Nuovo graffito di Banksy raffigurante vecchietta che starnutisce

Nuovo graffito di Banksy in zona Bristol, in Inghilterra, e nuova opera dedicata al mondo al tempo del Covid. Il murales, intitolato ‘Aachoo!!’ (versione inglese del suono di un gran starnuto) è apparso sul muro laterale color verdino di una casa della periferia della città, in Vale Street. A rivendicarne la paternità lo stesso artista sul suo profilo Instagram.

L’ultima opera dello street artist

Il disegno raffigura una pensionata che, fazzoletto in testa, starnutisce mentre la cadono la borsa e un bastone, con effetto spray che si allunga sull’edificio e sulla stradina sottostante: la più ripida di tutta la Gran Bretagna con ben 22 gradi di pendenza. Nel graffito si vede anche volare dalla bocca della vecchietta una dentiera e le goccioline che generano il cosiddetto effetto droplets, chiaro riferimento alla diffusione del covid-19.

L’edificio è ora divenuto meta d’interesse e di curiosità. E potrebbe accrescere il valore della proprietà su cui è stato tracciato, messa in vendita di recente. Un ex inquilino, Fred Loosmore, falegname 28enne, ha intanto provveduto a cercare di proteggere il graffito con smalto acrilico trasparente.

L’indizio sull’identità di Banksy

C’è però un altro mistero che circonda la nuova opera dello street artist più famoso al mondo: nelle foto condivise da Banksy su Instagram si vede anche un uomo, vicino all’opera, che finge di essere viene investito dallo starnuto della signora, mentre si aggrappa a un ombrello che quasi gli viene strappato via dalle mani. Su di lui si concentrano le speculazioni di molti, che si chiedono se non possa essere lo stesso Banksy che abbia voluto rivelarsi.

