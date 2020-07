Apre un piccolo museo della seta in Siria: un messaggio di speranza contro la guerra

Dopo che la guerra in Siria ha portato via i bachi da seta dai suoi alberi di gelso, il 65enne Mohammed Saud ha deciso di trasformare il suo laboratorio casalingo in un museo della seta per celebrare l’antica arte.

La storia di Saud

Sulle verdi colline di Deir Mama, Saud, sua moglie e tre figli producono seta da decenni. Allevano i bachi da seta in primavera, poi li osservano mentre sgranocchiano le foglie di gelso e costruiscono lentamente i bozzoli. Ma la guerra di nove anni in Siria ha complicato le importazioni del baco da seta e ha bloccato la produzione per ora. Nel suo cortile trasformato in museo, Saud solleva una manciata di luccicanti bozzoli di seta bianca: sembrano grappoli d’uva. “Sono rimaste solo tre famiglie in Siria che fanno questo mestiere”, ha detto. “Oggi sono l’unico rimasto in questa città in lotta per la sua sopravvivenza.”

La produzione di seta in Siria

Un decennio fa, l’anno prima dello scoppio del conflitto, aveva detto all’agenzia di stampa francese AFP che 16 villaggi e 48 famiglie in tutta la Siria lavoravano ancora nella sericoltura. I raccolti di Cocoon erano già scesi da 60.000 tonnellate nel 1908 a solo 3,1 tonnellate nel 2010. Quando i combattimenti scoppiarono nel 2011, tutto si interruppe. “Ho deciso di trasformare la mia casa in un laboratorio quando ho realizzato che avrebbe contenuto tutte le fasi della produzione della seta”, ha spiegato Saud. Deir Mama era famosa per la produzione di seta prima della guerra. Non lontano dalla grande cittadella di Masyaf, gli alberi di gelso della città si estendevano su ampie distese di terra, attirando i cercatori di seta da tutto il mondo.

Il museo dedicato alla seta

Seduto su un grande telaio di legno con i piedi sui pedali, mostra le tecniche di tessitura. Le sue mani agili scivolano da una parte all’altra mentre tesse la trama sull’ordito. In un angolo, scialli bianchi di seta sono appesi al muro o avvolti attorno a manichini. Sul muro del museo sono appese alcune vecchie foto di Saud in posa con visitatori stranieri. “Facevo affidamento principalmente sui turisti, poiché erano loro in grado di permettersi la seta”, ha detto. Ma in questi giorni, anche se il tour del museo è gratuito, i visitatori sono rari. Dopo nove anni di guerra che ha ucciso 380.000 persone e devastato l’economia, il turismo è inesistente. E per i siriani, che lottano per mettere un tocco di pane a tavola, “la seta è diventata un lusso in questa crisi”. Prima del conflitto, l’imbarcazione era come “un uomo malato che speravamo potesse guarire, ma poi è arrivata la guerra e ha inflitto un colpo finale”.

La tradizione della seta in Siria

L’arte di produrre seta, sviluppata per la prima volta in Cina, ha una lunga storia in Siria. I reperti archeologici mostrano che la seta veniva tessuta nell’antica città di Palmira già nel I secolo d.C. Durante la seconda guerra mondiale, le fabbriche di Levantine fornirono alla Gran Bretagna grandi fogli di seta per produrre i paracadute. Il paese è famoso anche per il suo broccato damascato, un materiale di fili di seta argento e oro che molti siriani sostengono che la regina Elisabetta II indossasse per il suo matrimonio.

