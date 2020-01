Napoli, la casa natale di Totò sta cadendo a pezzi

Nel cuore del rione Sanità di Napoli, sorge la casa che diede i natali a Totò e che oggi versa in condizioni disastrose. Situata in via Santa Maria Antesaecula, la casa di Totò è una meta di pellegrinaggio per turisti e amanti del teatro. Eppure, quello che – a ragione – dovrebbe essere un monumento nazionale, oggi è ridotto a un edificio pericolante, circondato da monnezza e condannato alla fatiscenza.

La casa di Totò

È qui che Totò inizia, sin da ragazzino, a forgiare la sua arte, osservando i passanti dal balcone e guadagnandosi il soprannome di o’ spione; ed è qui che comincia il percorso artistico di Antonio de Curtis, destinato a diventare un mimo eccezionale. L’abilità nei giochi linguistici, insieme a una raffinatissima tecnica dei tempi di recitazione, fanno di Totò un vero e proprio monumento alla comicità. Ma, seppure l’arte di Totò sia diventata parte del nostro patrimonio culturale, non altrettanto si può affermare della sua casa natale. Spingendoti nel cuore del rione, proprio lì dove un murale di Totò ti guarda con la sua smorfia inconfondibile, troverai solo monnezza e magari qualche venditore ambulante con tanto di souvenir a tema. Nient’altro.