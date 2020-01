Una bandiera bianca sui monumenti iraniani, l’iniziativa dell’architetto Forouzanfar

Dopo il Twitter del 4 gennaio in cui Trump dichiarava “Se l’Iran colpisce qualche americano o dei beni americani, abbiamo preso di mira 52 siti iraniani”, l’UNESCO era intervenuto tempestivamente, ribadendo gli accordi di tutela dei siti archeologici iraniani in quanto parte del patrimonio storico-artistico mondiale. All’appello lanciato dall’UNESCO si sono unite le voci di artisti e intellettuali in tutto il mondo, fra cui l’architetto iraniano Mohammad Assan Forouzanfar.

Sul profilo Instagram dell’architetto sono infatti comparse ieri 10 foto che ritraggono 10 importanti monumenti iraniani sui quali sventola una simbolica bandiera bianca. Bandiere bianche sui più importanti siti culturali iraniani, come piazza Naqsh-e Jahan, le ziggurat di Choqa zanbil, la tomba del poeta Hafez, le rovine di Pasargade, i rilievi rupestri di Taq-e Bostan. Si tratta di un fotomontaggio, ma il messaggio è chiaro. Non si possono toccare i simboli culturali della nazione, non può una guerra distruggere un patrimonio millenario che, in quanto tale, appartiene all’umanità intera.