Natale nei Musei, la proposta del Sistema Musei di Roma Capitale

Cosa fare

Torna l’iniziativa Natale nei Musei, l’abituale offerta del Sistema Musei di Roma Capitale che, anche quest’anno, accoglierà i visitatori di tutte le età, con un ricco calendario di attività didattiche, visite guidate, spettacoli, giochi e passeggiate itineranti. L’iniziativa, in programma fino al 9 gennaio, è promossa dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura.

Natale nei Musei per i più piccoli

Di grande rilevanza sarà lo spazio dedicato alle famiglie e ai bambini che accoglieranno con gioia il ritorno del Dottor Stellarium. L’ormai celebre personaggio festeggerà il Natale con i piccoli ospiti del Museo di Roma in Trastevere presentando il suo spettacolo Il Dottor Stellarium e la stella del primo Natale, a cura di Gabriele Catanzaro. Ci sarà spazio anche per imparare, divertendosi, sia attraverso giochi tradizionali come la caccia al tesoro in programma ai Musei Capitolini o la classica tombolata a Museo di Casal de’ Pazzi o i Laboratori attivi e online. Novità importante è la doppia visita in contemporanea, una per bambini e una per accompagnatori, che allo stesso orario ma con linguaggi e gruppi distinti, condurrà nei musei.

Le attività itineranti

Numerose anche le attività itineranti, per andare alla scoperta dei rioni cittadini, delle bellezze che li abitano e degli aneddoti ad essi legati. Un fitto calendario di passeggiate a cura della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con Zètema Progetto Cultura, che condurrà i partecipanti tra i vicoli dei Rioni Parione e Regola al Circo Massimo, per scoprirne gli antichi splendori. Si potranno ripercorrere le tappe del Grand Tour, con i luoghi simbolo descritti dai grandi artisti e intellettuali, conoscere la Roma à la française dal Museo Napoleonico lungo via di Ripetta fino al Pincio; si potranno conoscere i luoghi storici che hanno contraddistinto Roma come città dell’accoglienza ed entrare nel cuore di uno dei quartieri più animati della città: Testaccio.