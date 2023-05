Siracusa: arte, beni culturali e mostre da non perdere questo weekend

Share on Email

Il 7 maggio si rinnova l’appuntamento con #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso su prenotazione dove previsto.

Per l’occasione, vi portiamo con noi a Siracusa, ridente città siciliana dalla storia millenaria che si affaccia sul versante del mar Ionio. Ecco alcuni dei luoghi da non perdere se vi trovate in questa località durante il fine settimana, fra musei, suggestivi parchi archeologici e interessanti mostre appena inaugurate tutte da scoprire!

Domenicalmuseo a Siracusa

Il Castello Maniace

Fra i luoghi da visitare assolutamente se vi recate a Siracusa c’è il Castello Maniace, che in occasione di Domenicalmuseo osserverà apertura straordinaria insieme agli altri luoghi che vi suggeriremo in questo articolo.

Da otto secoli questa fortezza in pietra arroccata sull’incantevole isola di Ortigia protegge la città di Siracusa. Nata come residenza imperiale, parte della rete dei castelli federiciani in Italia meridionale, dal XVI secolo sviluppa anche la sua seconda natura di avamposto militare proteso nel Mediterraneo.

Il Museo Paolo Orsi

Se avete voglia di conoscere qualcosa di più sulla storia di Siracusa, vi consigliamo di recarvi al Paolo Orsi, tra i più grandi musei europei per estensione degli spazi espositivi, unico nel suo genere, perché racchiude i risultati delle ricerche nel territorio dalla fine del ‘700 in poi.

Al piano terra, oltre all’Auditorium, sono i magazzini, il gabinetto di restauro, quello grafico e fotografico ed il Medagliere con le sue prestigiosissime collezioni di numismatica, tra le più famose nel mondo.

Al primo piano si trova il percorso espositivo relativo alla preistoria e protostoria della Sicilia Orientale (settore A), quello dedicato alle colonie greche della Sicilia orientale (settore B1), Il settore dedicato in particolare alla Siracusa greca, (settore B), quello in cui sono esposti i reperti dalle sub-colonie di Siracusa, dai centri Indigeni ellenizzati, dalle colonie greche di Gela ed Agrigento (settore C).

Il secondo piano ospita il percorso espositivo relativo a Siracusa nel periodo ellenistico e romano e la presentazione delle Catacombe di S. Giovanni con al centro del percorso il sarcofago di Adelfia, la cui scoperta, insieme con quella della Venere Landolina costituisce uno dei momenti determinanti per la nascita di un Museo a Siracusa che racchiudesse le memorie della sua storia e le testimonianze dell’identità culturale.

Galleria Regionale di Palazzo Bellomo

Fra i siti che meritano sicuramente una visita se vi trovate a Siracusa c’è anche la Galleria Regionale di Palazzo Bellomo.

Antonello da Messina, ma non solo: lo storico palazzo svevo ospita uno dei più importanti Musei d’Arte siciliani. La collezione, raccolta attraverso donazioni e acquisti (ma anche proveniente da chiese e conventi), copre tutto l’arco di tempo che va dall’epoca bizantina al Settecento.

Le mostre da non perdere questo fine settimana a Siracusa

“Medea” all’Antico Mercato di Siracusa

La mostra “Medea” è una collettiva che comprende opere di 17 artisti realizzate espressamente sul tema di Medea, tra i personaggi più celebri e controversi della mitologia greca. La mostra testimonia quanto la vicenda della maga, infanticida nella narrazione di Euripide, incida ancora oggi nell’immaginario dei nostri giorni.

Attraverso lo sguardo inedito di artisti del nostro tempo provenienti da aeree geografiche diverse – dal Nord Europa alla Cina, dalla regione del Caucaso al Sudest asiatico, oltre che dall’Italia – la mostra mette in evidenza il legame inscindibile tra Siracusa e il teatro antico. La tragedia clas sica rivive così a Siracusa attraverso espressioni artistiche contemporanee anche nell’ambito delle arti visive.

“Argentovivo” al Palazzo del Vermexio

Fra gli appuntamenti che vi suggeriamo di tenere d’occhio se vi trovate nella città siciliana questo weekend c’è la splendida mostra immersiva dal titolo “Argentovivo”.

Esperienza, sogno, racconto: Argentovivo è questo e molto altro.

Difficile dare una definizione a quello che a tutti gli effetti è un viaggio nella cultura antica, una mostra dove l’esperienza è conoscenza e il sogno si mescola alla realtà.

Un perfetto connubio di tradizione e tecnologia, grazie alla quale le protagoniste dell’esposizione – le monete del Medagliere del Museo Archeologico Paolo Orsi – prendono vita e accompagnano a scoprire i grandi miti del passato. Dalla superficie metallica a quella digitale, in mostra si rincorrono, alla stregua di giochi illusionistici, racconti di ninfe, eroi, dei e mortali, che trovano una nuova dimensione in un viaggio dal sapore epico.