Le 5 opere d’arte più famose trafugate e ancora ricercate

la classifica

Oggi vogliamo proporvi una classifica un po’ particolare, ovvero quella delle 5 opere d’arte più famose che sono state trafugate nel corso della storia, tra cui alcune sono tutt’ora ricercate dall’FBI. Ecco quali sono.

1. La Natività, Caravaggio

Trafugata nella notte tra il 17 e il 18 ottobre 1969 nella chiesa di San Lorenzo a Palermo, La Natività di Caravaggio è stata prelevata tagliando la tela con delle lamette. Le indagini dell’FBI hanno portato all’ipotesi che il mandante del furto fosse il boss mafioso Gaetano Badalamenti, che tentò di ottenere un riscatto trattando con il Vaticano.

2. Veduta di Auvers-sur-Oise, Paul Cézanne

La notte di capodanno del 1999, tra l’entusiasmo dei festeggiamenti per l’arrivo del nuovo millennio, all’Ashmolean Museum di Oxford viene compiuto l’ultimo furto d’arte del secolo, viene infatti trafugato il dipinto di Cézanne Veduta di Auvers-sur-Oise con un valore di 3 milioni di dollari.

3. Marina, Claude Monet

Era il 24 febbraio del 2006 quando quattro uomini armati fecero irruzione al Museo Chacara do Céu di Rio de Janeiro durante il primo giorno dei festeggiamenti del famoso carnevale. Quel giorno venne trafugata la famosissima Marina di Claude Monet insieme ad altre tre opere d’arte di altrettanto importanti artisti quali Dalí, Matisse e Picasso.

4. Spiaggia di Scheveningen prima di una tempesta, Vincent Van Gogh

Dicembre 2002, due ladri fanno irruzione nel Vincent Van Gogh Museum di Amsterdam e portano via il capolavoro Spiaggia di Scheveningen prima di una tempesta insieme all’opera Una congregazione lascia la chiesa di Nuenen.

5. Un Cavaliere, Frans van Mieris

L’opera d’arte venne rubata dall’Art Gallery of New South Wales di Sydney nel 2007. L’assurdità di questo furto è che venne effettuato in pieno giorno durante l’orario di apertura del museo nel corso delle varie visite.