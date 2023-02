“Untitled”, l’opera inedita di René Magritte in una mostra immersiva

Dal 9 al 16 febbraio, la galleria Valuart di Lugano ospiterà "Untitled", un'opera inedita di René Magritte che per l'occasione verrà "immersa" in un oceano di texture e animazioni digitali.

Se vi trovate in quel di Lugano fra il 9 e il 16 febbraio, non mancate questo imperdibile appuntamento alla Galleria Valuart: in questi giorni verrà ospitata “Untitled”, una mostra che espone l’omonima opera inedita di René Magritte calandola in un oceano di texture e animazioni digitali che hanno il compito di calare lo spettatore nella mente e nelle suggestioni di Magritte. “Untitled” è curata da Valuart in collaborazione con Paolo Dabbrescia, direttore di Invedart Sagl.

“Untitled”, una mostra “immersa” fra passato e futuro

Considerato una delle figure più importanti del movimento Surrealista la cui arte ha catturato e influenzato l’immaginazione degli intellettuali e dei creativi in tutto il mondo, Magritte (1898-1967) sfida le percezioni della realtà dei fruitori attraverso un uso sorprendente di simbolismo e un focus sulla mente inconscia. La prima assoluta di questa opera inedita rappresenta non solo l’occasione per godere dell’arte di Magritte, ma un’occasione rara per connettersi a questa creazione mai vista in precedenza, proposta all’interno di una combinazione unica e originale di arte e tecnologia.

Paolo Dabbrescia, figlio d’arte e direttore di Invedart Sagl, è un esperto di arte del XX secolo che segue il mercato da quasi 30 anni, lavorando a stretto contatto con collezionisti, case d’asta, musei e gallerie, nonché tenendo lezioni in numerose università. Si è così espresso sulla mostra che verrà inaugurata a breve:

“Il mio lavoro mi ha permesso negli anni di conoscere collezionisti che hanno raccolto capolavori unici. Avere l’opportunità di mostrare un’opera di questo livello al pubblico è un’occasione imperdibile che permetterà agli appassionati di osservare un capolavoro museale e di viverlo in un modo nuovo molto coinvolgente. Un ringraziamento speciale va al presidente della fondazione Magritte, monsieur Charly Herscovici e al Comité Magritte, per aver certificato l’autenticità dell’opera”.

“Untitled”, un’opera di Magritte unica nel suo genere

Si tratta di un’opera realizzata a matita su carta liscia, con dimensioni 50×35, raffigurante una scena d’interno con una finestra aperta sul mare accanto alla quale, lungo un solido muro di pietra, si staglia nell’ombra un soggetto ittiforme. Quest’ultimo rappresenta un elemento tipico dell’artista che, con la sua arte, ha valorizzato oggetti usuali, facendoli fuoriuscire dal loro contesto naturale, per mostrare allo spettatore un contenuto onirico, apparentemente indecifrabile.

La misteriosa presenza ittiforme concepita da Magritte si pone in un muto dialogo con l’apertura verso un orizzonte infinito fatto di mare, aria e nuvole lasciando l’osservatore in una posizione interrogativa verso l’enigma celato nell’opera.

Una tematica chiave del movimento surrealista è l’enfasi sull’inconscio e sull’irrazionale, visto come un modo per sfidare le prospettive del tempo. Allo stesso modo, “Untitled” sfida le prospettive convenzionali attraverso una lente contemporanea all’intersezione tra passato e futuro.

All’interno dello spazio espositivo di Valuart, l’opera viene “immersa” in un oceano di texture e animazioni digitali, in parte modellate e in parte generate da intelligenza artificiale con i motori AI più avanzati partendo proprio dai tratti caratteristici del disegno di Magritte.

“Untitled” non è solo il nome dell’opera esposta ma è anche il titolo di un format espositivo che prende il via con questo evento e che si pone l’obiettivo di continuare nel tempo per offrire al pubblico sempre più rarità ed eccellenze nascoste di artisti di rilievo.

Etan Genini – CEO & Co-Founder Valuart, ha precisato gli intenti di “Untitled”, la mostra che unisce passato e futuro avvalneodsi dell’opera inedita di Ren Magritte:

“Concepito da Valuart in collaborazione con Paolo Dabbrescia, ‘Untitled’ è il format espositivo che intende mostrare opere d’arte inedite o raramente esposte, tenute segrete in collezioni private per anni, ri-immaginate all’interno di un’esperienza immersiva progettata da Valuart Studio. Desidero ringraziare Taurus Asset Management e Zarattini & Co Bank per il supporto fornito all’iniziativa”.

Credits: Untitled, by René Magritte: © 2023, ProLitteris, Zurich

Photo ©: Art D2, Milan, 2023

3D Visual ©: Valuart Studio, Lugano-Paradiso, 2023