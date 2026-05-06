Lev Tolstoj svela perché la felicità e la serenità arrivano quando si tocca il fondo

Scopri la lezione contenuta nel grande classico ‘Guerra e pace’ di Lev Tolstoj, in cui la felicità e la serenità trovano vita quando non si insegue il nulla.

Passiamo tutta la vita a inseguire la felicità e la serenità come se fossero traguardi da costruire mattone dopo mattone, accumulando successi, sicurezze e comodità. Eppure, paradossalmente, riusciamo a comprendere il vero senso della gioia solo quando la vita ci spoglia di tutto, quando finiamo per toccare il fondo. Lev Tolstoj ci offre questa lezione immensa in una delle sue opere più universali, Guerra e Pace. Un classico che, a distanza di secoli, continua a parlarci con una forza disarmante perché non descrive una felicità teorica, ma una serenità conquistata nell’abisso.

Il protagonista di questo insegnamento è Pierre Bezuchov. Per anni, Pierre ha vagato nel lusso di Mosca e nei privilegi dell’aristocrazia, cercando un senso che gli sfuggiva costantemente tra i fumi del vino, i riti massonici e le ambizioni mondane. Più aveva opzioni, più si sentiva smarrito.

Il senso che cercava lo trova, incredibilmente, nel momento più buio: prigioniero, scalzo, sporco, immerso nell’orrore degli incendi di Mosca e sotto la minaccia costante della fucilazione. È in questo esatto istante, mentre tocca il fondo della condizione umana, che Pierre scopre quella gioia tanto desiderata.

Il messaggio di Tolstoj è dirompente. La felicità non è un’architettura di piaceri, ma una scoperta che arriva quando si ha finalmente la possibilità di cogliere il valore nudo della vita.

In prigionia, dentro la baracca, Pierre aveva imparato, non con l’intelligenza ma con tutto il suo essere, che l’uomo è creato per la felicità, che la felicità è in lui, nel soddisfacimento dei naturali bisogni umani, e che tutta l’infelicità non deriva dalla mancanza, ma dalla troppa abbondanza; ma ora, in quelle ultime tre settimane di marcia, aveva appreso una nuova confortante verità, aveva scoperto che nella vita non c’è nulla di terribile.

Tolstoj ci suggerisce che la nostra infelicità cronica non deriva dalle nostre lacune, ma dalle nostre sovrastrutture. La serenità arriva quando non abbiamo più nulla da perdere, perché è solo allora che smettiamo di difendere un’identità fittizia per iniziare, finalmente, a esistere.

Guerra e pace: un romanzo da leggere e rileggere per imparare a vivere

Per comprendere la portata della lezione di Lev Tolstoj, dobbiamo prima spogliarci dell’idea che Guerra e pace sia solo una cronaca di battaglie e nobiltà. Questo romanzo, scritto tra il 1863 e il 1869, fu pubblicato per la prima volta tra il 1865 e il 1869 sulla rivista Russkij Vestnik, riguarda principalmente la storia di due famiglie, i Bolkonskij e i Rostov.

Possiamo condireare questo romanzo storico un organismo vivente che tenta di rispondere alla domanda più antica del mondo: come si impara a vivere?

Al centro di questo immenso affresco c’è Pierre Bezuchov, l’antieroe per eccellenza e l’alter ego di Tolstoj. Immensamente ricco, intellettualmente inquieto, goffo e costantemente fuori posto. È lo specchio dell’uomo moderno. Ha tutto (titoli, denaro, istruzione), eppure non possiede nulla, perché la sua anima è frammentata in mille ricerche sterili.

La svolta avviene nel 1812, quando Napoleone invade la Russia e Mosca viene data alle fiamme. Pierre, che aveva cercato il senso della vita nei banchetti e nella massoneria, viene catturato dai francesi. È qui che la trama si sposta dai palazzi alle baracche, dal rumore della storia al silenzio della coscienza.

Nel Capitolo XII della Parte Terza del Libro quarto, Lev Tolstoj ci porta dentro la prigionia di Pierre. Non è solo una condizione fisica, è una sfoliazione. Pierre viene spogliato del suo nome, del suo rango e della sua identità sociale. Diventa un corpo tra i corpi, un prigioniero che marcia nel fango e nel freddo.

In questo capitolo cruciale, assistiamo al miracolo tolstojano. Mentre le condizioni esterne peggiorano drasticamente, lo stato interiore di Pierre fiorisce. La prigionia agisce come un solvente che scioglie le “sovrastrutture” e quel rumore di fondo fatto di convenzioni e desideri indotti.

Toccare il fondo, per Pierre, non significa annegare, ma finalmente smettere di agitare le braccia e scoprire che, sotto i piedi, esiste una terra solida. La sua non è una rassegnazione, ma una liberazione radicale. In quel baratro, egli scopre che la gioia non è un obiettivo da costruire, ma il respiro naturale di chi ha finalmente smesso di possedere il superfluo per iniziare a possedere se stesso.

Quando il malessere colpisce perché si ha troppo

Per comprendere appieno la portata della “malattia” di Pierre, dobbiamo guardare oltre la sua ricchezza materiale. Il suo vero fardello non era l’oro, ma l’assenza di confini. Prima di essere catturato, il protagonista di Guerra e Pace viveva in quella che potremmo definire una “anestesia del troppo”.

Quando ogni strada è percorribile e ogni desiderio può essere immediatamente esaudito, il desiderio stesso smette di esistere, lasciando il posto a un’apatia densa e soffocante.

Tolstoj, nel Volume Quarto, Parte Seconda, Capitolo XII, analizza questo cortocircuito con una precisione quasi scientifica:

“La massima libertà di scelta delle occupazioni, quella libertà che nella vita gli era venuta dall’istruzione, dalla ricchezza, dalla posizione sociale, è proprio ciò che rende la scelta delle occupazioni così insolubilmente difficile e finisce col distruggere il bisogno e la possibilità stessa di trovare un’occupazione.”

Questa riflessione ci svela un paradosso modernissimo, ovvero che la libertà esterna, se priva di una necessità interiore, si trasforma in una paralisi. Pierre era un uomo “disperso” perché non aveva argini. Come un fiume che si espande in una palude anziché correre verso il mare, la sua energia vitale si perdeva in mille rivoli (la filantropia, l’alcol, i calcoli cabalistici su Napoleone) senza mai trovare la pace.

Quando si smette di pensare che la felicità è avere tutto

L’approfondimento che Tolstoj ci offre è brutale ma salvifico: la felicità ha bisogno del limite. Se puoi mangiare qualunque cosa in qualunque momento, non proverai mai la gioia del cibo, ma solo la sua funzione. La “posizione sociale” che Pierre tanto aveva curato non era altro che un rumore di fondo che gli impediva di sentire il battito del proprio essere.

Toccando il fondo nella baracca dei prigionieri, Pierre subisce un “ritiro sensoriale” forzato. È qui che la “cura” della privazione inizia a fare effetto. Quando la scelta scompare, riappare il valore. Svanita la possibilità di decidere chi essere per il mondo, Pierre è costretto a scoprire chi è per se stesso. In questa restrizione estrema, il bisogno torna a essere sacro e, con esso, torna la gioia:

“Pierre aveva pienamente apprezzato, per la prima volta, il piacere di mangiare quando aveva voglia di mangiare, di bere quando aveva voglia di bere, di dormire quando aveva voglia di dormire, di stare al caldo quando aveva freddo, di conversare con qualcuno quando aveva voglia di parlare e di ascoltare una voce umana. Il soddisfacimento dei bisogni – cibo buono, pulizia, libertà – sembrava a Pierre, adesso che era privo di tutto questo, un’assoluta felicità”

In questo senso, il “fondo” non è l’abisso in cui si annega, ma lo specchio in cui finalmente ci si riconosce. La diagnosi di Tolstoj è un monito per tutti noi: spesso siamo “ricchi di mezzi ma poveri di scopo”. Pierre smette di essere un “osservatore” tormentato della vita solo quando viene privato della possibilità di osservarla dall’alto del suo rango.

Abbandonando le sovrastrutture che lo rendevano “insolubilmente difficile”, egli scopre che la semplicità non è una rinuncia, ma una liberazione. Una volta ridotto all’essenziale, una volta capito che “nella vita non c’è nulla di terribile”, Pierre può finalmente ridere in faccia ai suoi carcerieri. Perché hanno preso il nobile, hanno preso il Conte, ma non possono imprigionare l’uomo che ha trovato la propria armonia nel nulla.

La vera gioia va ricercata dentro di noi

La soluzione che Tolstoj ci consegna attraverso Pierre non è un invito alla povertà o all’auto-espiazione, ma alla sovranità interiore. Una volta che Pierre smette di cercare la felicità come un oggetto esterno da acquistare o un obiettivo sociale da raggiungere, scopre che essa è una condizione di default dell’essere umano, pronta a riemergere non appena si spengono le luci accecanti del superfluo.

La vittoria definitiva di Pierre avviene nel momento in cui comprende che il “chi sono” non è definito da ciò che i francesi hanno catturato. Mentre guarda il cielo stellato e la brina che luccica sui Monti dei Passeri, scoppia a ridere. È una risata che segna la fine di ogni paura:

“Pierre guardò il cielo e le stelle che palpitando si perdevano nelle lontananze. «E tutto questo è mio, e tutto questo è in me, e tutto questo sono io!» pensava Pierre. «E loro avrebbero catturato tutto questo e lo avrebbero rinchiuso in una baracca sbarrata da tavole!» Sorrise e andò a sdraiarsi, per dormire fra i suoi compagni.”

In questo istante, Pierre non è più un prigioniero, ma l’uomo più libero della Russia. La soluzione al malessere moderno, suggerisce Tolstoj, risiede nel ritrovare quel nucleo inviolabile che non dipende dai titoli, dai successi o dai fallimenti. La felicità suprema è capire che l’anima è un territorio vasto quanto l’universo, inaccessibile a qualsiasi carceriere o a qualsiasi crisi economica.

Una volta toccato il fondo, Pierre non torna indietro come l’uomo di prima. La “cura” della prigionia gli ha donato un’energia morale e una mitezza che lo rendono, agli occhi dei suoi compagni di sventura, un essere quasi mistico. Le doti che nel mondo mondano erano considerate difetti, la sua distrazione, la sua forza rozza, la sua semplicità, in quel microcosmo di fango e verità diventano virtù eroiche.

Pierre ha imparato la lezione più difficile: che la vita non va giudicata o risolta come un’equazione, ma vissuta come un ritmo. Ha scoperto che “Russia ed estate non sono alleate”, accettando che il dolore e l’inverno facciano parte del ciclo, e proprio per questo nulla può più spaventarlo.

Abitare il limite per poter apprezzare la felicità e la serenità

La parabola di Pierre Bezuchov non è il semplice racconto di una prigionia superata, ma il manifesto di una vera e propria resurrezione laica che parla direttamente al cuore della nostra cultura.

La lezione che Tolstoj ci consegna attraverso i secoli agisce come un monito rivolto all’uomo contemporaneo, spesso perso in una libertà che assomiglia a un deserto di senso perché priva di confini. In questa prospettiva, l’umanità non si costruisce aggiungendo strati di successo o accumulando nuovi possessi, ma imparando la difficile arte della spoliazione.

Il fondo toccato da Pierre rappresenta il punto di rottura di quel meccanismo perverso che ci spinge a credere che la felicità sia sempre altrove, nel prossimo traguardo o in una versione futura e migliorata di noi stessi. Tolstoj ribalta completamente questa visione, suggerendo che la felicità sia in realtà la condizione originaria dell’essere umano, pronta a riemergere non appena si ha il coraggio di spegnere le luci accecanti e artificiali del superfluo.

L’esperienza di Pierre diventa un atto di resistenza quasi rivoluzionario. Scegliere di ritornare ai bisogni primari, come il calore di una voce amica, la bellezza silenziosa di un’alba o il valore rigenerante del riposo, non è un ripiegamento o una sconfitta, ma una riconquista della propria sovranità interiore.

Lev Tolstoj ci insegna che la fragilità può trasformarsi in una forza immensa quando smettiamo di cercare di controllare la Storia o gli eventi esterni per iniziare finalmente a governare il nostro mondo interiore.

Le pareti della baracca, in questo senso, non sono più un confine soffocante, ma diventano la cornice necessaria che permette all’anima di mettere a fuoco la propria immagine, scoprendo che la gioia è qualcosa di organico, una sensazione che si prova attraverso un corpo che torna a respirare in armonia con il ritmo naturale del mondo.

In definitiva, questo capolavoro ci invita a smettere di essere osservatori tormentati della nostra esistenza per diventarne, finalmente, abitanti consapevoli.

La grande lezione di Guerra e Pace è che non esiste nulla di veramente terribile per chi ha la forza di guardare nell’abisso e scoprirvi, con stupore, non il vuoto ma il riflesso delle stelle.

La nostra anima immortale non ha bisogno di baracche dorate o di titoli nobiliari per risplendere, ma richiede soltanto che impariamo a fare silenzio, a sfoltire le sovrastrutture e a riconoscere in ogni istante nudo della vita quella luce gioconda che nessuna prigionia esteriore potrà mai spegnere.

La vera pace, dunque, non è l’assenza di conflitti nel mondo, ma la fine di quella guerra logorante tra ciò che siamo realmente e ciò che pensiamo di dover essere per sentirci degni di esistere.