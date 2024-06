The Sweet Mistery, la mostra dell’artista pop Robert Indiana a Venezia

Scopri la mostra dedicata all'artista statunitense Robert Indiana in programma a Venezia dal titolo "The Sweet Mistery"

Vi consigliamo, in occasione del Pride Month, un’interessante esposizione alle Procuratie Vecchie dedicata al genio statunitense della pop art. Si tratta di un evento collaterale della Biennale di Venezia.

La mostra “The Sweet Mistery” è volta alla riscoperta di uno degli artisti contemporanei più famosi al mondo: Robert Indiana (1928-2018).

Il noto artista contemporaneo di arte pop, Robert Indiana è celebre soprattutto per la serie iconica LOVE ma si è distinto anche per aver affrontato rilevanti questioni sociali e politiche, inserendo nelle sue opere profondi riferimenti storici, letterari e biografici, tra cui il legame con Ellsworth Kelly, che Indiana incontra a New York nel 1956 che cambierà la traiettoria personale e professionale della sua giovane vita.

The Sweet Mystery, dal titolo di uno dei suoi primi dipinti in cui inserisce le parole, rappresenta la più significativa esposizione dell’opera dell’artista in Italia con oltre 40 opere che ripercorrono sei decenni della carriera dell’artista americano e comprendono importanti opere giovanili, raramente esposte: dipinti e sculture, che esplorano la condizione umana e la fede in tempi tumultuosi, tra quelle principali figurano The Sweet Mystery, EAT/DIE, Love is God e The Melville Triptych.

La mostra “The Sweet Mistery”

La mostra di Robert Indiana è allestita al secondo piano delle Procuratie Vecchie mentre al terzo piano durante la serata di Art Night, i visitatori potranno accedere liberamente alla Casa di the Human Safety Net e alle terrazze e visitare la mostra interattiva “A World of Potential” e l’installazione “About Us” di Tracey Snelling.

Durante la serata, in connessione con la Giornata Mondiale del Rifugiato, sarà anche possibile ascoltare le storie dei “Libri viventi.

Storie di rifugiati a tu per tu”, mentre dalle 22.00 alle 24.00, il Bookstore proporrà in Corte Maruzzi una maratona di lettura dell’opera di Forugh Farrokhzad, “Io parlo dai confini della notte”, in italiano e persiano, a cura di Voci di carta e Libreria la Toletta, con i rifugiati di A2030 Social Innovation Designers.

Sempre alle Procuratie Vecchie, il Negozio Olivetti in Piazza San Marco resterà straordinariamente aperto dalle 18:30 alle 21.00, con ingresso gratuito e senza prenotazione. I visitatori potranno provare a scrivere su una macchina da scrivere Olivetti, che sarà messa a disposizione per questa serata speciale.

Sarà possibile visitare anche la mostra “Tony Cragg. Le forme del Vetro”, organizzata in collaborazione con Berengo Studio: in sintonia con gli spazi progettati da Carlo Scarpa, sono esposti alcuni disegni e quasi una trentina di sculture di vetro provenienti dalla collezione personale dell’artista, tra cui un’opera realizzata appositamente per il Negozio Olivetti.

Art Night

Art Night è la lunga Notte dell’Arte veneziana in programma sabato 22 giugno: una manifestazione ideata e organizzata dall’Università Ca’ Foscari in collaborazione con il Comune di Venezia nata nel 2011 e inserita nel calendario ufficiale delle Notti d’Arte europee.

Robert Indiana

Robert Indiana è il nome d’arte del pittore statunitense Robert Clark (New Castle, Indiana, 1928 – Vinalhaven, Maine, 2018).

Negli anni Cinquanta, l’artista è stato vicino ad artisti del calibro di E. Kelly, J. Youngerman, J. Rosenquist: di quel periodo sono i suoi hard-edge paintings, basati sulla ripetizione e sullo sdoppiamento di forme semplici, come il profilo di foglia campito su fondo contrastante.

Dal 1958 iniziava anche la produzione di sculture pop, con l’impiego di legno, ferro arrugginito, gesso, pittura a olio.

Giganteschi numeri, lettere e scritte dominano i suoi quadri più recenti (acrilico su tela) e le sue sculture.

Autore di poster e di murali, nel 1964 ha collaborato con Warhol al film Eat.

L’immagine più nota tra quelle realizzate da Indiana è senza dubbio la parola love ovvero amore a lettere maiuscole, disposte in un quadrato con la lettera O inclinata.

Questa immagine, creata dapprima per una cartolina natalizia per il Museum of Modern Art nel 1964, fu inclusa nel 1973 su un francobollo celebrativo da otto centesimi emesso dal Servizio postale degli Stati Uniti, il primo della loro serie regolare di “love stamps”.

