“La Ferita” di Palazzo Strozzi a Firenze, l’opera di JR

Ci troviamo alla Fondazione Palazzo Strozzi di Firenze dove, lo scorso 19 marzo, è stata inaugurata l’opera dell’artista contemporaneo JR intitolata “La Ferita”. JR, chiamato per dare un nuovo volto alla facciata rinascimentale del palazzo, ha voluto riflettere sull’accessibilità ai luoghi della cultura durante questo periodo segnato dal Coronavirus.

“La Ferita”

L’installazione monumentale misura 28 metri in altezza e 33 in larghezza. Rappresenta uno squarcio che si apre su un interno in parte reale ed in parte immaginato della Fondazione. L’opera è realizzata con la tipica tecnica dell’artista: un collage fotografico in bianco e nero ed è costruita secondo un’illusione ottica per cui guardando da un determinato punto di vista, dalla ferita si aprono diversi ambienti di Palazzo strozzi. In questo modo JR vuole proporre una riflessione sull’ accessibilità ai luoghi di cultura durante l’epoca del covid-19. Così Palazzo Strozzi si fa palcoscenico per una ferita dolorosa, che ancora dopo un anno non riesce a rimarginarsi e che accomuna tutte le realtà culturali che si vedono costrette a chiudere l’accesso ai visitatori. L’iniziativa è promossa e organizzata da Fondazione Palazzo Strozzi e Andy Bianchedi, in memoria di Hillary Merkus Recordati con il patrocinio dell’Institut français Firenze.

Chi è JR

JR, all’anagrafe Jean René, è un artista contemporaneo francese. Nato nel 1983, è cresciuto a Montfermeil. Utilizza la tecnica del collage fotografico. Nell’ottobre del 2010 vince il premio TED per l’anno 2011 per il quale riceve 100 000 dollari accompagnati dal desiderio di “cambiare il mondo”. Usa questo denaro per creare il progetto “Inside Out”. Nel 2013 JR vince il premio dell’UNESCO e dell’ordine degli architetti.

Foto di JR

