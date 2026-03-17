Per Voltaire la vera felicità nasce quando smettiamo di farci illusioni

Voltaire, nel suo romanzo Candido o l’ottimismo, parte da una convinzione che ancora oggi guida il modo in cui affrontiamo la vita: l’idea che tutto abbia un senso.

Siamo abituati a pensare che anche le esperienze più difficili servano a qualcosa, che il dolore non sia mai inutile e che, prima o poi, ogni cosa trovi una sua giustificazione. È una narrazione rassicurante, perché ci permette di credere che esista un ordine, anche quando tutto sembra caotico.

Ma cosa succede quando la realtà diventa troppo dura per essere spiegata? Quando il dolore arriva senza motivo, quando le ingiustizie non trovano risposta e le frasi rassicuranti smettono di funzionare?

Voltaire mette in scena proprio questa illusione, affidandola alle parole del maestro Pangloss:

È dimostrato […] che le cose non posson essere altrimenti; perché il tutto essendo fatto per un fine, tutto è necessariamente per l’ottimo fine.”

E se il problema non fosse la realtà, ma il nostro bisogno di credere che tutto debba avere un senso?

Candido: il romanzo che mette in crisi l’idea che tutto abbia un senso

Pubblicato nel 1759, Candido o l’ottimismo è uno dei testi più celebri di Voltaire e nasce in un momento storico segnato da eventi traumatici come il terremoto di Lisbona del 1755, che sconvolse l’Europa mettendo in crisi l’idea che il mondo fosse governato da un ordine razionale e giusto.

Attraverso una narrazione breve ma densissima, Voltaire costruisce un vero e proprio viaggio dentro l’esperienza del male. Il protagonista, Candido, è un giovane ingenuo cresciuto nel castello del barone di Thunder-ten-Tronckh, dove il suo maestro Pangloss gli insegna una teoria tanto affascinante quanto pericolosa: viviamo nel “migliore dei mondi possibili”.

Ma il contatto con la realtà distrugge rapidamente questa convinzione.

Espulso dal castello, Candido viene travolto da una serie continua di disgrazie: la guerra, la violenza, la perdita delle persone amate, il terremoto di Lisbona, l’Inquisizione. Ogni evento mette in crisi l’idea che tutto accada per un fine positivo, mostrando invece un mondo segnato da dolore, ingiustizia e casualità.

Eppure, nonostante tutto, il suo maestro continua a ripetere la stessa teoria, come se la realtà non potesse mai smentirla.

È proprio qui che Voltaire introduce il punto centrale del suo pensiero: non per sostituire l’ottimismo con il pessimismo, ma per mostrare quanto sia fragile ogni spiegazione che pretende di giustificare il male.

La sua critica non è contro la speranza, ma contro le illusioni che ci impediscono di vedere la realtà per quella che è.

Perché nei momenti difficili abbiamo bisogno di credere che tutto abbia un senso

Quando qualcosa si incrina, una perdita, una delusione, un evento che non avevamo previsto, la prima reazione non è restare nel dubbio. È cercare una spiegazione. Non necessariamente una spiegazione vera, ma una spiegazione che sia sopportabile.

È quello che accade anche a Candido. Cresciuto con l’idea che il mondo segua un ordine perfetto, prova a mantenere quella convinzione anche quando l’esperienza lo mette continuamente in crisi. Ma a un certo punto qualcosa cambia, e il dubbio emerge in modo quasi inevitabile:

Se questo è il migliore dei mondi possibili, come saranno gli altri?

Non è ancora una risposta, ma è già una frattura. Perché per la prima volta la realtà non coincide più con ciò che gli è stato insegnato.

Da quel momento in poi, il romanzo allarga lo sguardo. Non si tratta più solo della storia individuale di Candido, ma di una condizione più ampia, che riguarda l’esperienza umana nel suo insieme. Le vicende che incontra mostrano come la sofferenza non sia un’eccezione, ma qualcosa che attraversa molte vite, in modi diversi.

È un passaggio che emerge con particolare chiarezza nel racconto della vecchia, quando il dolore smette di essere un caso isolato e diventa qualcosa di condiviso:

se uno solo se ne trova che non abbia sovente maledetto il punto in cui nacque, e che non abbia sovente detto a sè medesimo d’essere il più infelice che viva,

Qui il problema si sposta. Non riguarda più soltanto ciò che accade, ma il modo in cui cerchiamo di interpretarlo. Perché se il dolore è così diffuso, diventa più difficile continuare a leggerlo come parte di un ordine che funziona sempre.

E tuttavia, proprio in queste situazioni, il bisogno di trovare un senso non scompare. Anzi, diventa ancora più forte. Non per capire davvero, ma per non restare senza una risposta.

Perché le spiegazioni rassicuranti non bastano a comprendere il dolore

Nel Candido, il problema non è soltanto ciò che accade, ma il modo in cui si continua a interpretarlo. Pangloss non smette mai di spiegare. Anche quando la realtà mostra il suo lato più violento e imprevedibile, continua a ricondurre ogni evento a un ordine necessario. Non mette in discussione la teoria, ma la applica comunque, anche quando non funziona più.

È questo il punto che Voltaire rende evidente con ironia. Il pensiero resta intatto, anche quando l’esperienza lo contraddice.

Lo si vede chiaramente quando Pangloss arriva a costruire spiegazioni perfette partendo da esempi del tutto arbitrari, come quando sostiene che i nasi esistono per sostenere gli occhiali . Non è solo una battuta, ma il segno di un modo di ragionare che parte dalla conclusione e piega la realtà per confermarla.

Provava egli a maraviglia che non si dà effetto senza causa, e che in questo mondo, l’ottimo dei possibili […] È dimostrato, diceva egli, che le cose non posson essere altrimenti; perchè il tutto essendo fatto per un fine, tutto è necessariamente per l’ottimo fine. Osservate bene che il naso è fatto per portar gli occhiali, e così si portan gli occhiali

A quel punto, la spiegazione non serve più a capire ciò che accade, ma a difendere un’idea.

Nel corso del viaggio, Candido continua a portarsi dietro questa impostazione, anche quando gli eventi la rendono sempre meno sostenibile. Non la abbandona subito, perché non è facile rinunciare a una visione che dà ordine alle cose.

Ma è proprio questa distanza tra ciò che accade e il modo in cui viene spiegato a diventare sempre più evidente. Le disgrazie non seguono un disegno chiaro, non si dispongono in modo ordinato, non producono automaticamente un bene più grande. Restano, semplicemente, ciò che sono. Ed è in questo scarto che la riflessione di Voltaire prende forma.

Non per negare ogni possibilità di senso, ma per mostrare che quando la spiegazione diventa automatica, quando viene applicata a tutto senza essere mai messa in discussione, smette di essere uno strumento per comprendere e diventa un modo per non vedere.

Smettere di spiegare tutto e iniziare a prendersi cura di ciò che conta

Dopo aver attraversato guerre, perdite e continue smentite della realtà, Candido non trova una teoria più convincente. Non sostituisce l’ottimismo con il pessimismo, né cerca una nuova spiegazione capace di rimettere ordine nel mondo.

Arriva, piuttosto, a un modo diverso di stare nella realtà. Non si tratta più di capire tutto, ma di cambiare il modo in cui si sta dentro le cose. È in questo passaggio che emerge una delle frasi più note del romanzo:

Bisogna coltivare il nostro giardino.

Questa frase non è una conclusione teorica, ma una scelta concreta. Significa spostare l’attenzione da ciò che non possiamo controllare a ciò che dipende da noi. Dalle grandi spiegazioni astratte alle azioni quotidiane. Dall’idea di un mondo perfetto alla cura di uno spazio reale, limitato ma abitabile.

Nel Candido, non esiste una risposta definitiva al problema del male. Non viene offerta una spiegazione capace di rendere tutto coerente. Viene invece indicato un modo diverso di stare nella realtà, che non elimina il dolore ma lo rende affrontabile.

“Coltivare il proprio giardino”, in questo senso, non significa semplificare la vita, ma renderla concreta. Costruire qualcosa, anche piccolo, invece di cercare continuamente una teoria che tenga insieme tutto.

E tuttavia, questa scelta non coincide con una felicità perfetta o definitiva. Anche quando la vita si fa più semplice, resta una forma di inquietudine che non scompare del tutto:

Voi vi lamentate, o Candido, perché la monade dell’anima vostra s’annoja; ma la noja è una modificazione dell’anima, e non impedisce che tutto non sia per il meglio, tanto per voi che per gli altri.

È un passaggio che rende la lezione di Voltaire ancora più attuale. Perché mostra che non esiste una condizione capace di risolvere tutto una volta per tutte.

Esiste però un modo più lucido e più umano di stare nella vita, non fondato sulle illusioni, ma sulla capacità di agire: costruire e prendersi cura di ciò che abbiamo davanti.

Forse non possiamo evitare il dolore, né trovare sempre una spiegazione che lo renda più giusto o più accettabile. Ma possiamo scegliere come starci dentro. Non cercando risposte perfette, ma costruendo qualcosa di reale, anche piccolo, ogni giorno.

Perché, come suggerisce Voltaire, la felicità non nasce dal capire tutto, ma dal prendersi cura di ciò che abbiamo davanti.