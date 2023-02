San Valentino, 5 musei da visitare nel giorno degli innamorati

Quale miglior luogo di un museo per trascorrere un San Valentino diverso? Per innamorarvi dei vostri partner e dell’arte, ecco 5 musei da visitare nel giorno degli innamorati!

L’arte sa essere romantica come un cielo trapunto di stelle o una cena a lume di candela. Forse anche di più. Se non avete ancora fatto programmi per il vostro San Valentino, date un’occhiata al nostro articolo, che vi guiderà alla scoperta dei 5 musei perfetti da visitare nel giorno dedicato agli innamorati!

5 musei da visitare a San Valentino

Il Palazzo Ducale di Venezia, per un viaggio nella città dell’amore

Con la sua magnifica architettura che si staglia imponente ed elegante su Piazza San Marco, Palazzo Ducale è una meta imprescindibile se vi trovate a Venezia nel giorno di San Valentino.

La città simbolo dell’amore ospita un museo incredibile, che con i suoi numerosi percorsi, vi porterà alla scoperta di Venezia e del suo fascino senza tempo. E visto che stiamo parlando di amore, non possiamo non raccomandarvi di ammirare la Maria Maddalena in estasi di Artemisia Gentileschi, opera proveniente da una collezione privata e che si trova al momento esposta proprio a Palazzo Ducale.

La Pinacoteca di Brera, per scoprire la magia di un bacio senza tempo

Altro luogo perfetto da visitare in occasione di San Valentino, la Pinacoteca di Brera offre una vastissima collezione di opere meravigliose. Fra i lavori di Raffaello, Piero della Francesca, Giovanni Bellini e Caravaggio spicca la tela che sin dalla sua creazione è divenuta un simbolo dell’amore: Il bacio di Francesco Hayez.

Questa splendida opera, che ha un significato patriottico molto forte, è fra le più replicate dell’Ottocento italiano. Sarà forse perché il bacio immortalato da Hayez trasmette tutta la potenza di un amore passionale che riesce a trascinare nel turbinio di energie positive anche lo spettatore? Probabilmente. Ammiratelo, e lasciatevi trasportare anche voi.

La Galleria Borghese di Roma e “i mille volti di Venere”

La Galleria Borghese è uno dei musei più visitati dai turisti stranieri che si recano per la prima volta a Roma. È un luogo estremamente romantico, che ospita opere emozionanti, perfette da ammirare in compagnia della persona con cui condividete la vita. Se non fosse già abbastanza per indurvi a trascorrere qui il vostro San Valentino, vi informiamo che la Galleria Borghese ha organizzato una serie di imperdibili eventi tutti dedicati a San Valentino. Il titolo dell’iniziativa è “La dea dell’Amore: i mille volti di Venere”.

Questa settimana, tutti i giorni dalle 16.00 alle 19.00 il museo offre degli approfondimenti tematici alla scoperta dei mille volti di Venere. Dea dell’amore, della bellezza, della fertilità naturale, sensuale o pudica, capricciosa o suadente, Venere trova ampio spazio nell’immaginario degli artisti e dei committenti, come è testimoniato dalla sua diffusa presenza nella collezione Borghese.

Gli approfondimenti si svolgono nella sala X, il cosiddetto Gabinetto delle Veneri, posto al primo piano del museo, e nella sala I, al piano terra, dedicata a Paolina Borghese come Venere Vincitrice. La Galleria ha anche organizzato un social contest speciale dedicato agli innamorati!

Il Museum of Dreamers di Milano, perché amore e sogno sono intimamente legati fra loro

Sogni, desideri, speranze, illusioni. Non c’è nulla che sogniamo più dell’amore. Ecco perché, se volete vivere un momento di spensierata allegria e ritrovata innocenza, vi consigliamo di visitare il Museum of Dreamers di Milano proprio nel giorno di San Valentino, in compagnia di chi amate.

il museo pop-up Museum of Dreamers è uno spazio progettato da Postology per fare immergere gli spettatori in un mondo parallelo fatto di colori, vivacità e leggerezza, che prende ispirazione dalla realtà onirica.

Il Museum of Dreamers ospita infatti quindici installazioni incentrate sul tema del sogno. Sono vere e proprie stanze pensate per sollecitare la fantasia dei visitatori, per farli tornare bambini, liberi dalle costrizioni del tempo e dalla frenesia del quotidiano. Ci sono stanze dedicate a mondi immaginari, come la stanza capovolta, stanze in cui l’atmosfera da sogno è declinata in chiave romantica, come quella in cui troneggia una piscina di palline rosa, o quella che vede protagonista un’altalena immersa fra le nuvole.

Le Gallerie d’Italia a Milano, Torino, Vicenza e Napoli, per immergervi in un percorso sull’amore

Infine, vi segnaliamo che nei musei Intesa San Paolo, quindi alle Gallerie d’Italia di Milano, Torino, Vicenza e Napoli, in occasione di San Valentino è stato riproposto anche quest’anno l’ingresso “2×1”, e sono stati allestiti dei percorsi ad hoc molto emozionanti, perfetti da esplorare in dolce compagnia.

Nel corso del pomeriggio di San Valentino, tutti e quattro i musei dislocati in luoghi diversi della penisola hanno in programma percorsi alla scoperta dell’amore e delle forme attraverso cui è stato espresso dagli artisti. A Milano, “Art lovers” vi guiderà in un viaggio romantico fra pittura e scultura. A Torino avrete l’occasione di ammirare un percorso fotografico dal titolo “Déplacé·e·s”, dell’artista JR, famoso nel mondo per i suoi progetti che uniscono fotografia, arte pubblica e impegno sociale.

A Vicenza, invece, potrete trascorrere il vostro San Valentino investigando su “Come nascono le più grandi passioni d’amore?”. A Napoli, infine, sarà la volta di un percorso alla scoperta dell’amore attraverso gli occhi di Artemisia Gentileschi.