Ottobre 2023, 5 mostre d’arte e fotografia da non perdere

Scopriamo insieme le mostre d’arte e fotografia più interessanti previste per il mese di ottobre.

Arte, fotografia e tanto altro vi aspetta questo ottobre con le nuove mostre che verranno inaugurate in tutta Italia. Ecco una breve anteprima con 5 appuntamenti da non perdere, da Anish Kapoor a Marc Chagall!

5 mostre d’arte e fotografia da vedere a Ottobre

Anish Kapoor. Untrue Unreal, a Palazzo Strozzi – Firenze

Dal 7 ottobre 2023 al 4 febbraio 2024, Fondazione Palazzo Strozzi presenta Anish Kapoor. Untrue Unreal, una grande mostra ideata e realizzata insieme al celebre maestro che ha rivoluzionato l’idea di scultura nell’arte contemporanea. A cura di Arturo Galansino, direttore generale della Fondazione Palazzo Strozzi, la mostra propone un percorso tra monumentali installazioni, ambienti intimi e forme conturbanti, creando un originale e coinvolgente dialogo tra l’arte di Anish Kapoor, l’architettura e il pubblico di Palazzo Strozzi.

Attraverso opere storiche e recenti, tra cui una nuova produzione specificatamente ideata in dialogo con l’architettura del cortile rinascimentale, la mostra rappresenta l’opportunità di entrare in contatto diretto con l’arte di Anish Kapoor nella sua versatilità, discordanza, entropia ed effimerità.

RI-SCATTI – Chiamami col mio nome, al Pac – Milano

Sedici persone fra transgender e non-binary sono protagoniste del nuovo progetto fotografico di RI-SCATTI dal titolo Chiamami col mio nome. Una mostra, in programma dal 7 ottobre al 5 novembre, ideata e organizzata dal PAC Padiglione d’Arte Contemporanea di Milano e da Ri-scatti ODV.

L’esposizione, a cura del conservatore del PAC Diego Sileo, si propone di raccontare storie vere, alcune volte amare, altre gioiose, ma assolutamente frutto di una libera espressione.

Più di trecento fotografie mettono in luce le identità̀ delle persone trans e il loro sofferto percorso di transizione, accendendo i riflettori sulle difficoltà nel riconoscersi prima ancora che farsi riconoscere e accettare dalla propria famiglia, dai propri amici, dalle istituzioni e dalla società.

The 1950s, Storie americane dei grandi fotografi Magnum, al Palazzo del Governatore – Parma

Il Comune di Parma Assessorato alla Cultura e Summer Jamboree in collaborazione con l’agenzia Magnum Photos presentano questo ottobre The 1950s Storie americane dei grandi fotografi Magnum.

Una mostra fotografica dedicata alla cultura americana degli anni Cinquanta, realizzata attraverso una selezione esclusiva di fotografie dell’archivio Magnum Photos a cura del Summer Jamboree.

In mostra scatti celebri e inediti di Dennis Stock, Elliott Erwitt, Werner Bischof, Wayne Miller, Philippe Halsman, Inge Morath, Burt Glinn, Bob Henriques, Rene Burri, Cornell Capa, Leonard Freed, Erich Hartmann, Bruce Davidson, Eve Arnold.

Chagall. Il colore dei sogni, al Centro culturale Candiani – Venezia

Chagall. Il colore dei sogni verrà inaugurata questo ottobre. Una mostra imperdibile per gli amanti dell’arte pittorica.

Partendo dal capolavoro conservato nelle raccolte di Ca’ Pesaro Galleria Internazionale d’Arte Moderna Rabbino n. 2 o Rabbino di Vitebsk, 1914-1922, acquisito dal Comune di Venezia alla Biennale del 1928, la mostra intende indagare il portato rivoluzionario dell’arte di Chagall come pittura del sogno e come trionfo della fantasia creatrice.

L’esposizione è concepita con i capolavori conservati a Ca’ Pesaro, cui sono affiancati in ciascuna delle sezioni importanti e puntuali opere di Chagall provenienti da prestigiose collezioni internazionali.

Il viaggio fantastico di Chagall si svolge attraverso l’arte del ‘900 e si articola in 6 sezioni che prendono avvio da Il sogno simbolista, con la poesia onirica di Odilon Redon, Cesare Laurenti e Adolfo Wildt.

Diego Marcon. Glassa, al Centro Pecci – Prato

Il Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci presenta Diego Marcon. Glassa : il più ampio progetto espositivo realizzato ad oggi da Diego Marcon in un’istituzione italiana, con apertura al pubblico dal mese di ottobre fino al 4 febbraio 2024.

Invitato nel gennaio 2021 dal direttore Stefano Collicelli Cagol, l’artista, fra i più interessanti del panorama contemporaneo internazionale, ha fatto sue le dieci sale dell’ala Gamberini trasformandole in un’esperienza immersiva attraverso opere nuove o esistenti arrangiate in un unico allestimento pensato ad hoc per il Centro Pecci.

Marcon esplora il confine tra cinema e arti visive, indagando il rapporto tra realtà e immagini in movimento e coordinando il movimento dei visitatori attraverso l’uso del vuoto, del tempo e della luce.

La mostra include il film “Dolle”, il progetto vincitore del “PAC2021 – Piano per l’Arte Contemporanea”, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. La collaborazione con l’architetto Andrea Faraguna arricchisce l’esperienza.

