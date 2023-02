Sangiuliano: “I musei sono la storia e l’identità della nostra Nazione”

Share on Email

Il successo anche nel mese di febbraio dell'iniziativa "Domenica al museo" testimonia per il Ministro della Cultura come i musei siano un corpo vivo della Nazione.

“I primi dati dell’edizione di febbraio di #domenicalmuseo confermano un altro successo per l’ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali”. Commenta così il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano i risultati positivi di afflusso di visitatori in occasione di “Domenica al museo”, l’iniziativa voluta dal Ministero della Cultura che consente l’accesso gratis a musei e siti archeologici ogni prima domenica del mese.

L’amore per i musei

Il Ministro Sangiuliano sottolinea come #domenicalmuseo rappresenti un appuntamento “che testimonia come questi siti siano un corpo vivo della Nazione. Tutti, italiani e stranieri, hanno fame di bellezza, sapere e conoscenza. Queste giornate accrescono chiaramente, ancora di più, la consapevolezza del valore identitario di questi luoghi”.

Dato il riscontro favorevole, il Ministro della cultura Gennaro Sangiuliano ha voluto annunciare la grande novità di quest’anno: “Da quest’anno ci saranno 3 ulteriori giorni in cui si potrà accedere gratuitamente ai musei. Tre date che corrispondono ad altrettanti eventi importanti nella storia patria: il 25 aprile, il 2 giugno e il 4 novembre. Desidero, infine, ringraziare il personale impegnato nella riuscita dell’iniziativa”.

Il successo di #domenicalmuseo

Di seguito si riportano i primi dati provvisori pervenuti:

Colosseo (solo Anfiteatro Flavio) 13.685; Parco archeologico di Pompei 13.090; Gli Uffizi 9.902; Reggia di Caserta 8.483; Giardino di Boboli 7.653; Foro Palatino 6.534; Villae di Tivoli 6.307; Palazzo Pitti 6.236; Museo nazionale di Castel Sant’Angelo 6.100; Palazzo Reale di Napoli 5.266; Museo archeologico nazionale di Napoli 5.200; Castel Sant’Elmo e Museo del Novecento 3.101; Certosa e Museo di San Martino 2.432.

L’iniziativa

L’iniziativa ministeriale #Domenicalmuseo prevede la gratuità di tutti i musei e le aree archeologiche nella prima domenica del mese.

E’ l’applicazione della norma del decreto Franceschini, in vigore dal primo luglio 2014, che stabilisce che ogni prima domenica del mese non si paga il biglietto per visitare monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici, parchi e giardini monumentali.