Un nuovo murale di Bansky per San Valentino

In occasione della festa degli innamorati, a Bristol l’eclettico e misterioso street artist Bansky ha lasciato un nuovo messaggio figurativo. Su un edificio del quartiere di Barton Hill, è apparso un nuovo bellissimo murale e la conferma che l’autore fosse proprio Bansky è arrivata dallo stesso artista che l’ha rivendicata sul suo sito Instagram. Bansky, come sempre, non ha fornito spiegazioni e la ridda di interpretazioni è già iniziata.

Cosa raffigura il murale

Il nuovo murale rappresenta una bambina nell’atteggiamento di chi ha appena scagliato qualcosa. Infatti, la bambina tiene un braccio teso in avanti con in mano una fionda e l’altro piegato dietro la testa come chi ha appena scagliato un sasso.

Seguendo la traiettoria della fionda, si vede una grande macchia rossa, sono schizzi di sangue, fatti di foglie e plastica rossi.