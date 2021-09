I musei e i parchi archeologici italiani da visitare nel fine settimana

cosa visitare nel weekend

Aperture straordinarie, mostre, spettacoli teatrali, visite guidate e laboratori didattici: i musei, i parchi archeologici e i luoghi della cultura statali aderiscono anche quest’anno alle GEP, le Giornate Europee del Patrimonio, l’iniziativa ideata nel 1991 dal Consiglio d’Europa con il sostegno della Commissione europea per valorizzare e far conoscere il patrimonio culturale condiviso. Il tema scelto per l’edizione 2021 è “Patrimonio culturale: TUTTI inclusi!”, una riflessione sulla partecipazione al patrimonio culturale estesa a tutti i cittadini, includendo ogni fascia d’età, gruppi etnici, minoranze presenti sul territorio e persone con disabilità.

Gli appuntamenti per parchi e musei

Quasi mille le iniziative organizzate nel corso del week end e diffuse su tutto il territorio nazionale, dai grandi musei statali alle realtà meno conosciute, mentre sabato sera sono previste aperture straordinarie con ingresso al costo simbolico di 1 euro, a cui hanno aderito più di duecento istituti statali. Tutti gli appuntamenti diurni sono pubblicati qui, mentre le aperture serali su questa pagina.

Come accedere

In ottemperanza al DL 23 luglio 2021, n. 105, dal 6 agosto 2021 l’ingresso a musei e luoghi della cultura è subordinato all’esibizione della Certificazione verde Covid-19 (Green Pass), insieme a un documento d’identità valido. Il Green Pass non è richiesto per i visitatori al di sotto dei 12 anni di età e per i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.

È possibile seguire l’iniziativa anche sui canali social di museitaliani e EHDays. Gli hashtag ufficiali per seguire la manifestazione sono: #GEP2021 #patrimonioculturaletuttiinclusi e #EuropeanHeritageDays #EHDs #inclusione #accessibilità.