Hermann Hesse: amore e felicità non si comprano, arrivano credendo in se stessi

Scopri la via per il vero amore e la felicità, grazie a “Siddharta”, il romanzo di Hermann Hesse che svela perché essere è più importante di avere.

In un’epoca dominata dal “potere d’acquisto”, in cui il successo viene spesso misurato in base al saldo sul conto corrente, la lezione che Hermann Hesse affida al suo Siddharta (1922) assume i contorni di una vera e propria ribellione intellettuale prima ancora che spirituale.

Nel celebre incontro con la cortigiana Kamala, il protagonista – un Samana errante che ha scelto la via dell’ascesi, e quindi dell’essere – mette in crisi una delle convinzioni più radicate della modernità: che amore e felicità possano essere ottenuti attraverso ciò che possediamo.

Per Siddhartha non è così.

Amore e felicità non sono merci di scambio, né risultati da conquistare accumulando qualcosa. Sono, piuttosto, il risultato di una condizione interiore: una coerenza profonda tra ciò che si desidera e ciò che si è.

Alla fine del capitolo intitolato Kamala, Siddhartha esprime con chiarezza questa “legge invisibile” che governa il rapporto tra desiderio e realtà:

«Se tu getti una pietra nell’acqua, essa si affretta per la via più breve fino al fondo. E così è di Siddharta, quando ha una meta, un proposito. Siddharta non fa nulla. Siddharta pensa, aspetta, digiuna, ma passa attraverso le cose del mondo come la pietra attraverso l’acqua, senza far nulla, senza agitarsi: viene scagliato, ed egli si lascia cadere. La sua meta lo tira a sé, poiché egli non conserva nulla nell’anima propria, che potrebbe contrastare a questa meta».

In queste parole non c’è passività, ma una forma rara di forza: quella di chi non è diviso dentro. Siddhartha non insegue ciò che desidera, né tenta di forzarlo. Si limita a non opporre resistenza.

Ed è proprio questa assenza di contraddizione interiore a rendere possibile ciò che, agli occhi degli altri, appare come una forma di “magia”.

L’incontro con Kamala e la scoperta dell’amore

Per comprendere fino in fondo questa lezione, è necessario entrare con precisione nel momento in cui Siddhartha incontra Kamala, perché è lì che il tema dell’amore e della felicità smette di essere astratto e diventa esperienza.

Siamo nel capitolo di apertura della seconda parte del romanzo di Hermann Hesse. Dopo aver abbandonato la vita ascetica dei Samana, Siddhartha giunge in città portando con sé una consapevolezza nuova: non è più interessato a cercare la verità al di là del mondo, ma vuole viverla dentro le cose, nel corpo, nelle relazioni.

Questo cambiamento è innanzitutto sensoriale. Per la prima volta, Siddhartha guarda il mondo senza volerlo superare: ne percepisce la bellezza, i colori, i suoni. Ed è proprio in questo stato di apertura che avviene la prima, decisiva scoperta del desiderio.

L’incontro con una giovane donna lungo il fiume, che lo provoca e lo invita, risveglia in lui una tensione nuova, fisica, immediata. Siddhartha avverte il richiamo dell’amore, ma si ferma: ascolta una voce interiore e si sottrae. Non è ancora pronto. Ma qualcosa è cambiato per sempre.

Quando poco dopo incontra Kamala, quel desiderio ha già preso forma.

Kamala non è soltanto una donna, ma l’incarnazione di ciò che Siddhartha aveva fino a quel momento rifiutato: il piacere, la sensualità, il denaro, il prestigio, le regole concrete della vita sociale.

Il primo scambio tra i due è rivelatore. Siddhartha si presenta senza nulla: non ha ricchezze, non ha abiti adeguati, non ha posizione. Eppure non appare come un uomo che chiede o che si sente inferiore. Al contrario, si muove con una sicurezza calma, quasi disarmante. Quando Kamala gli spiega che per entrare nel suo mondo servono denaro, eleganza e status, Siddhartha non si ribella e non si umilia. Accetta la realtà, ma non si lascia definire da ciò che gli manca.

È in questo contesto che avviene il primo passaggio decisivo: grazie ai suoi versi, ottiene un bacio. In un mondo regolato dallo scambio, riesce a ottenere qualcosa di intimo non attraverso ciò che possiede, ma attraverso ciò che è. È la prima dimostrazione concreta che amore e desiderio non rispondono soltanto alla logica dell’avere.

Subito dopo, però, la scena si interrompe. L’arrivo di un uomo ricco, un cliente degno secondo le regole di quel mondo, riporta tutto alla realtà. Siddhartha viene congedato. Non ha ancora i requisiti per restare.

Ed è qui che la sua posizione si chiarisce definitivamente.

Siddhartha non insiste, non si umilia, non prova a trattenere Kamala. Se ne va. Ma non rinuncia. Comprende che, per vivere davvero ciò che desidera, deve entrare in quel mondo anche nelle sue forme materiali. Tornerà con denaro, abiti e una nuova posizione. Ma questo movimento non nasce da un bisogno disperato, né da una volontà di possesso. Nasce da una decisione lucida, coerente con ciò che è.

È qui che il discorso su amore e felicità si definisce con precisione. Hesse non suggerisce che basti “essere se stessi” in modo ingenuo, né che il mondo materiale sia irrilevante. Mostra, piuttosto, che l’amore e la felicità non possono essere comprati, ma non possono nemmeno essere vissuti restando fuori dalla realtà. Tutto dipende da come la si attraversa.

Siddhartha entra nel mondo senza esserne dominato. Desidera, ma non è schiavo del desiderio. Agisce, ma non è agitato. Vuole Kamala, ma non ne dipende. Ed è questa libertà interiore a rendere possibile ciò che, agli occhi degli altri, appare come una conquista.

In questo senso, la felicità e l’amore non sono né oggetti da acquistare né risultati da inseguire con ansia. Sono il punto di arrivo di una condizione più profonda: quella di chi riesce a desiderare senza perdersi, e a vivere senza essere diviso dentro.

Perché oggi amore e felicità non funzionano più

L’illusione che l’amore e la felicità di possono comprare

È proprio a partire da questo passaggio narrativo che emerge il problema più profondo, e al tempo stesso più attuale.

La scena tra Siddhartha e Kamala mette infatti in luce una tensione che attraversa ancora oggi la nostra idea di amore e di felicità: la convinzione che entrambe possano essere ottenute attraverso ciò che possediamo.

Kamala lo dice chiaramente. Per entrare nel suo mondo servono denaro, abiti eleganti, status. L’amore, in quel contesto, sembra rispondere alle stesse logiche dello scambio che regolano la vita sociale. E in parte è davvero così.

È qui che il pensiero di Hesse anticipa, con sorprendente lucidità, una distinzione che Erich Fromm formulerà solo molti anni dopo: quella tra avere ed essere.

Nella logica dell’avere, tutto diventa oggetto:

si possiede

si accumula

si misura

Anche l’amore e la felicità vengono così trasformati in risultati da ottenere, in traguardi da raggiungere attraverso strumenti esterni: denaro, immagine, riconoscimento.

Ma è proprio questa logica a rivelarsi insufficiente. Siddhartha entra in quel mondo senza possedere nulla, eppure riesce a ottenere ciò che, teoricamente, non dovrebbe essergli accessibile. Non perché ignori le regole dell’avere, ma perché non si lascia definire da esse.

È in questa frattura che si inserisce il problema contemporaneo. Continuiamo a cercare amore e felicità come se fossero beni acquistabili, convinti che basti avere di più – più successo, più sicurezza, più controllo – per ottenerli. Ma allo stesso tempo pretendiamo che restino esperienze autentiche, profonde, non riducibili a uno scambio.

Il risultato è una contraddizione che ci attraversa: viviamo secondo la logica dell’avere, ma desideriamo i frutti dell’essere.

Ed è proprio questa tensione irrisolta a rendere fragile il nostro rapporto con l’amore e con la felicità.

Siamo diventati incapaci di vivere ciò che desideriamo

Se il problema è culturale, la diagnosi è più profonda: riguarda il modo in cui oggi stiamo al mondo.

Il punto non è soltanto che pensiamo di poter comprare amore e felicità. Il punto è che, anche quando li desideriamo davvero, non siamo più in grado di viverli fino in fondo.

Il capitolo Kamala del romanzo di Hermann Hesse, lo suggerisce con grande chiarezza fin dall’inizio, quando Siddhartha scopre per la prima volta il mondo senza volerlo interpretare o superare. Hesse scrive:

“Bello era il mondo a considerarlo così: senza indagine, così semplicemente.”

È una condizione che oggi abbiamo quasi perduto. Non viviamo più le esperienze in modo diretto: le analizziamo, le filtriamo, le controlliamo. Anche l’amore, invece di essere vissuto, viene spesso pensato, previsto, gestito.

A questo si aggiunge il rapporto con il desiderio. Siddhartha lo scopre nel corpo, in modo immediato, quando incontra la giovane donna lungo il fiume:

“Quindi sollevando lo sguardo vide il suo volto sorridere vogliosamente e gli occhi rimpicciolirsi e quasi dissolversi nel desiderio. Anche Siddharta sentì desiderio, e si commosse la sua virilità; ma, come non aveva ancora mai toccato donna, le sue mani, già pronte ad afferrare, esitarono un momento.”

Ma, allo stesso tempo, è capace di fermarsi, di ascoltare una voce interna che lo guida. Non reprime il desiderio, ma non ne è nemmeno dominato. È una posizione di equilibrio che oggi fatichiamo a mantenere. Oscilliamo continuamente tra controllo e perdita di controllo, senza riuscire davvero ad abitare ciò che sentiamo.

C’è poi un elemento ancora più profondo: la capacità di ascoltare sé stessi. Siddhartha, nel momento decisivo, “udì la voce della sua coscienza… e la voce diceva: no”. È una scena semplice, ma radicale. Significa avere un centro, una direzione interna. In un contesto contemporaneo saturo di stimoli, modelli e aspettative, questa voce è spesso coperta dal rumore.

Il risultato è una condizione di continua divisione interiore.

Da un lato desideriamo amore, relazioni autentiche, felicità. Dall’altro costruiamo continuamente difese, strategie, controlli che rendono impossibile viverli davvero. Siamo, in altre parole, attraversati da una contraddizione permanente.

È qui che torna decisivo il passaggio di Siddhartha già citato:

“non conserva nulla nell’anima propria che potrebbe contrastare a questa meta.”

È una condizione opposta alla nostra. Noi siamo pieni di elementi che contrastano ciò che desideriamo: paure, aspettative, immagini da sostenere, modelli da imitare.

Non falliamo perché non otteniamo ciò che vogliamo. Falliamo perché, nel momento stesso in cui lo desideriamo, siamo già divisi dentro.

Bisogna saper smettere di dipendere da ciò che desideriamo

Se la diagnosi è una divisione interiore, la cura che Hermann Hesse suggerisce è radicale: imparare a desiderare senza dipendere da ciò che desideriamo.

Nel dialogo con Kamala, Siddhartha lo dice con semplicità, ma anche con una precisione quasi disarmante. Alla domanda su cosa sappia fare, risponde:

“So pensare. So aspettare. So digiunare.”

Non è una risposta casuale. Non sono abilità pratiche, ma forme di relazione con sé stessi e con il mondo.

Pensare, per Siddhartha, non significa analizzare tutto compulsivamente, ma avere chiarezza. Significa sapere cosa si vuole davvero, distinguere il proprio desiderio da quello imposto dall’esterno. In un’epoca in cui siamo continuamente esposti a modelli, stimoli e aspettative, questa capacità è tutt’altro che scontata.

Aspettare, poi, non è passività. È la capacità di non reagire subito, di non trasformare ogni desiderio in bisogno urgente. Significa sottrarsi all’ansia del risultato immediato, alla pressione di dover ottenere tutto e subito. In altre parole, significa non essere dominati dal tempo.

Infine, digiunare. Non solo in senso fisico, ma simbolico. Digiunare significa non dipendere. Significa poter restare anche senza ciò che si desidera, senza che questo annulli la propria identità. È forse il punto più difficile per l’uomo contemporaneo, abituato a riempire ogni mancanza.

Queste tre capacità costruiscono una condizione precisa: una forma di libertà interiore.

È questa libertà che permette a Siddhartha di entrare nel mondo senza esserne travolto. Può desiderare Kamala senza diventarne schiavo, può cercare denaro senza identificarsi con esso, può vivere l’esperienza senza perdere sé stesso.

La cura, allora, non è uscire dal mondo, come aveva fatto nella fase ascetica, ma imparare a starci in modo diverso.

Non eliminare il desiderio, ma non esserne dominati. Non rifiutare la realtà, ma non ridurla a possesso. Non cercare di controllare tutto, ma smettere di opporre resistenza a ciò che si è.

È una forma di equilibrio difficile, ma è l’unica che rende possibile ciò che chiamiamo felicità.

Amore e felicità non sono oggetti: il limite della logica dell’avere

Se si guarda con attenzione, la lezione che emerge dal romanzo di Hermann Hesse non riguarda semplicemente il rapporto tra Siddhartha e il desiderio, ma mette in discussione un intero modo di concepire l’esistenza.

Quando Erich Fromm, decenni dopo, distingue tra modalità dell’avere e modalità dell’essere, sta cercando di descrivere proprio quella frattura che Hesse aveva già intuito in forma narrativa. Nella modalità dell’avere, il rapporto con il mondo è mediato dal possesso: ciò che conta è accumulare, trattenere, garantire stabilità.

È una logica che tende a estendersi a ogni ambito, anche a quelli più intimi. L’amore diventa così qualcosa da assicurarsi, da rendere stabile, da proteggere attraverso strumenti esterni. La felicità, allo stesso modo, viene pensata come una condizione da costruire sommando elementi — sicurezza, riconoscimento, controllo.

Eppure, proprio queste due esperienze sembrano sottrarsi a questa logica.

Nel momento in cui Siddhartha incontra Kamala, si trova esattamente su questo confine. Da un lato, entra in un mondo che funziona secondo le regole dell’avere: denaro, prestigio, accesso regolato. Dall’altro, porta con sé una modalità diversa, costruita nell’ascesi ma non riducibile ad essa. Emerge una capacità di stare nel desiderio senza trasformarlo immediatamente in bisogno. Non rifiuta il mondo, ma non lo assume come unico criterio di valore.

È questo equilibrio che rende possibile la sua esperienza.

Se si prova a riportare questa dinamica al presente, emerge con chiarezza una difficoltà che non è soltanto individuale, ma culturale. Viviamo in un contesto in cui la logica dell’avere non è solo dominante, ma spesso invisibile, perché coincide con il modo stesso in cui interpretiamo la realtà.

Anche quando parliamo di relazioni, di amore, di felicità, tendiamo a farlo utilizzando categorie che derivano da quella logica: sicurezza, investimento, ritorno, stabilità. Non è un caso che molte relazioni vengano vissute come qualcosa da “far funzionare”, più che da attraversare.

Il risultato non è semplicemente una perdita di autenticità, ma una difficoltà più sottile: quella di sostenere esperienze che non possono essere completamente controllate. L’amore, come suggerisce Kamala, sfugge sempre a una logica puramente contrattuale. La felicità, allo stesso modo, non può essere ridotta a una condizione stabile e garantita.

In questo senso, la posizione di Siddhartha non appare come una soluzione facile, ma come una tensione difficile da mantenere. Entrare nel mondo senza esserne assorbiti, desiderare senza ridurre tutto a bisogno, accettare la dimensione materiale senza identificarvisi completamente: sono movimenti che richiedono una forma di equilibrio che non si improvvisa.

Forse è proprio qui che la riflessione di Hermann Hesse e quella di Fromm si incontrano nel modo più significativo. Non si tratta di scegliere tra avere ed essere in senso assoluto, ma di riconoscere che alcune esperienze, tra cui l’amore e la felicità, possono emergere solo quando la dimensione dell’essere non è completamente soffocata da quella dell’avere.

E questo implica, inevitabilmente, una revisione del modo in cui abitiamo il desiderio, il tempo, le relazioni. Non perché si debba rinunciare al mondo, ma perché il modo in cui vi si entra cambia radicalmente ciò che, in quel mondo, diventa possibile vivere.