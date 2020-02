Renaissance, è italiano il laser scelto per tutelare il patrimonio mondiale Unesco

Il meglio della tecnologia italiana al servizio della tutela e della conservazione dei monumenti e dei principali luoghi di cultura di tutto il mondo. Per il terzo anno consecutivo Renaissance contribuisce con i suoi sistemi laser alla conservazione del patrimonio mondiale Unesco, in Sudan. A Gebel Barkal, l’antica Napata, dal 2014 l’Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro di Roma, in collaborazione con il locale NCAM, National Corporation for Antiquites and Museums, Renaissance conduce un importante progetto di restauro del Tempio di Mut, realizzato dal Faraone Taharqa della XXV dinastia, costruito prima della meta` del VII sec. a.C. (690 a.C. – 664 a.C.).

I vantaggi del laser

Il gruppo di lavoro utilizza sistemi laser 100% made in Italy, prodotti nelle fabbriche di Calenzano (DEKA) e di Samarate (Quanta System). Essi sono impiegati con successo per riscoprire e riportare all’originaria bellezza le pitture murali fortemente degradate da eventi naturali e antropici. Il laser garantisce minima invasività, evitando l’uso di sostanze chimiche e materiali abrasivi. Trattandosi di luce, non avviene nessun contatto meccanico con i substrati. Al contempo, il controllo e la precisione sono massimi, nella rimozione degli strati di degrado. Con estrema selettività, lo strato di alterazione assorbe la luce, il substrato la riflette, arrestando quando necessario, l’azione pulente del laser.