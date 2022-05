I 10 libri più venduti della settimana, Matteo Renzi primo

Classifiche libri

Vi proponiamo la classifica dei 10 libri più venduti nella settimana che va dal 15 al 21 maggio secondo i dati forniti da Amazon. La classifica vede in testa Matteo Renzi con la sua nuova uscita edita da Piemme. Segue “Nessuno può farti star male senza il tuo permesso. Breve corso di autodifesa emotiva”, di Paolo Borzacchiello e Elisa Sednaoui. Scopriamo insieme le altre posizioni.

I 10 libri più venduti della settimana

La novità editoriale firmata Matteo Renzi si classifica al primo posto fra i libri più venduti della settimana. Ne “Il mostro. Inchieste, scandali e dossier. Come provano a distruggerti l’immagine”, Matteo Renzi racconta delle accuse mosse dalla Procura di Firenze alla sua famiglia, e vi replica punto per punto, ponendosi come obiettivo di mostrare come la legge non sia uguale per tutti e come Magistratura e giornalisti siano, in parte, asserviti alla politica.

“Nessuno può farti star male senza il tuo permesso. Breve corso di autodifesa emotiva”, di Paolo Borzacchiello e Elisa Sednaoui

Al secondo posto fra i 10 libri più venduti del periodo c’è “Nessuno può farti star male senza il tuo permesso”, un libriccino edito Mondadori che si configura come una vera e propria guida di autodifesa emotiva, come esplicitato dal sottotitolo, e che racconta la storia di Elisa e Paolo, due ragazzi alle prese con la difficile gestione delle emozioni e del rapporto con gli altri.

Fra i 10 libri più venduti troviamo anche “Il fantastico viaggio nel mondo dei Pet. Un’avventura a fumetti”, il nuovo fumetto per bambini scritto da Roberta Alcamo, in arte Roby, che ha raggiunto il successo con “Roby e i suoi pet”. Questa volta, Roby vuole vendicarsi della perfida Lara, e per riuscirci è davvero disposta a tutto, persino ad aiutare un tipaccio che brama per sé il potere assoluto, e poco importa se ad andarci di mezzo è l’Universo intero.

“Leonardo Del Vecchio”, di Tommaso Ebhardt

Novità editoriale anche per il 4° posto della classifica dei 10 libri più venduti del periodo. Tommaso Ebhardt, capo redattore di Bloomberg News di Milano, è uscito in libreria con “Leonardo Del Vecchio”, una biografia che ripercorre la vita del riservatissimo patron di Luxottica, dalla povertà delle case popolari e dell’orfanotrofio alla prima fabbrica sulle Dolomiti, che segna l’inizio del successo planetario di Leonardo Del Vecchio.

Si classifica fra i 10 libri più venduti anche la nuova edizione del manga “Dragon Ball”. In un piccolo paese di montagna a migliaia di chilometri dalla civiltà vive un bambino di nome Goku, che ha una strana coda e una forza straordinaria. Un bel giorno Goku incontra Bulma, una ragazza di città che sta cercando le “Sette Sfere del Drago”, grazie alle quali è possibile evocare un drago leggendario pronto ad esaudire qualunque desiderio: inizia così il lungo viaggio dei due alla ricerca delle sfere. Lungo il cammino Goku troverà tanti amici, ma anche molti nemici, e scoprirà la vera natura del suo eccezionale potere.

“Demon Slayer” è un fortunato manga che racconta la storia di Tanjiro che, nonostante sia orfano del padre, vive serenamente con la madre e cinque fratelli, lavorando e facendo del suo meglio per il sostentamento di tutti. Dopo aver trascorso la notte fuori per vendere del carbone, Tanjiro si trova davanti al peggiore degli incubi: durante la sua assenza tutti i suoi cari sono stati massacrati, e l’unica superstite, la sorella Nezuko, trasformata in una creatura delle tenebre. Inizia così il suo viaggio da cacciatore di demoni, alla ricerca dell’assassino e di una cura per Nezuko.

“Poesie da spiaggia”, di Nicola Crocetti e Lorenzo Jovanotti

Fra i 10 libri più venduti del periodo non poteva mancare una raccolta di poesie. “Poesie da spiaggia” è un libro che contiene le poesie degli autori più amati di tutti i tempi, scelte con cura da Nicola Crocetti, che da sempre si occupa di editoria poetica, e da Jovanotti, artista appassionato di letteratura e poesia.

“Detective Conan” è un bel manga incentrato sulla storia di Shinichi Kudo, un brillante liceale abilissimo nel risolvere qualunque enigma o caso di omicidio, anche il più complesso. Un giorno Shinichi viene catturato da dei misteriosi uomini in nero e viene costretto a bere una strana medicina che lo trasforma in un bambino delle elementari. Questo volume del manga, corredato di poster, sticker e illustration card, racconta di una serie di misteriosi omicidi: uno dopo l’altro, vengono ritrovati dei cadaveri non identificati, probabilmente opera dell’Organizzazione degli Uomini in Nero.

“Daimon. Scopri il tuo spirito guida e guarisci con i miti”, di Selene Calloni Williams

Il libro che si piazza al 9° posto nella classifica dei 10 libri più venduti vuole dare risposta ad alcuni interrogativi che certamente molti di noi si sono posti nei momenti delicati della loro vita: è possibile guarire l’anima leggendo una storia? Selene Calloni Williams è convinta di sì, soprattutto se la storia è un mito e se il mito è raccontato in chiave immaginale, estetica e non moralistica. Il mito ci narra l’origine delle cose, di come si sono manifestate nel mondo la prima volta. E conoscere l’origine delle cose è il punto di partenza per poterle trasformare.

Ciascuno di noi mette sulla scena della vita un mito e ciascuno di noi si libera, si realizza, quando «riconosce» il mito che sta vivendo. Solo allora si pone in ascolto del narratore che da sempre lo accompagna: il daimon, lo spirito guida, depositario del ricordo di un’antica età dell’oro.

“Giochi e risate”, di Pero Toons

Eccoci giunti all’ultimo titolo in classifica fra i 10 libri più venduti del periodo. Si tratta di “Giochi e risate”, una frizzante proposta per i bambini con più di 7 anni che raccoglie giochi, battute, indovinelli, enigmi trabocchetto, test, rebus, quiz, sfide visive, prove di logica, freddure e molto altro, per rendere ricco di divertimento qualunque momento della giornata dei nostri bimbi.