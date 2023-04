Successo per “Domenica al Museo”, i luoghi più visitati il 3 aprile

Successo anche questo mese per “Domenica al Museo”, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali. “La quarta #domenicalmuseo dell’anno, che prevede l’ingresso gratuito in tutti i luoghi della cultura statali, registra un altro successo. Anche grazie ai numerosi turisti presenti in Italia, i nostri siti hanno fatto segnare presenze elevatissime. Stando ai primi dati disponibili, si conferma il legame molto forte dei visitatori con le straordinarie bellezze dell’arte, della storia, nonché della natura e del paesaggio italiano. Un ringraziamento particolare per il lavoro svolto anche questa domenica va, poi, a tutto il personale del MiC impegnato nella riuscita dell’iniziativa”. Lo dichiara il Ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, commentando i primi dati sull’affluenza dei visitatori della “Domenica al museo” di oggi 2 aprile.

Domenica al museo, i luoghi più visitati domenica 3 aprile

Di seguito si riportano i primi dati provvisori pervenuti:

Parco archeologico del Colosseo – Anfiteatro Flavio 21.690; Parco archeologico di Pompei – Area archeologica di Pompei 21.551; Castel Sant’Elmo e Museo del Novecento a Napoli 10.305; Reggia di Caserta 10.098; Gallerie degli Uffizi – Gli Uffizi 9.450; Gallerie degli Uffizi – Palazzo Pitti 7.651; Parco archeologico del Colosseo – Foro Romano e Palatino 6.647; Galleria dell’Accademia di Firenze 6.300; Musei Reali di Torino 5.704; Museo nazionale di Castel Sant’Angelo e Passetto di Borgo 5.488; Palazzo Reale di Napoli 4.650; Parco archeologico di Ercolano 4.373; Museo storico e il Parco del Castello di Miramare – Museo storico 2.622; Parco archeologico di Paestum e Velia – Museo e area archeologica di Paestum 2.501; Complesso monumentale della Pilotta 2.300; Gallerie dell’Accademia di Venezia 2.060; Museo di Palazzo Grimani 1.741; Castello Svevo di Bari 1.723; Musei del Bargello – Cappelle Medicee 1.490; Museo nazionale etrusco di Villa Giulia 1.418; Musei del Bargello – Museo nazionale del Bargello 1.400; Gallerie Nazionali di Arte Antica – Palazzo Barberini 1.362; Pinacoteca nazionale di Bologna 1.361; Musei nazionali di Genova – Palazzo Reale 1.286; Galleria Spada 1.202; MuNDA – Museo nazionale d’Abruzzo 1.192; Castel del Monte 1.164; Museo delle Civiltà 1.055;

A questi dati si aggiungono i 19.873 visitatori del Vittoriano, i 18.817 visitatori del Pantheon e 14.445 visitatori del Giardino di Boboli.