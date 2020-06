Van Gogh, riapre a Parma la mostra dedicata al pittore olandese

Sarà la prima mostra di Parma Capitale italiana della Cultura 2020 a riaprire al pubblico. Stiamo parlando dell’esposizione “Vincent Van Gogh Multimedia & Friends“, che riapre le porte di Palazzo Dalla Rosa Prati, da sabato 13 giugno fino al 16 agosto 2020.

La mostra

Gli spettatori saranno coinvolti in un particolare percorso immersivo ed emotivo tra i capolavori del tormentato genio di Van Gogh. Grazie a scenografici supporti multimediali ad altissima qualità, si potrà entrare nelle opere del pittore olandese, nei suoi straordinari vortici di colore, nel suo universo creativo. I ritratti e gli autoritratti, le nature morte, i dipinti sui lavori artigiani e contadini, i paesaggi di Van Gogh, i colori del tramonto e della notte prenderanno vita, raccontandosi attraverso dense pennellate e fascinazioni digitali. Nella stanza segreta, inoltre, ci si potrà immergere nei capolavori di autori amici come Monet, Degas e Renoir giunti da prestigiose collezioni private.

Le misure di sicurezza

“Ogni apertura è una buona notizia verso la ripresa di una reale vita culturale per la città”, commenta l’Assessore alla Cultura del Comune di Parma Michele Guerra. “Naturalmente in questa fase costituisce anche una nuova responsabilità: non solo quella di offrire un servizio culturale, ma di farlo in sicurezza andando incontro al visitatore in modo ancora più accogliente e completo”. Per rispettare le norme di sicurezza, infatti, gli ingressi saranno contingentati e scaglionati ogni 15 minuti. All’ingresso ci sarà un termoscanner per misurare la temperatura. L’ingresso è consentito solo con l’uso della mascherina. Per le famiglie, è consentita la visita senza distanziamento.

