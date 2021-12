Natale 2021: 10 idee regalo per un amante dell’arte e del disegno

idee regalo

Ecco la speciale selezione di 10 idee regalo per il Natale 2021 pensate per chi ama l'arte, in particolare il disegno e l'illustrazione. Oggetti adatti per tutti i budget.

Abbiamo imparato molto nei mesi scorsi: scoperto o riscoperto la gioia di cucinare, il piacere della lettura e gli hobby creativi, come il disegno e la pittura, che in molti casi sono diventati la nostra nuova normalità. Se siete alla ricerca di idee regalo da fare ad un amante dell’arte, ecco alcuni consigli adatti a tutti coloro che una volta riscoperta la propria linfa creativa continuano a dedicarsi, per passione o professione, a disegno, illustrazione, acquerello, calligrafia o fumetto. Esistono un’infinità di oggetti speciali da regalare (e regalarsi) a un artista, e per tutti i budget.

Ecco la speciale selezione di 10 idee regalo per il Natale 2021 pensate per chi ama l’arte tratte da Momarte, startup italiana specializzata nella vendita online di oggetti per le belle arti e la grafica.

VALIGETTA IN LEGNO DI ACQUERELLI SCHMINCKE, 140 COLORI

Una valigetta in legno acquerelli Horadam Schmincke in edizione super limitata – esistono solo 140 pezzi in tutto il mondo, è numerata e unica e celebra i 140 anni del marchio – che contiene tutti i 140 colori della gamma Horadam del brand tedesco, conosciuto nel settore delle belle arti per la qualità impeccabile dei prodotti. Schmincke non solo seleziona i pigmenti in base al grado di resistenza alla luce, ma sottopone i campioni a prove molto rigide e per periodi di tempo molto prolungati. Oltre ai 140 mezzi godet, la valigetta contiene due pennelli Da Vinci (misure 8 e 12), una tavolozza in porcellana e la penna per mascherare di Schmincke (25ml).

Un kit prezioso come un’opera d’arte. Il regalo perfetto per chi si dedica in modo professionale alla tecnica dell’acquerello.

Prezzo al pubblico: 947,00 €

CASSETTA CON CAVALLETTO – MAIMERI OLIO ARTISTI

Gli oli Maimeri sono elaborati per il raggiungimento di un risultato cromatico eccellente: colore per colore, sono calibrati singolarmente, testati, calibrati e ancora testati. La Cassetta & Cavalletto Olio Artisti Maimeri è una preziosa valigetta in massello di faggio oliato completa di 15 tubetti assortiti (20 ml), Bianco di Titanio (60 ml), Medium, tavolozza e molto altro. I colori a olio sono i tradizionali Maimeri: formula originale, tonalità storiche e mescolanze irraggiungibili. La linea Artisti veste ancora l’etichetta della serie A disegnata nel 1923 da Gianni Maimeri. Massima resistenza alla luce, non contengono sostanze nocive.

Il regalo perfetto per l’artista.

Prezzo al pubblico 399,99 €

COFANETTO DA 100 LUMINANCE CARAN D’ACHE

Un set completo contenente tutte le 100 diverse tonalità di Luminance 6901®, la matita colorata di Caran d’Ache che abbina la massima resistenza alla luce alla pastosità di una mina permanente a cera. Un oggetto mitico, dal momento che le Luminance sono tra le matite colorate professionali più amate al mondo!

Conforme allo standard internazionale ASTM D-6901, che certifica la resistenza alla luce dei colori su una scala da LFI a LFV, Luminance 6901® garantisce ai professionisti creativi più esigenti opere che durano fino a 100 anni. Per aiutare l’artista a unire, mescolare e intensificare questi colori, la collezione è corredata di un Crayon Blender e un Full Blender. Per un disegno intenso e sfumato.

Prezzo al pubblico: 399,00 €

CONFEZIONE IN LEGNO “LIGHTFAST” – DERWENT CON 100 MATITE

A differenza di altre matite a base cerosa, come le classiche matite scolastiche, queste matite hanno un impasto a base oleosa che le rende ancora più morbide e facili da miscelare e sfumare. Lo speciale cofanetto in legno contiene tutta la serie Lightfast di Derwen: 100 matite colorate ad alta pigmentazione a base d’olio, 100% resistenti alla luce. La rivoluzionaria mina colorata è resistente ai cambiamenti cromatici, per questo le opere conservate in condizione da museo non sbiadiscono fino a 100 anni. Per illustrazioni che durano.

Prezzo al pubblico 379,90 €

CASSETTA DI ACRILICI PREGIATI SENNELIER ABSTRACT

Elegante cassetta in legno nero di Acrilico Abstract by Sennelier, completa di 9 colori (in confezione da 120ml) 8 tappi per l’erogazione speciale, 1 Medium Gel brillante, 1 pennello piatto sintetico, 1 panno e il sapone al miele. Prodotti in Francia, gli acrilici Abstract di Sennelier si contraddistinguono per l’elevata qualità: i pigmenti concentrati donano consistenza cremosa e pastosa e un’impareggiabile forza coprente. Per avvicinarsi al mondo dell’acrilico e dell’arte contemporanea.

Prezzo al pubblico – 129,90 €

PORTA DISEGNI CON RUOTE PC-70 CAPPELLETTO

Ottimo per quadri e tele, il Porta disegni con ruote di Cappelletto è realizzato in legno di faggio, pesa circa 6 kg, dimensioni 70 x 52cm. È in grado di stoccare quadri/tele di portata massima 50 kg e altezza massima 120 cm. Grazie alle rotelle risulta comodo ed estremamente pratico. Per disegni sempre in ordine!

Prezzo al pubblico: 98,90 €

SPECIAL SET ACQUERELLO HORADAM: CONFEZIONE A FORMA DI GODET E UN SACCO DI GADGET!

Un’idea regalo super: l’esclusiva confezione a forma di Godet Horadam per il set da 12 colori Horadam. Non solo un set di colori, ma una serie di gadget e accessori indispensabili per le tue sessioni di pittura con un packaging che ricorda un godet in versione “gigante”. In edizione limitata, comprende pennello DaVinci, blocco di carta Hahnemuhle, Sapone Vegetale DaVinci, spugnetta e Grembiule Schmincke. Gli acquerelli Horadam garantiscono il massimo controllo del flusso del colore. A base dei migliori pigmenti con la massima concentrazione e ingredienti pregiati per una massima stabilità alla luce e una costante solubilità. Per chi ama l’acquerello extrafine e desidera un set incredibile!

Prezzo al pubblico 98,90 €

CASSETTA OLIO CLASSICO – EDIZIONE SPECIALE

Tra le idee regalo per un amante dell’arte troviamo la cassetta in legno con tavolozza Maimeri e un set completo di 17 Tubetti di olio classico Maimeri (20 ml), Bianco Titanio 60ml + Cartone Telato e 3 Pennelli. Il connubio perfetto tra pigmenti moderni e pigmenti di tradizione, non pericolosi e stabili. Dedicato a tutti coloro che si avvicinano alla tecnica della pittura a olio.

COFANETTO CON TRE PENNELLI PER ILLUSTRAZIONI FLOREALI

Un’idea regalo unica per acquerellisti ed illustratrici: il cofanetto Da Vinci illustrazioni floreali comprende tre pennelli dalla forma speciale, progettati per realizzare illustrazioni botaniche e floreali. I pennelli sono stati studiati e selezionati insieme ad un’illustratrice specializzata in illustrazioni botaniche e floreali. Ogni pennello ha un ruolo ben preciso: uno per la definizione del soggetto, uno per i dettagli e uno per lo sfondo e le ampie campiture. La pratica confezione in legno permette il trasporto senza rischio di rovinare le punte.

Per disegni floreali e leggeri.

Prezzo al pubblico 51,90 €

SET COMPLETO CALLIGRAFIA – WINSOR & NEWTON

La “bella scrittura” è un’attività divertente e gratificante, aperta a tutti, perfetta per decorare biglietti di auguri, inviti, etichette e poster. Il set regalo per una calligrafia perfetta permette di imparare e apprezzare l’arte della scrittura grazie a 8 flaconi di inchiostro colorato, 5 pennini e cannuccia portapennino in legno e gli esempi di lettering da seguire per diventare un amanuense contemporaneo.

Prezzo al pubblico 69,90 €

Idee regalo da Momarte

