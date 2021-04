Raffaello, la mostra digitale che porta nel mondo il genio rinascimentale

La mostra

Magister Raffaello è la mostra che porta il genio dell’artista italiano in giro per il mondo. Dopo l’anteprima mondiale della mostra in Vietnam e in Austria, Magister Raffaello raggiunge il pubblico del Messico. Questa volta la mostra è declinata in due sedi d’eccezione, ciascuna con un format distinto. Il primo integrato in un innovativo exhibition design Magister ArtBox al Centro Nacional de las Artes (Cenart) in Città del Messico e il secondo nello sperimentale Site Specific al Parque Guanajuato Bicentenario, a Guanajuato.

La mostra Magister Raffaello

Ideata in occasione della celebrazione dei 500 anni dalla morte di Raffaello e curata dallo storico dell’arte Claudio Strinati, con la co-curatela di Federico Strinati. C’è inoltre il supporto di un Comitato Scientifico di respiro internazionale costituito da personalità scelte tra le punte di eccellenza nell’ambito degli studi raffaelleschi. Magister Raffaello è la terza mostra della collana Grandi Maestri (dopo Magister Giotto e Magister Canova) di Magister Art. PMI Innovativa e nativa digitale, leader nel settore della comunicazione, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale italiano. Magister Raffaello è stata inserita dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale fra le principali proposte culturali segnalate alle Sedi all’estero (Ambasciate, Consolati ed Istituti Italiani di Cultura).

La mostra al Cenart

La mostra al Centro Nacional de las Artes (Cenart) si presenta al pubblico internazionale come un inedito romanzo esperienziale che si articola intorno a sei opere chiave del grande artista rinascimentale. All’interno dei sei spazi dedicati il visitatore avrà modo di ripercorrere la storia e i luoghi dove Raffaello ha vissuto e lavorato. Potrà conoscere il mondo di Raffaello attraverso altre opere del maestro, oltre a quelle di artisti, letterati, filosofi che nel tempo hanno interagito con il suo lavoro. Nella narrazione espositiva vengono valorizzati elementi formativi della vita del maestro così come gli aspetti universali della comune esperienza umana. Il paradigma ideale per la promozione e la valorizzazione di tutta la sua carriera pittorica.

La mostra al Parque Guanajuato Bicentenario

La narrazione aumentata di Magister Raffaello Site Specific al Parque Guanajuato Bicentenario è implementata da strumenti tecnologici e multimediali e presentata in 4K. Il centro di un viaggio, quello della vita del grande maestro urbinate, ripercorso nelle città delle grandi committenze di Raffaello. Il pubblico potrà immergersi nel contesto storico, culturale ed artistico del Rinascimento italiano e comprendere nei minimi dettagli i grandi capolavori attraverso un’esperienza cognitiva ‘totale’ sperimentale. Ciò amplifica e sensibilizza tutti gli strumenti percettivi del visitatore con l’utilizzo di strumenti tecnologici e grazie a diversi media.