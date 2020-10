Il Puppy di Jeff Koons indossa la mascherina per sensibilizzare tutti

Dopo il consueto cambio di fiori che avviene in autunno, il museo Guggenheim di Bilbao ha rivelato il nuovo look di Puppy, la scultura alta 12,4 metri di un West Highland Terrier, firmata dall’artista Jeff Koons: la grande opera, che accoglie i visitatori sin dall’apertura del museo nel 1997, sfoggia infatti una nuovissima mascherina realizzata con dei fiori, come gesto di buon auspicio per l’andamento dell’attuale pandemia COVID-19.

La mascherina non è ancora chiaramente visibile, poiché le piante appena rinnovate avranno bisogno di alcune settimane per crescere e fiorire. I visitatori avranno l’opportunità apprezzare pienamente il nuovo look tra qualche tempo.

Puppy per sensibilizzare alla protezione individuale

“È un onore poter far esprimere a Puppy l’importanza di indossare una mascherina durante questo periodo di pandemia di COVID-19.” Spiega Jeff Koons. “Un abitante di Bilbao mi ha inviato una lettera in cui mi chiedeva se Puppy potesse indossare una mascherina e mi è sembrata un’idea meravigliosa. Mi ha entusiasmato il fatto che il Museo abbia accettato poiché ora Puppy, adornato con una mascherina fatta di fiori bianchi e blu, può comunicare l’importanza di indossare una protezione individuale per limitare la diffusione del COVID-19″.

Emblema del Guggenheim di Bilbao

Juan Ignacio Vidarte, direttore generale del Museo, commenta così la notizia. “Abbiamo ritenuto che il suggerimento di un visitatore del Museo fosse davvero perfetto, poiché parte dall’ammirazione e dal calore che la gente ha per Puppy per incoraggiare tutti a seguire le linee guida delle autorità sanitarie in questi tempi particolarmente difficili. Dopo tutto, Puppy ha trasceso il suo status di opera d’arte per diventare un emblema del Museo e della città di Bilbao e un’icona di ottimismo. Inoltre, l’arte contemporanea è ­- e deve essere – legata al presente, quindi ha perfettamente senso sfruttare la popolarità di Puppy per sostenere una causa come quella della protezione di noi stessi e degli altri, che in questo momento è di vitale importanza”.

Le novità della scultura di Jeff Koons

Il museo Guggenheim di Bilbao ha approfittato del consueto cambio di fiori di Puppy in questo periodo dell’anno per aggiungere la novità. Sin dalla sua installazione nel 1997, Puppy cambia il suo manto di fiori ogni anno in primavera e in autunno per adattarsi alla nuova stagione. Mentre in primavera e in estate Puppy indossa begonie, balsamine, calendule e petunie di colore diverso, in autunno e in inverno queste vengono sostituite da viole del pensiero e da altri tipi di piante che possono tollerare il freddo.

© Riproduzione Riservata