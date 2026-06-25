Goethe dà voce ai dolori dei giovani Werther d’oggi: gli adulti non comprendono il loro futuro

I ragazzi che oggi si approcciano alla vita, nelle aule universitarie o alla scoperta di un lavoro che amgari non hanno scelto, spesso portano dentro una stanchezza che non è fisica. È la fatica di chi si sente continuamente ripetere che ha la vita davanti, ma non sa dove metterci le mani.

La chiamiamo fragilità, la liquidiamo come mancanza di volontà, perché come adulti siamo incapaci di vedere che nei giovani è intervenuto un cambiamento profondo, intimo: hanno smesso di credere che la felicità coincida con un percorso di vita estraneo al loro essere, con l’idea di un successo “adultizzato” o con un lavoro ottenuto a spese dei propri sogni.

Eppure, il mondo degli adulti continua a spingerli dentro lo stesso vecchio binario, chiedendo loro di darsi da fare, di adeguarsi, di non perdere tempo. Per trovare le parole capaci di raccontare questo urto violento tra l’ansia dei ragazzi di oggi e l’ostinazione di una società che chiede solo obbedienza ed efficienza, dobbiamo rispolverare un capolavoro del 1774. Nel suo romanzo immortale, I dolori del giovane Werther, Johann Wolfgang von Goethe ha dato forma e voce a questo identico smarrimento.

C’è un momento preciso, nella lettera del 24 dicembre, in cui il protagonista urla la sua frustrazione contro chi gli ha imposto una carriera sicura, rispettabile, ma totalmente senz’anima:

Di tutto questo è vostra la colpa, di voi tutti che mi avete messo sotto il giogo e mi avete decantato l’attività. Attività! Se non fa più di me colui che pianta patate e che va a vendere grano in città, voglio ancora lavorare dieci anni sulla galera dove sono ora incatenato.

In queste righe c’è la chiave di volta di tutto ciò che sta accadendo oggi. Goethe, attraverso Werther, non sta parlando d’amore. Sta parlando del posto di un giovane nel mondo, del rifiuto di una vita ridotta a un compito meccanico.

Quando il protagonista paragona il suo impiego d’ufficio alla “galera”, dà voce allo stesso identico vissuto dei ventenni di oggi. Non è il rifiuto del lavoro o dell’impegno in sé, ma il rifiuto di un’esistenza in cui la sensibilità e la ricerca di un significato profondo vengono sacrificate per far girare una macchina che a loro non appartiene. Gli adulti non comprendono questo futuro perché continuano a chiamare “attività” e “dovere” quella che per i giovani è ormai solo una prigionia invisibile.

Il classico che ha scoperto l’interiorità giovanile

Per capire perché la penna di Johann Wolfgang von Goethe parli così chiaramente ai ventenni di oggi, bisogna spogliare I dolori del giovane Werther dal semplice dramma romantico, ad un’opera che esprime sociologia e cultura umana. Al di là della trama epistolare, che consuma in venti mesi le lettere che il protagonista invia all’amico Guglielmo per raccontare la sua infatuazione per Charlotte (Lotte), una ragazza accorta e matura già promessa al pragmatico e conformista Albert, l’opera rappresenta una vera e propria frattura storica e antropologica.

Werther è un giovane colto, raffinato, appassionato di disegno e di letture classiche, che decide di ritirarsi nella quiete della campagna di Wahlheim per dedicarsi all’ozio letterario e a una vita libera a contatto con la natura.

Quando incontra Lotte, rimane folgorato dalla sua grazia e dalla sua anima pura. La ragazza accudisce i suoi fratellini minori con affetto materno dopo la morte della madre, incarnando un ideale di innocenza e armonia in cui Werther si rifugia immediatamente. Tuttavia, il ritorno di Albert mette il protagonista di fronte all’impossibilità di coronare questo legame assoluto.

Nonostante la reciproca stima iniziale tra i due uomini, la netta differenza di personalità scava presto un solco. Werther ha un’indole irrazionale, sognatrice e panteista, mentre Albert incarna il ceto borghese, la razionalità pragmatica, la routine e il conformismo sociale.

Per liberarsi dalla frustrazione e dall’inerzia di questo legame impossibile, Werther accetta il consiglio di Guglielmo e tenta la via della carriera diplomatica, trasferendosi in città come segretario d’ambasciata. Ma l’impatto con il mondo del lavoro si rivela devastante. Werther si scontra con la pedanteria esasperante dei superiori, con le ipocrisie quotidiane e con le rigide barriere di una società aristocratica che lo umilia e lo esclude a causa della sua estrazione borghese.

Deluso e ferito, rassegna le dimissioni e torna al villaggio, dove scopre che Lotte e Albert si sono sposati. Da quel momento, l’intero universo di Werther si capovolge. La natura prima amata diventa un “Mostro che eternamente ingoia”, l’epica solare di Omero viene sostituita dai canti nebbiosi, funebri e dolorosi di Ossian, e il vicolo cieco esistenziale si stringe intorno a lui.

Nel suicidio finale, compiuto a mezzonotte con le pistole prestate da Albert e la tragedia antitirannica Emilia Galotti di Lessing aperta sul tavolo, non c’è la resa romantica di un cuore infranto, ma il rifiuto politico e totale del compromesso. Goethe mette in scena il crollo psicologico di un’intera generazione di giovani che, ieri come oggi, preferisce l’auto-annientamento all’adeguamento forzato dentro una società fredda e meccanica, incapace di comprendere il loro profondo cambiamento culturale.

Il vero significato del libro risiede dunque nell’aver compreso che la passione di Werther non è un mero desiderio fisico, ma una ricerca di libertà e di senso. Come argomentato dalla critica letteraria, Goethe non celebra il titanismo distruttivo, ma documenta la “disperata ricerca della libertà” di un individuo che riconosce la propria nullità di fronte a un sentimento totalizzante che la società non sa ospitare.

Il Werther diventa così il primo grande testo della modernità in grado di mostrare come l’isolamento emotivo, la dipendenza dal giudizio sociale e il rifiuto di un sistema basato solo sui modelli sociali standardizzati possano consumare le energie creative di un giovane, trasformando la sua immensa forza vitale in una tragedia collettiva.

La gabbia del domani e l’illusione del successo “adultizzato”

Il vero problema che oggi blocca i giovani non è la mancanza di strumenti materiali, ma l’impossibilità di desiderare il tipo di futuro che il mondo degli adulti ha preparato per loro. C’è un senso di estraneità profonda verso un’esistenza ridotta a pura routine, a passaggi obbligati e a scadenze che ignorano la complessità dell’essere umano. I ragazzi guardano il domani e vi scorgono solo un binario rigido.

Questa sensazione di trovarsi in una trappola invisibile, dove il futuro è solo una ripetizione meccanica del presente, esplode con una lucidità spietata nella lettera del 22 maggio:

Quando io contemplo i confini nei quali stanno rinserrate le forze attive e speculative dell’uomo; quando vedo come ogni attività non mira che alla soddisfazione di bisogni i quali a loro volta non hanno altro scopo che di prolungare la nostra povera esistenza, e vedo inoltre che il tranquillizzarsi su alcuni punti della nostra ricerca spirituale non è che una FANTASTICA rassegnazione di chi dipinga con svariate immagini e luminose vedute le pareti fra le quali è prigioniero, tutto ciò, mio caro Guglielmo, mi rende muto.

In queste righe Goethe mette a nudo la radice del problema giovanile attuale. I ragazzi rifiutano un modello di vita in cui ogni sforzo, ogni giornata di studio o di lavoro, sembra mirare unicamente alla sopravvivenza materiale o al mantenimento di un benessere apparente. Rifiutano di spendere le proprie energie migliori a “dipingere le pareti della propria prigione” con le finte immagini di una felicità basata sui modelli imposti da una società di adulti, che non sono in nessum modop meri

Ma il passaggio sociologicamente più dirompente della lettera, quello che spiega l’incapacità dei giovani di guardare avanti, è lo svelamento dell’inganno del mondo adulto. Werther compie un’operazione demistificatrice potentissima:

I fanciulli non sanno perché VOGLIONO; ma anche i grandi, simili ai fanciulli, barcollano su questa terra e […] non agiscono secondo uno scopo determinato e si lasciano governare da biscotti e dolci e vergate […] E anche sono felici coloro che danno splendidi nomi alle loro frivole occupazioni o alle loro passioni e fanno credere al genere umano che siano queste opere gigantesche, dedicate alla sua salvezza e alla sua prosperità.

È qui che il testo parla direttamente al nostro presente. I giovani hanno scoperto il trucco: vedono gli adulti “barcollare sulla terra” esattamente come bambini, lasciandosi governare da ricompense infantili (i “biscotti e dolci” moderni) o dalla paura delle punizioni (le “vergate”). Vedono una società di adulti che dà “splendidi nomi a frivole occupazioni”, spacciando per missioni epocali e indispensabili quelli che sono solo ingranaggi di una macchina burocratica o economica.

I giovani di oggi hanno sviluppato un’acuta lucidità. Vedono l’infelicità mascherata da successo dei loro genitori o dei loro mentori e dicono di no. Non vogliono ereditare quel vuoto. Ma poiché la società non offre loro alternative, l’unica difesa diventa l’immobilità. Werther scrive: “Io rientro in me stesso e trovo un mondo, ma formato più di presentimenti e di cupi desideri che di immagini e di forze viventi”. Il problema centrale, allora, è proprio questa paralisi: i ragazzi si chiudono in se stessi, pieni di desideri puri ma “cupi”, perché sanno benissimo cosa non vogliono diventare (i bambini cresciuti che barcollano per un pezzo di dolce), ma si ritrovano soli a galleggiare in un mondo che non sa dare una risposta alla loro richiesta di autenticità.

Gli adulti non sono più considerati dei veri maestri

La frattura culturale tra adulti e giovani non si riduce a uno scontro sui modelli di lavoro; è un logoramento intimo che tocca il modo in cui stiamo insieme, alimentato da una doppia cecità generazionale. La diagnosi più spietata che Goethe ci offre non è una ribellione rabbiosa, ma la malinconia di un isolamento relazionale profondamente attuale.

Nella lettera del 17 maggio, Werther scatta una fotografia lucidissima della società che lo circonda, una società in cui manca una vera comunità e in cui i rapporti sono superficiali, anonimi:

Ho fatto conoscenze d’ogni specie, ma non ho ancora trovato la SOCIETÀ. […] Se tu mi domandi com’è qui la gente, dovrò risponderti: come dappertutto. La razza umana è cosa uniforme! I più passano la maggior parte del tempo lavorando per vivere e, nei brevi momenti di libertà che rimangono loro, si tormentano per cercare ogni mezzo per essere liberi. O destino degli uomini! […] soltanto io non devo pensare a tante altre forze che sono latenti in me, e si corrompono inutilizzate, e che io devo accuratamente nascondere. Il mio cuore ne è angosciato. Ma, pure, essere incompresi è la sorte di tutti noi.

Il dramma dei ragazzi di oggi è lo stesso di Werther: muoversi in una massa uniforme dove si “passa il tempo a lavorare per vivere”, intrappolati in relazioni di circostanza. La sofferenza più grande per un giovane è sentire di avere dentro delle “forze latenti” – passioni, idee, sensibilità diverse – e accorgersi che la società non sa che farsene, costringendolo a “nasconderle accuratamente” per non essere giudicato fuori posto.

L’angoscia nasce da questo spreco di vita, dal sentirsi costituzionalmente incompresi mentre il mondo adulto patologizza ogni dubbio, muovendosi come il medico dogmatico del libro (29 giugno) che bolla come “poco dignitoso” e “maleducato” chiunque cerchi una connessione umana spontanea al di fuori delle rigide convenzioni borghesi.

A chi possono rivolgersi i ragazzi quando si sentono così? Il resto della lettera del 17 maggio ci mostra il deserto educativo che i giovani trovano davanti a loro attraverso due figure emblematiche.

Da un lato c’è il giovane B., fresco di Università, che fa sfoggio di nozioni, cita accademici a memoria ma è privo di una reale profondità umana. Rappresenta quel sapere freddo e competitivo che i ragazzi incontrano nei percorsi di studio: un sapere che serve a far mostra di sé, ma non risponde a nessuna domanda di senso. Dall’altro lato c’è il Borgomastro, una persona leale le cui virtù rimangono però confinate nel privato, nel suo ritirarsi nostalgico dopo un lutto. È la figura dell’adulto perbene che però ha rinunciato a incidere sul mondo.

I giovani oggi si trovano esattamente in questo vuoto: da una parte istituzioni formative che chiedono solo di accumulare competenze (il giovane B.), dall’altra un mondo adulto che si è ritirato nel privato (il Borgomastro) e ha smesso di offrire guide, visioni o una reale “divina tolleranza”.

Quando il mondo diventa un mostro che divora

Se il dialogo si interrompe e i giovani non trovano guide disposte a legittimare il loro cambiamento culturale, il logoramento interiore si trasforma in una patologia ambientale. Quando un ragazzo capisce che la sua sensibilità viene rifiutata dal contesto in cui vive, non è solo il futuro a chiudersi, ma è l’intera realtà circostante a cambiare di segno.

La natura, le prospettive, i luoghi della vita quotidiana smettono di essere un rifugio e diventano una minaccia. È la spaventosa inversione psicologica che Werther confessa nella lettera del 18 agosto, quando l’universo panteista che prima lo riempiva di gioia si ribalta in un incubo claustrofobico:

Non passa un istante che non distrugga te e i tuoi, non uno in cui tu non sia, non debba essere un distruttore; la più innocente passeggiata costa la vita a mille poveri insetti, un passo distrugge gli edifici delle formiche faticosamente costruiti, e seppellisce in una tomba ingloriosa tutto un piccolo mondo. Ah non le grandi rare catastrofi del mondo mi commuovono […] mi atterrisce la forza annientatrice che è nascosta nell’essenza della natura; la quale non produce nessuna cosa che non sia distrutta dalla sua vicina, o che da se stessa non si distrugga. Così io vado barcollante e tormentato fra il cielo e la terra e le forze creatrici che mi circondano: e vedo soltanto un essere mostruoso che eternamente divora e rumina.

Questo passaggio fotografa con una precisione chirurgica l’angoscia esistenziale e l’eco-ansia di tantissimi ventenni contemporanei. Goethe compie qui un’operazione sociologica straordinaria: ci mostra cosa accade alla mente di un giovane quando si sente privato della possibilità di agire e di dare una direzione alla propria vita.

Finché Werther si sente libero, la natura è uno specchio di pace. Ma quando la società lo incastra e rifiuta la sua essenza, quella stessa natura si trasforma in un mattatoio a cielo aperto, dove persino fare un passo significa distruggere un microcosmo.

È esattamente ciò che provano i ragazzi di oggi di fronte ai grandi temi del nostro tempo: l’emergenza climatica, la precarietà economica strutturale, la desertificazione emotiva dei rapporti. Quando la società toglie ai giovani la possibilità reale di incidere sul presente, la loro percezione del mondo si ammala. Ogni scelta quotidiana diventa un peso insostenibile, una fonte di senso di colpa paralizzante: consumare, studiare per un mercato che non si condivide, assecondare un sistema basato sullo sfruttamento delle risorse e delle esistenze.

Quello che il mondo degli adulti liquida superficialmente con fastidio, etichettandolo come “pessimismo”, “fragilità” o “vittimismo”, è in verità il terrore sociologico profondo di una generazione intera. I ragazzi si scoprono spettatori impotenti di un meccanismo gigantesco che non hanno scelto.

Vedono le forze del presente come un enorme “essere mostruoso” che divora il loro tempo, le loro energie e le loro speranze storiche. Non è pigrizia, ma è il blocco di chi si sente barcollare tra il cielo e la terra, privo di difese e di alleati, consapevole che ogni passo richiesto dal vecchio mondo adulto non fa altro che alimentare la distruzione del proprio domani.

Il dovere degli adulti e sapere ascoltare e creare un dialogo

Davanti a questo blocco psicologico, davanti a un mondo che ai ragazzi appare come un mostro che divora il futuro, la risposta più comune del mondo degli adulti è una toppa emotiva, un paternalismo sbrigativo fatto di consigli precotti. Dire a un ventenne che deve semplicemente “tenere duro”, che “ai miei tempi si facevano ben altri sacrifici” o che i suoi tormenti sono soltanto esagerazioni passeggere significa spingerlo ulteriormente verso l’isolamento.

Significa fare esattamente come Albert e il vecchio borgomastro nella lettera del 12 agosto, quando liquidano i discorsi più intimi e tormentati di Werther bollandoli come fantasie prive di logica e di pragmatismo. Werther risponde loro con un’invettiva bruciante, che ridefinisce il dovere morale di chiunque pretenda di fare da guida:

Oh le persone ragionevoli! Passione! Ebbrezza! Delirio! Voi siete così impassibili, così estranei a tutto questo, voi uomini per bene! Rimproverate il beone, disprezzate l’insensato, passate oltre come il sacerdote e ringraziate Dio come il fariseo, perché egli non vi ha fatti simili a uno di loro. […] Vergognatevi, uomini sobri e savi! […] Follia! … voi, mercanti di parole adagiati sui vostri guanciali!

La cura, se si vuole restituire a questo termine una valenza autenticamente umanistica, richiede un radicale atto di umiltà da parte della società adulta. Bisogna smettere di essere “mercanti di parole” arroccati sui guanciali delle vecchie certezze materiali, di percorsi lineari che oggi non esistono più.

Saper ascoltare e creare un dialogo significa smettere di fornire istruzioni su come adattarsi forzatamente all’ingranaggio, per iniziare invece a restituire dignità e legittimità alle domande e alle fatiche dei ragazzi. Se un giovane rallenta, se si ferma, se sperimenta l’ansia di fronte all’università o al lavoro, non va raddrizzato o normalizzato come se fosse un pezzo difettoso: va compreso.

Gli adulti devono assumersi la responsabilità di questo ascolto, riconoscendo che la nuova scala di valori dei giovani, che mette la salute emotiva, il tempo per sé e la ricerca di un senso profondo prima del profitto o dello status, non è una debolezza da sanare, ma l’unica base possibile da cui ripartire per ridisegnare insieme un futuro che valga la pena di essere vissuto.

Il coraggio di andarsene e la necessità di un mondo meno freddo

La tragedia finale del romanzo non è l’elogio di una resa o la romanticizzazione del suicidio, ma un durissimo avvertimento sociologico. Werther si arrende perché rimane confinato nella solitudine claustrofobica della sua stanza, schiacciato dall’idea che il mondo non abbia uno spazio per lui. Ma la verità umana che Johann Wolfgang von Goethe ci consegna è che la salvezza si nasconde sempre fuori da quella gabbia, nella rottura dei binari imposti.

La via d’uscita per i giovani Werther di oggi si articola innanzitutto sul coraggio di sottrarsi alla galera del successo standardizzato. Nella lettera del 30 settembre, prima che l’ossessione e la paralisi lo consumino del tutto, Werther scrive due parole che contengono una potenza liberatoria immensa: “Devo partire!”.

Bisogna insegnare ai ragazzi che quando un percorso di studi, un ambiente lavorativo o un modello sociale negano la loro identità e prosciugano la loro anima, andarsene non è affatto un fallimento. Abbandonare una situazione tossica e rinunciare alle aspettative altrui per proteggere la propria integrità rappresenta il primo, vero atto di emancipazione.

Accanto a questa rottura individuale, la soluzione richiede la ricostruzione profonda di una comunità dell’ascolto. Nelle pagine conclusive dell’opera, l’Editore racconta lo strazio del villaggio alla morte di Werther.

Il vecchio borgomastro accorre in lacrime a baciare il giovane in agonia, e i bambini, che il protagonista aveva sempre trattato con rispetto e purezza, si stringono disperati attorno al suo letto. La vera urgenza sociale è attivare questo calore umano prima che il silenzio diventi definitivo. I giovani non si salvano attraverso una corsa solitaria per la sopravvivenza economica, ma riscoprendosi parte di un tessuto relazionale che li accoglie per ciò che sono, e non per i risultati o per le caselle che riescono a riempire.

L’insegnamento più grande di questa rilettura ci riporta alla necessità di una nuova cultura dell’essere umani. Nella lettera del 30 novembre, Werther incontra Enrico, un ragazzo impazzito d’amore che vaga tra le rocce cercando disperatamente un mazzo di rose sotto la pioggia gelida di una stagione spoglia, e si scaglia contro i benpensanti che lo deridono.

I nostri giovani oggi sono spesso come Enrico, cercano un senso profondo, legami puliti, bellezza e passioni autentiche dentro una società che gli adulti hanno reso arida, utilitaristica e indifferente ai loro sentimenti.

Non sono sbagliati i ragazzi che cercano i fiori e pretendono la felicità. È il mondo intorno a loro che è diventato troppo freddo e sordo. E spetta alla comunità degli adulti smettere di difendere i vecchi binari del passato, riscaldare finalmente il terreno dell’incontro e permettere a queste rose di fiorire.