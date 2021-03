“Nel tempo di una storia” il nuovo progetto social di Brahmino

Con questo progetto Brahmino mettere in risalto il patrimonio dei musei e degli archivi d’impresa che raccontano la storia del Paese. “Nel tempo di una storia” prende il via oggi dal Kartell Museo. In questi luoghi senza tempo, dove si mescolano passato e futuro. La capacità di fare, tramandata da generazioni, dà forma a macchinari, oggetti iconici, fotografie e brevetti d’epoca. Tutto questo rappresenta un patrimonio industriale e culturale che è l’elemento di un’identità in evoluzione.

“Nel tempo di una storia” è un progetto dedicato ai musei e agli archivi d’impresa che rappresentano la sintesi tra la storia e l’innovazione del paese. Mettendo in mostra l’evoluzione di molte manifatture italiane. Promosso da Assolombarda e Museimpresa (l’associazione fondata da Confindustria e Assolombarda) “Nel tempo di una storia” è realizzato dal fotografo Simone Bramante, in arte Brahmino sulla sua pagina Instagram “What Italy is”. È un viaggio tra le storie di impresa, che sono espressione di persone, lavoro, ricerca e processi, per rendere gli spettatori testimoni e partecipi del cambiamento che guida le aziende e che le stesse aziende innescano. Ogni settimana Brahmino racconterà due realtà culturali in giro per l’Italia attraverso le sotries di Instagram. Con queste visite virtuali il fotografo creerà una vera e propria guida che è fatta di video e scatti. L’intento è di coinvolgere i followers in un progetto di “cultura partecipata” digitale.

Chi è Brahmino

Simone Bramante, in arte Brahmino, è uno dei fotografi italiani più richiesti in tutto il mondo. Direttore creativo all’avanguardia, è il fotografo professionista italiano più seguito sui social con il suo milione di followers. 38 anni, nato a Siracusa e cresciuto a Finale Emilia ha studiato lettere a Bologna e oggi i suoi progetti girano tutto il mondo. Brahmino ha un forte amore per l’Italia e per l’arte in tutte le sue forme.

