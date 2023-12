Natale 2023, 5 appuntamenti culturali da non perdere durante le vacanze

La gioia delle feste è già nell'aria, e gli appuntamenti culturali in giro per l'Italia sono numerosi e interessanti. Ecco 5 eventi da non perdere questo Natale.

Durante le festività di Natale, i musei, i parchi archeologici e i luoghi della cultura statali resteranno fruibili su tutto il territorio nazionale.

Il Ministero della Cultura ha comunicato che tutti i giorni, compresi 24-25-26 e 31 dicembre 2023, 1 e 6 gennaio 2024, cittadini e turisti potranno visitare le strutture che rimarranno aperte per le festività.

Gli elenchi delle aperture sono in continuo aggiornamento nelle pagine di riferimento.

Si consiglia, pertanto, di preparare la visita consultando sempre i siti ufficiali delle singole strutture.

Il 7 gennaio è il giorno della #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, su prenotazione dove previsto.

5 appuntamenti culturali da non perdere a Natale

Per chi volesse trascorrere queste vacanze di Natale all’insegna della cultura, ecco di seguito 5 appuntamenti che vi consigliamo di seguire in programma in tutta Italia.

“Città Fantastica. Favole d’inverno” in Piazza San Carlo a Torino

Cominciamo con un progetto, allestito dalla Città di Torino, che vi farà tornare bambini e vi farà immergere nelle atmosfere del Natale.

“Città Fantastica. Favole d’inverno” è la seconda edizione del progetto della Città di Torino che attraverso il linguaggio del videomapping trasforma Piazza San Carlo in uno spazio di musiche, figure, forme e colori.



Dal 16 dicembre al 7 gennaio, tutti i giorni, dalle ore 18.30 alle 21.30, lo spettacolo di videomapping illuminerà Piazza San Carlo con paesaggi montani, campagne e vedute urbane imbiancati dalla neve o sotto la pioggia, basandosi sulla musica come fonte generativa delle immagini e sul tema delle favole invernali. Uno spettacolo meraviglioso in grado di coinvolgere adulti e bambini!

“I tre presepi di Natale” al Museo del Sale di Cervia

Se invece vi trovate in quel di Cervia, sappiate che esiste un luogo, il Museo del Sale, che conserva con amore una parte importante della storia della città. Si tratta di un posto unico nel suo genere, in cui storia, tradizioni e identità locale si incontrano grazie a un unico protagonista: il sale.

Non lasciatevi sfuggire l’occasione di visitare questo bel museo, grazie al quale è stata recuperata una tradizione che altrimenti sarebbe andata persa e, proprio in vista del Natale ormai prossimo, di visitare la mostra “I tre presepi di Natale”, allestita all’interno del museo.

Protagonisti tre presepi molto diversi fra loro ma che, ognuno a proprio modo, raccontano la storia di Cervia.

“Seven deaths” alla Galleria UniVerso di Torino

Torniamo a Torino perché, nell’ambito dei festeggiamenti in onore di Maria Callas, alla Galleria UniVerso c’è un’installazione unica nel suo genere che potrete visitare approfittando delle vacanze di Natale. Si tratta di un’opera di Marina Abramovich dal titolo “Seven deaths”.

“Seven Deaths” propone un’esperienza cinematografica immersiva in cui teatro e cinema si fondono.

Mettendosi al centro della scena Abramović diventa Callas ma anche ognuna delle eroine da lei incarnate, mentre la colonna sonora composta da sette assoli del soprano la accompagna attraverso nuove narrazioni e nuove interpretazioni.

“Da Monet a Matisse. French moderns” al Palazzo Zabarella di Padova

Se invece siete di Padova o dei dintorni, o avete in programma di trascorrere il Natale in zona, non potete non segnare in agenda la fantastica mostra allestita a Palazzo Zabarella in collaborazione con il Brooklyn Museum. Protagonisti assoluti, i pittori francesi del Novecento, fra i più amati al mondo.

“Da MONET a MATISSE. French Moderns, 1850–1950”, racconta di uno dei secoli più affascinanti della storia dell’arte, quando gli artisti si allontanarono dalla tradizione artistica accademica per concentrarsi su soggetti della vita quotidiana. Ma non solo. Celebra anche la Francia come centro artistico del modernismo internazionale dalla metà dell’Ottocento alla metà del Novecento.

Grandi nomi e grandi opere in mostra a partire da Monet e Cézanne, per continuare con Léger, Morisot, Renoir, Degas, Matisse, Courbet, Corot, Rodin e Chagall.

“La Dogaressa tra storia e mito” al Palazzo Vescovile di Portogruaro

Infine, vi segnaliamo una mostra molto interessante da visitare durante le vacanze di Natale se vi trovate in quel di Venezia.

Il Palazzo Vescovile di Portogruaro presenta, dal 16 dicembre 2023 al 19 maggio 2024, la mostra “La dogaressa tra storia e mito. Venezianità al femminile dal Medioevo al Novecento”.

Un percorso espositivo unico ed originale che per la prima volta richiama l’attenzione e fa luce sulla figura della dogaressa, la consorte del doge veneziano, evidenziandone il ruolo e l’importanza ai tempi della Serenissima, e che oggi possiamo considerare al pari di una First Lady ante litteram.

La mostra La dogaressa tra storia e mito. Venezianità al femminile dal Medioevo al Novecento consente di immergersi ed esplorare la venezianità al femminile attraverso una selezione di dipinti, libri, stampe, tessuti, abiti e vetri.

Testimonianze tangibili riferite ad una vasta antologia di vicende ed episodi tratti dalla vita di alcune tra le più celebri dogaresse e di molte altre illustri figure femminili fino a Peggy Guggenheim, tutte donne che si sono rese promotrici di progettualità imprenditoriali e di molte altre iniziative innovative e visionarie giunte fino a noi.

