Le bellezze di Roma raccontate attraverso #laculturaincasa

Roma capitale della cultura continua la sua campagna #iorestoacasa con attività su web e social relative al programma #laculturaincasa. Sono tantissimi gli appuntamenti, gli approfondimenti e i video che le istituzioni di Roma Capitale mettono a disposizione online per tutti, per tutta Italia, in questo periodo. Il canale social @culturaroma fornirà aggiornamenti quotidiani con hashtag #laculturaincasa. Ma vediamo da vicino le iniziative della settimana dal 23 al 29 marzo.

I Musei Civici nel programma #laculturaincasa

In questo periodo di chiusura di musei e monumenti, dalla propria casa via web, è possibile esplorare i Musei e i grandi capolavori di Roma. Su www.museiincomuneroma.it si possono conoscere le straordinarie collezioni conservate nei Musei Civici, navigando tra le diverse sedi museali. Inoltre, sono disponibili cinque tour virtuali, in italiano e inglese, per una visita delle sale e dei capolavori esposti. Il visitatore può scegliere il proprio tour tra Musei Capitolini, Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali, Museo dell’Ara Pacis, Museo Napoleonico, Casino Nobile dei Musei di Villa Torlonia.

Il Museo del Pleistocene Medio

La settimana digital dei Musei Civici del programma #laculturaincasa vedrà protagonista il Museo di Casal de’ Pazzi. Il Museo promuove anche un’iniziativa per i bambini con #Unmondoscomparso. I bambini potranno giocare scoprendo l’età pleistocenica, imparando divertendosi. Invieranno i loro disegni via e-mail all’indirizzo [email protected] oppure li posteranno sulla pagina Facebook del Museo. Il disegno con più like vincerà un libro per bambini sulla preistoria.

I monumenti della città

Sui canali social della Sovraintendenza Capitolina, si trova il racconto dei principali monumenti della città con tante curiosità svelate da archeologici e storici dell’arte. In particolare, durante la settimana, saranno proposti i video sull’Acquedotto Traiano Paolo e sulla Privata Traiani Domus, i cui resti sono conservati 10 metri sotto il livello stradale.

La settimana digital de la Casa del Cinema

Anche La Casa del Cinema di Roma propone varie iniziative sempre nell’ambito del programma #laculturaincasa. Tra queste un nuovo spazio intitolato “I lunedì della Cineteca”, i film del cuore de “I consigli di CdC”, gli appuntamenti con cadenza bisettimanale con i consigli di Giorgio Gosetti ne “La Cineteca del direttore”. Inoltre, La Casa del Cinema avrà un’interessante rubrica intitolata “Domani è un altro giorno: le frasi più belle dai film”.

Contest fotografico #FinestresuRoma

Infine, per tutti i cittadini che risiedono a Roma, sarà possibile partecipare ad un concorso di fotografia, condividendo la vista di Roma dal proprio balcone. In questi giorni in cui l’emergenza sanitaria ci costringe a casa, tutti potranno immortalare scorci di luoghi, storie, monumenti di Roma, visibili dalla propria finestra. Scopo del concorso è di realizzare un inedito racconto collettivo di Roma, descrivendola come non è mai stata vista prima da insoliti punti di vista

