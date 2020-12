La classifica dei libri più venduti su Amazon, sul podio Maccio Capatonda

In questo periodo, vicino alle vacanze natalizie, quali sono i libri più venduti?

Le classifiche sono molto importanti per capire anche i gusti dei lettori, compreso quello che spesso, hanno più bisogno di leggere per concedersi un momento di svago.

Abbiamo scelto il sito di Amazon per scoprire i libri più venduti su questo sito, ormai specchio di ogni trend, anche letterario.

PERCHÉ SALVINI MERITA FIDUCIA, RISPETTO E AMMIRAZIONE – Alex Green

Tra i libri più venduti, una grande provocazione. Il libro che sta scalando le classifiche è un libro vuoto. Sì, Questo libro è pieno di pagine vuote. Nonostante anni di ricerche, non si è potuto trovare niente da dire su questo argomento, così per favore sentitevi liberi di usare questo libro per gli appunti.

Dopo l’enorme successo sui social, Benedetta torna con il suo nuovo libro pieno di ricette e idee in cucina. Benedetta è instancabile nella ricerca di nuovi sapori e abbinamenti, e sa bene che per una cena, un buffet o un anniversario, per un peccato di gola o per la tavola di tutti i giorni chi cucina deve combinare il gusto alla praticità. Le sue ricette sono sempre alla portata di tutti ed è inimitabile nel suo dare sempre moltissimi consigli per ogni occasione. Le sue ricette partono dagli ingredienti che tutti abbiamo in casa, quelli che, se apriamo il frigorifero, l’armadietto di cucina o la dispensa, senz’altro non mancano. Ci suggerisce anche presentazioni alternative delle pietanze, e ricette comode e di rapida realizzazione. E stavolta non è sola: il simpatico marito Marco ha deciso di partecipare con alcune delle sue “ricette inutili”.

LIBRO – Maccio Capotonda

Tra i libri più venduti un esordio letterario sopra le righe. Marcello Macchia è nato all’ospedale di Vasto nel 1978, partorito da sua mamma. Maccio Capatonda invece è nato nel 2004 dentro un armadio, quando Marcello, intento a registrare la voce fuori campo per il trailer La febbra, diede un nome al suo personaggio, senza pensarci troppo. Nessuno dei due poteva immaginare che, da allora, non si sarebbero più separati, e insieme avrebbero creato sketch, trailer, serie tv e film che li avrebbero consacrati tra i protagonisti della scena comica italiana.In questa autobiografia “alternata”, il lettore riesce ad immergersi totalmente nella vita dei protagonisti. Con uno stile brillante, surreale, tagliente, le domande che fanno da denominatore comune sono: chi è Riccardino Fuffolo? Come è nato il tormentone di Padre Maronno? E soprattutto Che fine ha fatto Buonanima?

CUCINA BOTANICA – Carlotta Perego

Un viaggio nella cucina vegetale, insieme a Carlotta Perego. Pagine ricche di consigli sull’alimentazione vegetale e su come interpretare in modi diversi gli ingredienti che abbiamo a disposizione, ottenendo piatti gustosi, adatti a tutte le stagioni e per tutta la famiglia. Suggerimenti per organizzare al meglio la spesa e il menu settimanale, perché Cucina Botanica offre un punto di vista innovativo, ma sa anche adattarsi ai ritmi frenetici di tutti i giorni.

Tra i libri più venduti l’ultima opera di Zerocalcare. Con una favola ironica, Zerocalcare ci regala un nuovo fumetto, da comprare in occasione del black friday. Voi ci avete mai pensato alle condizioni di lavoro dei folletti nella fabbrica di Babbo Natale? Zerocalcare sì, e racconta per la prima volta la scabrosa verità dietro al business della consegna dei regali. Una serie di peripezie divertenti e un po’ ciniche per avere uno sguardo diverso sul Natale.

HARRY POTTER E LA PIETRA FILOSOFALE ( nuova edizione), J.K. Rowling

Un successo indiscutibile. Un libro che ha cambiato completamente il nostro immaginario collettivo. Ora è tornato con molti contenuti inediti, tutti da scoprire. «Girando la busta con mano tremante, Harry vide un sigillo di ceralacca color porpora con uno stemma araldico: un leone, un’aquila, un tasso e un serpente intorno a una grossa H». Tutto comincia da qui.

LET THEM TALK. OGNI CANZONE È UNA STORIA – Cesare Cremonini

Tra i libri più venduti troviamo quello del cantante Cesare Cremonini. Oltre alle sue canzoni, alla sua ironia, alla sua grandissima capacità comunicativa, l’artista non si è mai totalmente esposto e raccontato. In questo libro, finalmente, riesce a farlo. Le canzoni, filo conduttore (ma solo apparente) di Let them talk, stavolta parlano loro eccome. Ognuna è la chiave di un mondo, uno scrigno che Cremonini ci apre per farci attraversare le porte di quel mondo, il suo. Fatto di un’attrazione totale verso il lato poetico della vita, di curiosità verso l’ignoto, di grandi perdite e di sogni ritrovati, di libri letti e immaginati, di film visti e interiorizzati, per spiegarci che l’arte è una sola e ci ricorda chi siamo. Il tutto sullo sfondo vivido dei famosi colli bolognesi. Ma non solo, anche delle strade segrete di un’Emilia Romagna divertente, sexy, generosa di forme e tollerante nell’animo. Fertile vivaio di grandi talenti e campioni.

LE FANTAFIABE DI LUÌ E SOFÌ 2 – Me contro Te

Tra i libri più venduti, uno dedicato ai piccoli lettori. Luì e Sofì sono tornati. Non vedono l’ora di vivere quattro nuove fantastiche avventure in tua compagnia. Andrai al ballo con Cenerentolì, visiterai una casetta fatta interamente di cioccolatini e caramelle, incontrerai sette simpatiche fatine e scoprirai la storia di una spada molto speciale. Vola sulle ali della fantasia e divertiti con i Me contro Te!

Questo libro racconta la storia di due dittature, quella di Benito Mussolini e quella del signor Covid (come lo chiama l’autore). Entrambe le dittature hanno soppresso o limitato la libertà degli italiani (il Covid-19, a 2 miliardi di persone), ma se allora Mussolini ebbe un’enorme popolarità interna e internazionale, l’Italia ha resistito al virus con un odio sordo, sconfiggendolo con la disciplina in primavera e rivitalizzandolo con la confusione in autunno. Un libro complesso, che unisce un racconto approfondito sulla figura di Mussolini e un’analisi dettagliata sui giorni presenti.

LA CENA DEGLI DEI – Marino Bartoletti

Il Grande Vecchio era sicuro che in quel luogo avrebbe trovato amici straordinari. La sua vita, un po’ riservata, gli aveva comunque consentito di frequentare uomini potenti, dive bellissime, campioni ineguagliabili, artisti formidabili: molti li avrebbe rivisti volentieri, qualcuno che – per anagrafe – aveva solo incrociato lo avrebbe voluto conoscere un po’ meglio. Così stilò un piccolo elenco e pregò Francangelo, il suo assistente, di cercarli. Quando vide arrivare quel celebre tenore con l’enorme foulard al collo, quel grandissimo pilota con lo sguardo malinconico, quel ragazzo timido con la bandana in testa, quella principessa col sorriso un po’ triste e altri ospiti strabilianti capì di aver avuto un’idea bellissima. La cena fu un successo. Tutti andarono via felici. Con un cavallino fra le mani.

© Riproduzione Riservata