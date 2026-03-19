Felicità (1934) di Umberto Saba: poesia sul valore della gioia nelle diverse età della vita

C’è un momento della vita in cui capiamo che essere felici non è così semplice come pensavamo. Felicità di Umberto Saba è una poesia che ci ci offre una riflessione profonda sul modo in cui la ricerca della gioia cambia con il passare del tempo e delle età della vita.

Il poeta triestino suggerisce una verità tanto essenziale quanto controintuitiva: il benessere esistenziale non è immediato, ma si costruisce con la maturità, attraverso un percorso fatto di esperienze, errori e consapevolezza.

La poesia diventa così un viaggio nella ricerca della felicità nelle diverse fasi della vita, in cui ogni età sviluppa una propria idea di gioia. Saba, poeta dell’introspezione e dei sentimenti più autentici, ci restituisce una visione intensa e universale del modo in cui si arriva, lentamente, a una forma più consapevole di felicità.

Felicità è una poesia contenuta nella sezione Parole (1933-1934) del Terzo Volume della raccolta di poesie Il Canzoniere di Umberto Saba, un’ampia raccolta di poesie dello scrittore triestino pubblicata per la prima volta nel 1921 e ampliata nel corso degli anni fino all’edizione definitiva postuma di Einaudi del 1965.

In occasione del 20 marzo, Giornata internazionale della felicità, leggiamo la poesia di Umberto Saba per poterne approfondire il contenuto.

Felicità di Umberto Saba La giovinezza cupida di pesi

porge spontanea al carico le spalle.

Non regge. Piange di malinconia. Vagabondaggio, evasione, poesia,

cari prodigi sul tardi! Sul tardi

l’aria si affina ed i passi si fanno

leggeri.

Oggi è il meglio di ieri,

se non è ancora la felicità. Assumeremo un giorno la bontà

del suo volto, vedremo alcuno sciogliere

come un fumo il suo inutile dolore.

Il segreto della felicità secondo Umberto Saba

Felicità è una poesia di Umberto Saba dal testo breve ma dal grande significato. Emerge con chiarezza una verità che può sorprendere. La felicità felicità non è un punto di partenza, ma qualcosa che si costruisce nel tempo.

Il poeta triestino ribalta un’idea molto diffusa, soprattutto oggi. Non esiste una felicità immediata, da afferrare o conquistare. Al contrario, la vita umana è un percorso in cui la gioia nasce da un processo di maturazione interiore, fatto di errori, consapevolezza e, soprattutto, di ciò che impariamo a lasciare andare.

Il punto di partenza è la giovinezza, che il poeta descrive in modo completamente diverso rispetto all’immaginario comune. Non è l’età della leggerezza, ma quella dell’eccesso. È una stagione “cupida di pesi”, che desidera caricarsi il mondo sulle spalle per sentirsi adulta, completa, realizzata.

Ma proprio questo slancio si rivela fragile. Il giovane non riesce a sostenere ciò che ha scelto di portare con sé. E così arriva la malinconia. Il dolore non è qualcosa che viene dopo, ma è già dentro l’esperienza della giovinezza, perché nasce da un eccesso di aspettative e da un bisogno di essere “troppo”.

In questa intuizione si riconosce una verità universale. Spesso la sofferenza nasce dal tentativo di anticipare la vita, di voler essere ciò che ancora non si è.

A questa fatica iniziale si contrappone la trasformazione che avviene con il tempo. Saba introduce una parola chiave: “sul tardi”. È lì che qualcosa cambia davvero.

Con il passare degli anni, la percezione del mondo si modifica. L’aria si fa più limpida, i passi diventano leggeri. Non perché la vita diventi più semplice, ma perché si impara a distinguere ciò che è essenziale da ciò che non lo è.

Ciò che prima appariva indispensabile perde peso. Le preoccupazioni si ridimensionano. E soprattutto si comprende una verità decisiva: non tutto merita di essere portato con sé.

In questo senso, la maturità non è un decadimento, ma una conquista. È il momento in cui la vita si alleggerisce.

Il verso “oggi è il meglio di ieri” racchiude il cuore della poesia. Non è una promessa di felicità assoluta, ma una forma più concreta e realistica di benessere. La felicità non è euforia, ma sollievo.

È il sentirsi un po’ più in pace rispetto al passato, il riconoscere che, nonostante tutto, qualcosa dentro di noi è cambiato.

Questo porta a uno dei passaggi più intensi della poesia: l’immagine del dolore che si scioglie “come fumo”. Non tutto il dolore scompare, ma esiste una sofferenza inutile, costruita da paure, sensi di colpa e pensieri che si accumulano nel tempo.

Quando arriva la consapevolezza, quel dolore perde consistenza. Non sparisce all’improvviso, ma smette di avere potere su di noi. Ed è proprio in questo spazio che può emergere la felicità.

Cosa ci insegna Umberto Saba sulla felicità

Alla fine del percorso, il messaggio della poesia è limpido, ma tutt’altro che semplice. La felicità non è qualcosa da conquistare, ma qualcosa da alleggerire.

Siamo abituati a pensare alla felicità come a un accumulo: più esperienze, più successi, più riconoscimenti. E invece Saba ci porta esattamente nella direzione opposta. Ci suggerisce che la vera trasformazione avviene quando smettiamo di aggiungere e iniziamo, lentamente, a togliere.

Togliere il superfluo, le aspettative che non ci appartengono, il bisogno costante di dimostrare qualcosa. Eliminare quel peso invisibile che ci portiamo dentro e che spesso scambiamo per identità. È qui che la sua riflessione diventa profondamente contemporanea.

Ma fermarsi qui sarebbe riduttivo. Perché oggi la difficoltà di essere felici non dipende solo da ciò che siamo, ma anche dal clima in cui viviamo.

Viviamo immersi in un tempo segnato da instabilità, accelerazione, incertezza. Un tempo in cui il contesto sociale, nelle sue dimensioni più vicine e quotidiane, ma anche in quelle più ampie e globali, rende sempre più difficile costruire una relazione serena con la vita.

Le relazioni diventano fragili, il futuro appare meno prevedibile, il confronto con gli altri è continuo e spesso distorto. In questo scenario, l’idea stessa di felicità si fa più complessa, più sfuggente, più difficile da riconoscere. Non è solo una questione di performance individuale, ma di condizione esistenziale condivisa.

Ed è proprio qui che la poesia di Saba acquista una forza straordinaria. Perché non promette una felicità facile, né immediata. Non offre scorciatoie. Ma indica una possibilità concreta, anche dentro questo tempo complicato è importante ridurre il peso che ci portiamo dentro per attraversare meglio quello che accade fuori.

Per Umberto Saba, infatti, la felicità ha un volto preciso: quello della bontà. Non una bontà ingenua, ma una forma profonda di equilibrio. È la capacità di guardarsi senza durezza, di accettare i propri limiti senza trasformarli in colpa, di non aggiungere ulteriore fatica a quella che la vita già ci impone. È una forma di resistenza silenziosa.

In questo senso, la felicità non è un’emozione improvvisa, ma una condizione che si costruisce nel tempo, dentro una realtà che spesso non facilita questo percorso. È il risultato di un lento processo di chiarificazione, in cui impariamo a distinguere ciò che conta davvero da ciò che ci appesantisce inutilmente.

Per questo i versi di Saba risuonano con una forza particolare oggi, nella Giornata Internazionale della Felicità. Perché, in un mondo che rende la felicità sempre più difficile da raggiungere, questa poesia ci ricorda qualcosa di essenziale. Non possiamo controllare tutto ciò che accade intorno a noi, ma possiamo imparare a non caricarci anche del peso che non serve.

In questo senso, essere felici non significa vincere la vita, ma imparare ad attraversarla con più leggerezza, anche quando il mondo intorno sembra andare nella direzione opposta.