Yayoi Kusama per la prima volta in mostra in Italia con la sua stanza di specchi

Yayoi Kusama, l’artista più popolare al mondo secondo un sondaggio condotto recentemente dalla rivista The Art Newspaper, arriva per la prima volta in Italia, per la precisione a Bergamo, dove il Palazzo della Ragione ospiterà a partire da novembre 2023 l’iconica “Fireflies on the water”, una delle Infinity mirror rooms più conosciute ed amate concepite dal maestro giapponese.

Il grande evento che ospiterà Yayoi Kusama rientra nell’ambito dei festeggiamenti in occasione di Bergamo Brescia capitale italiana della cultura per il 2023. Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori ha così commentato la portata della mostra che vedrà protagonista “Fireflies on the water” di Yayoi Kusama:

“La presentazione di questa importante mostra in un contesto storico di prestigio e di grande valore per la comunità quale è Palazzo della Ragione, è un segnale importante per la nostra città e per tutto il mondo dell’arte contemporanea nell’anno di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura. Bergamo da tempo, grazie al grande lavoro di The Blank, di GAMeC e di altri soggetti di rilievo, lavora per promuovere e valorizzare l’arte contemporanea in città: quest’ultima è centrale nella programmazione del progetto di Capitale 2023, grazie all’esposizione di Kusama, alle installazioni di piazza della Libertà e del KilometroRosso, ma anche al cantiere per la nuova Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea della città, cantiere che avrà inizio proprio nel 2023 nell’attuale palazzetto dello sport della città”.

Yayoi Kusama per la prima volta in Italia con “Fireflies on the water”

La mostra in arrivo nei prossimi mesi a Bergamo è frutto di un intenso lavoro che ha visto impegnati molti attori del terzo settore per ben due anni, alla ricerca della formula perfetta per portare Yayoi Kusama in esposizione nel nostro paese. Il curatore Stefano Raimondi, fondatore e direttore di The Blank Contemporary Art, ha commentato:

“È una mostra ambiziosa e speciale, resa possibile da un progetto articolato, che ha richiesto due anni di lavoro, e dai rapporti internazionali con il Whitney Museum of American Art, senza dubbio uno dei più importanti musei al mondo”.

La celeberrima artista giapponese approda al Palazzo della Ragione con il supporto del Whitney Museum of American Art di New York, che per l’occasione concederà in prestito alla capitale della cultura italiana del 2023 la più famosa stanza degli specchi di Kusama, “Fireflies on the water”.

A proposito dell’importanza della collaborazione con il noto museo statunitense, Nadia Ghisalberti, assessora alla Cultura del Comune di Bergamo, ha affermato:

“Il fatto che un’istituzione importante come il Whitney Museum of American Art di New York conceda un prestito di questo rilievo, trasmette il valore del percorso che Bergamo ha intrapreso da diversi anni nell’ambito dell’arte contemporanea e di pari passo del cammino fatto da The Blank, una realtà del territorio che è diventata un interlocutore culturale credibile e conosciuto a livello internazionale e un attore capace di promuovere la città e la comunità”.

L’installazione verrà immersa in un percorso di luci e di suoni soffusi, per creare un ambiente ovattato adatto ad accogliere con pienezza e consapevolezza l’opera dell’artista. La straordinarietà dell’esposizione risiede nella dimensione privata dell’esperienza: sarà possibile accedere nella stanza singolarmente, per ammirare l’ambiente buio rivestito di specchi su cui si riflettono l’acqua e le numerose piccole luci installate nello spazio circostante.

In parallelo alla mostra, verranno sviluppati percorsi didattici e laboratori educativi perfetti per addentrarsi con più attenzione alla produzione artistica di Yayoi Kusama.