del seme, la pressione nel buio, la forza che si prepara. Neruda comprende che anche l’anima attraversa questo processo.

Ma la madre terra è oscura:

e dentro di me sono oscuro:

sono come un pozzo nelle cui acque

la notte lascia le sue stelle

e sola prosegue per i campi.

Questa è forse la parte più alta e matura della poesia. Neruda non idealizza la rinascita, non la presenta come una liberazione immediata e luminosa. Riconosce l’oscurità che lo abita. Ma questa oscurità non è un vuoto sterile. È una profondità feconda, simile a un pozzo capace di riflettere le stelle.

L’immagine è meravigliosa perché tiene insieme il buio e la luce, l’interiorità e il cosmo, la solitudine e la presenza dell’infinito. Neruda ci sta dicendo che solo chi accetta il proprio fondo oscuro può arrivare a custodire davvero la luce.

È che son vissuto tanto

e che altrettanto voglio vivere.

Qui torna il desiderio, ma ormai purificato. Non è il desiderio dell’ambizione, dell’ansia, della conquista. È il desiderio di continuare a vivere con intensità, con adesione piena, con gratitudine. Dopo aver attraversato tanto, il poeta non si ritrae dal mondo. Vuole ancora vita, ma una vita più essenziale, più vera, più intima.

Mai mi son sentito sé sonoro,

mai ho avuto tanti baci.

In questi versi finali c’è una vibrazione nuova. La vita ritrovata rende il poeta più sonoro, più pienamente vivo, più attraversato dalla gioia sensibile dell’esistenza. I baci non sono solo il segno dell’amore ricevuto, ma la prova che la vita, quando viene scelta davvero, torna a parlare attraverso il corpo, attraverso la relazione, attraverso la pienezza dei sensi.

Ora, come sempre, è presto.

La luce vola con le sue api.

È un finale di straordinaria delicatezza. Dopo tutto ciò che ha vissuto, Neruda sente che è ancora presto. Non perché ignori il tempo trascorso, ma perché chi torna all’essenziale avverte la vita come un inizio. La luce che vola con le sue api porta con sé un’idea di movimento, di operosità, di dolcezza, di naturale continuità. Il giorno non è qualcosa che incombe, ma qualcosa che arriva come una promessa.

Lasciatemi solo con il giorno.

Chiedo il permesso di nascere.

Gli ultimi due versi raccolgono tutto il senso della poesia e lo consegnano in una forma indimenticabile. Restare solo con il giorno significa voler stare davanti alla vita senza mediazioni, senza rumore, senza maschere.

Ma è l’ultimo verso a compiere il miracolo: “Chiedo il permesso di nascere”. Un uomo che ha già vissuto tanto, che ha amato, scritto, sofferto, attraversato la storia, sente che la nascita vera è ancora un atto da compiere. Non basta essere venuti al mondo per essere davvero nati. Si nasce quando si sceglie ciò che conta, quando si lascia cadere il superfluo, quando si trova il coraggio di abitare pienamente la propria verità.

Cosa resta di Chiedo silenzio oggi

Ci si accorge, andando avanti, che non tutto ha lo stesso peso. Non è qualcosa che succede all’improvviso, né una decisione netta. È più un lento spostamento dello sguardo, che porta a vedere in modo diverso ciò che prima sembrava indispensabile.

Chiedo silenzio di Pablo Neruda si muove dentro questo passaggio. Non aggiunge significati, non costruisce una teoria del vivere. Si limita a mettere in evidenza un’esigenza che, prima o poi, emerge: fare spazio.

Non uno spazio esterno, ma interiore. Uno spazio in cui le cose non si sovrappongono, non si confondono, non chiedono continuamente attenzione. È lì che diventa possibile riconoscere ciò che resta quando il resto si riduce.

Nella poesia questo avviene senza dichiarazioni forti, senza gesti clamorosi. C’è una sottrazione progressiva, quasi naturale. Le cose che contano non vengono scoperte, ma riaffiorano. Erano già presenti, ma non sempre visibili.

Resta il tempo, quello che si lascia attraversare senza forzarlo. Restano le relazioni che non hanno bisogno di essere dimostrate. Resta una forma di contatto con la realtà che non passa dall’accumulo, ma dall’attenzione.

Il silenzio, in questo senso, non cambia la vita. Cambia il modo in cui la si guarda. Permette di distinguere, di non mettere tutto sullo stesso piano, di non reagire continuamente a ciò che arriva.

Non c’è una conclusione vera e propria, perché la poesia non si chiude. Rimane come una possibilità, qualcosa che si può riconoscere anche dopo.

Forse è questo che resta più a lungo: la sensazione che, a un certo punto, diventa necessario fermarsi abbastanza da capire cosa, tra tutte le cose, continua davvero a valere.