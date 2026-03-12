Leopardi smonta la grande illusione che per stare bene basti fuggire via

In uno dei testi più radicali delle Operette morali, il Dialogo della Natura e di un Islandese, Giacomo Leopardi affronta una delle illusioni più diffuse dell’esistenza umana: la convinzione che per stare bene basti allontanarsi dal mondo.

Quando la vita diventa faticosa, molte persone pensano che la soluzione sia fuggire. Lasciare la competizione, il rumore delle relazioni, le aspettative degli altri. Immaginare una vita più semplice, lontana da tutto, dove finalmente sia possibile trovare pace.

È un desiderio che nasce spesso da una constatazione amara: la società sembra alimentare conflitti continui, desideri insaziabili e una corsa incessante verso beni e piaceri che promettono felicità ma raramente riescono a mantenerla.

Proprio da questa disillusione nasce la scelta dell’Islandese raccontata da Leopardi. Il protagonista del dialogo decide di rinunciare alle ambizioni, di non competere con nessuno e di vivere una vita appartata, convinto che eliminando i desideri e i conflitti sia possibile evitare il dolore.

Ma il suo esperimento porta a una scoperta molto più dura del previsto. Anche lontano dagli uomini, anche rinunciando ai piaceri e alle ambizioni, la sofferenza continua a inseguire l’esistenza umana.

Come riconosce lo stesso Islandese:

Tanto più si allontanano dalla felicità, quanto più la cercano.

Il capitolo 12 delle Operette morali

Il Dialogo della Natura e di un Islandese è il capitolo XII delle Operette morali, la raccolta di ventiquattro prose filosofiche scritte da Giacomo Leopardi tra il 1824 e il 1832 e pubblicate nella loro forma definitiva nel 1835. Si tratta di una delle opere più originali della letteratura europea dell’Ottocento. Si possono trovare all’interno una serie di dialoghi e racconti brevi in cui Leopardi affronta con ironia e lucidità i grandi interrogativi dell’esistenza umana.

Le Operette morali rappresentano anche la traduzione letteraria delle riflessioni filosofiche maturate nello Zibaldone, il vasto diario intellettuale in cui Leopardi analizza il rapporto tra l’uomo e la storia, la potenza delle illusioni, la ricerca della felicità e soprattutto il legame problematico tra gli esseri umani e la Natura. In queste prose il poeta abbandona definitivamente l’idea di una Natura benevola e sviluppa una visione molto più radicale della condizione umana.

Il Dialogo della Natura e di un Islandese mette in scena proprio questo confronto. Il protagonista è un uomo originario dell’Islanda che ha trascorso gran parte della sua vita viaggiando per il mondo nel tentativo di sfuggire alla sofferenza. Dopo aver osservato la competizione e la vanità della vita sociale, decide di rinunciare alle ambizioni e di vivere in modo semplice e appartato, convinto che eliminando i desideri sia possibile evitare il dolore.

Il suo viaggio lo conduce attraverso diversi paesi e climi, ma ovunque incontra nuove forme di sofferenza, come il freddo, il caldo, le malattie, le catastrofi naturali, la minaccia degli animali e l’inevitabile declino della vecchiaia. Alla fine, mentre attraversa una regione remota dell’Africa, l’Islandese si imbatte in una figura gigantesca e misteriosa: una donna immensa seduta tra le montagne. È la Natura stessa.

Da questo incontro nasce un dialogo durissimo in cui l’Islandese accusa la Natura di perseguitare le sue creature, mentre la Natura risponde con una freddezza disarmante, spiegando che l’universo non è stato creato per rendere felici gli uomini ma per mantenere in equilibrio il ciclo continuo di nascita e distruzione che sostiene la vita del mondo.

La vanità della vita e la stoltezza degli uomini

Il punto di partenza della riflessione di Giacomo Leopardi è una constatazione molto semplice ma profondamente inquietante: gran parte delle sofferenze umane nasce proprio dal modo in cui gli uomini vivono tra loro.

Nel Dialogo della Natura e di un Islandese, l’Islandese racconta di aver compreso molto presto questa verità osservando il comportamento degli uomini e le loro ambizioni. La società appare ai suoi occhi come un luogo dominato dalla competizione, dall’avidità e da una continua ricerca di piaceri e beni che promettono felicità ma raramente riescono a mantenerla.

Per questo arriva a formulare una delle frasi più incisive di tutto il dialogo:

La vanità della vita e la stoltezza degli uomini; i quali combattendo continuamente gli uni cogli altri per l’acquisto di piaceri che non dilettano e di beni che non giovano.

Secondo Leopardi, gli uomini si affannano per ottenere ciò che credono possa renderli felici, ma proprio questa ricerca incessante finisce spesso per produrre il risultato opposto. La competizione genera conflitti, l’ambizione alimenta inquietudine e il desiderio di possedere sempre di più trasforma la vita in una corsa che non porta mai alla soddisfazione.

È per questo che l’Islandese giunge a una conclusione paradossale ma lucidissima:

Tanto più si allontanano dalla felicità, quanto più la cercano.

La società, invece di essere il luogo in cui l’uomo trova equilibrio e realizzazione, diventa così uno spazio in cui i desideri si moltiplicano e la tranquillità diventa sempre più difficile da raggiungere.

L’illusione che fuggire via aiuta a non soffrire

Di fronte alla vanità della vita sociale e alla continua competizione tra gli uomini, l’Islandese decide di intraprendere una strada diversa. Se il problema nasce dai desideri, dalle ambizioni e dal confronto con gli altri, la soluzione sembra semplice: rinunciare a tutto questo.

Per questo prende una decisione radicale. Non vuole ricchezze, non vuole potere, non vuole prestigio. Smette di inseguire i piaceri e rinuncia a qualsiasi forma di competizione.

Il suo progetto è vivere in modo semplice e appartato, senza disturbare nessuno e senza essere disturbato.

Come racconta lo stesso autore:

deposto ogni altro desiderio, deliberai, non dando molestia a chicchessia, non procurando in modo alcuno di avanzare il mio stato, non contendendo con altri per nessun bene del mondo, vivere una vita oscura e tranquilla;

L’Islandese sceglie quindi di ritirarsi dalla società e di attraversare il mondo in cerca di un luogo dove poter vivere senza conflitti e senza ambizioni. Non cerca la felicità, che ormai considera irraggiungibile, ma qualcosa di ancora più elementare: una vita senza dolore.

È proprio qui che Leopardi introduce un’idea sorprendente. L’Islandese non spera più nel piacere, ma prova almeno a evitare la sofferenza.

Lo dice con una chiarezza disarmante:

e disperato dei piaceri, come di cosa negata alla nostra specie, non mi proposi altra cura che di tenermi lontano dai patimenti.

Questa scelta rappresenta un tentativo estremo di difesa. Se la ricerca della felicità genera inquietudine, forse rinunciare ai desideri può permettere almeno di vivere in pace.

Ma l’esperimento dell’Islandese è destinato a rivelare una verità molto più dura.

La sofferenza non dipende solo dagli uomini

Il tentativo dell’Islandese però non produce il risultato sperato. Allontanandosi dalla società riesce effettivamente a liberarsi dalle rivalità, dalle ambizioni e dai conflitti che caratterizzano la convivenza umana. Ma molto presto scopre una verità ancora più difficile da accettare.

Anche lontano dagli uomini la sofferenza non scompare.

Durante i suoi viaggi attraverso il mondo l’Islandese incontra continuamente nuove forme di dolore: il freddo e il caldo estremi, le tempeste, le malattie, i terremoti, la minaccia degli animali e la lenta decadenza del corpo che accompagna la vecchiaia.

A questo punto la sua esperienza lo conduce a una conclusione radicale. Il problema non è soltanto la società o il comportamento degli uomini: il dolore è parte della condizione stessa della vita.

Lo esprime con parole che colpiscono per la loro lucidità:

Io non mi ricordo aver passato un giorno solo della vita senza qualche pena.

Non si tratta di un episodio isolato o di una fase sfortunata dell’esistenza. L’Islandese riconosce che la sofferenza accompagna la vita umana in modo continuo, mentre i momenti di gioia appaiono rari e fugaci.

È per questo che arriva a una diagnosi ancora più dura:

Tanto ci è destinato e necessario il patire, quanto il non godere.

Secondo Leopardi, il dolore non è semplicemente una conseguenza degli errori degli uomini o delle ingiustizie della società. È una componente inevitabile dell’esistenza, legata alla fragilità stessa della vita e al funzionamento della natura.

Il mondo non è fatto per la felicità degli uomini

Dopo aver raccontato la propria esperienza e aver accusato la Natura di essere responsabile delle sofferenze che tormentano gli esseri viventi, l’Islandese si aspetta una spiegazione. Ma la risposta che riceve è sorprendente per la sua freddezza.

La Natura non nega il dolore che colpisce gli uomini. Non cerca neppure di giustificarlo o di consolarli. Semplicemente chiarisce che l’universo non è stato creato per la felicità degli esseri umani.

Con una domanda secca e spiazzante, smonta l’illusione più profonda dell’uomo:

Immaginavi tu forse che il mondo fosse fatto per causa vostra?

Secondo Leopardi, la Natura non agisce per premiare o punire gli uomini. Non si cura della loro felicità né della loro infelicità. Il mondo segue leggi che riguardano l’equilibrio dell’universo nel suo complesso, non il benessere delle singole creature.

Per questo la vita è regolata da un ciclo continuo di nascita e distruzione. Ogni essere vivente nasce, cresce e poi inevitabilmente si deteriora, lasciando spazio ad altri esseri viventi. In questo processo il dolore non è un errore, ma una conseguenza inevitabile del funzionamento stesso della natura.

È qui che il dialogo leopardiano raggiunge uno dei suoi punti più radicali: l’idea che la sofferenza non dipenda da un destino ostile o da una punizione, ma dall’indifferenza stessa della Natura nei confronti delle sue creature.

Bisogna capire la vita per affrontarla davvero

Il dialogo immaginato da Giacomo Leopardi nel Dialogo della Natura e di un Islandese sembra arrivare a una conclusione durissima. Non basta fuggire dal mondo, non basta rinunciare ai desideri, non basta isolarsi per evitare il dolore. La sofferenza non nasce soltanto dalla società o dalle ambizioni degli uomini. È parte della condizione stessa della vita.

A prima vista questa visione può apparire pessimista o addirittura disperata. In realtà Leopardi sta facendo qualcosa di molto più profondo. Sta smontando un’illusione per restituire all’uomo uno sguardo più lucido sulla realtà.

L’errore dell’Islandese non è voler vivere in pace. L’errore è pensare che la felicità dipenda solo dal cambiare luogo, dal sottrarsi alla società o dall’eliminare i desideri. Leopardi mostra che nessuna fuga può cancellare la fragilità che accompagna ogni forma di vita: il tempo che passa, il corpo che cambia, gli eventi che non possiamo controllare. Ma proprio questa consapevolezza può diventare un punto di partenza.

Comprendere che il dolore non è un’eccezione ma una dimensione inevitabile dell’esistenza significa smettere di inseguire l’illusione di una vita perfettamente protetta da ogni difficoltà. Significa accettare che vivere comporta inevitabilmente fatica, vulnerabilità e perdita. Ed è qui che la riflessione leopardiana diventa sorprendentemente attuale.

Se non possiamo eliminare completamente il dolore, possiamo però cambiare il modo in cui lo affrontiamo. Possiamo smettere di combattere una guerra impossibile contro la realtà e imparare invece a costruire senso dentro i limiti della nostra condizione.

Per Giacomo Leopardi questo significa soprattutto due cose.

La prima è la lucidità. Riconoscere la verità della vita senza rifugiarsi in illusioni consolatorie permette di guardare il mondo con maggiore maturità. La ragione, che spesso sembra togliere speranza, diventa invece lo strumento che ci aiuta a comprendere la realtà e a non esserne travolti.

La seconda è la solidarietà tra gli esseri umani. Se tutti condividono la stessa fragilità, allora nessuno è davvero solo nella propria fatica di vivere. La consapevolezza del limite comune può trasformarsi in una forma più autentica di umanità: meno competizione, meno illusioni di superiorità e più comprensione reciproca.

È proprio qui che il dialogo leopardiano smette di essere soltanto una riflessione filosofica e diventa una lezione di vita. Non possiamo eliminare tutte le difficoltà dell’esistenza, ma possiamo evitare l’errore più grande: credere che basti scappare dal mondo per stare bene.

La vera sfida non è fuggire dalla vita, ma imparare a viverla con lucidità, dignità e consapevolezza.