“Klimt – The Gold Experience”, la mostra immersiva arriva a Milano

Il primo Next Museum d’Italia apre i battenti a Milano con l’esperienza totale ed emozionante alla scoperta dell’arte e della vita di uno dei pittori più affascinanti della storia: KLIMT – The Gold Experience.

KLIMT – The Gold Experience: più dolce della luce, l’esperienza totale ed emozionante alla scoperta dell’arte e della vita di uno dei pittori più affascinanti della storia.

In anteprima nazionale a Milano la produzione internazionale targata Next Exhibition che inaugura la nuova location del Next Museum, spazio completamente multimediale, immersivo e tecnologico, dove la cultura gioca con la tecnologia.

La mostra immersiva

In programma dal 21 ottobre 2023 al 28 gennaio 2024, la mostra immersiva è dedicata all’artista ipnotico e rivoluzionario che ha fatto della sensualità dell’oro la sua cifra stilistica inimitata. La forza della tecnologia, unita allo splendore dell’arte più raffinata, porterà il visitatore in un mondo di incanto e meraviglia, abbattendo limiti e barriere con un soffio di luce.

La mostra sarà aperta tutti i giorni, dal Lunedì al Venerdì dalle 10 alle 18, il Sabato dalle 10 alle 20, la Domenica dalle 10 alle 18. Ultimo ingresso consentito in mostra un’ora prima dell’orario di chiusura.

Il percorso espositivo

Il percorso della mostra immersiva sarà composto da cinque aree principali. Si inizia con la conoscenza della vita di Klimt, con la sua timeline, per far comprendere al pubblico i fatti più salienti che hanno condizionato la sua vita e la sua arte, rendendolo il maggiore esponente della Secessione Viennese.

A seguire l’imponente area immersiva di oltre 300 metri quadri dove pareti, pavimento e ogni elemento strutturale della location svanisce per sciogliersi in un mare d’oro.

Grazie alla tecnologia del videomapping e ad un sistema di proiettori ad alta definizione quadri iconici come “Il Bacio”, “L’Albero della Vita”, “La Speranza”, “Il Ritratto di Adele Bloch-Bauer”, accolgono letteralmente il pubblico al proprio interno inondandolo di luce e abbracciandolo in un turbinio dorato per un lungo momento di armonia e bellezza.

Il video viene proposto in loop ed è possibile visionarlo più volte, da diversi punti di vista: in piedi o comodamente seduti sui pouf disseminati nella stanza, diventando parte integrante del quadro scenico, cullati dalla colonna sonora di musica classica in grado, ancor di più, di esaltare l’emotività del viaggio.

La mostra prosegue con la sezione di virtual reality (contenuti realizzati in collaborazione con Metrohive), facoltativa e con biglietto accessorio, che consentirà al visitatore un’esperienza unica: vedere con gli occhi di Klimt, intento ad osservare il mondo e trarre ispirazione dai paesaggi a lui più familiari per le sue opere.

Presente anche una zona dedicata alle selfie opportunities: Il Bacio e L’Albero della Vita. In antitesi con quanto accade di consuetudine nei musei, l’organizzazione invita il pubblico a fotografare e a condividere la propria esperienza in mostra sui social, utilizzando i canali ufficiali della mostra.

Infine, prima dell’area bookshop, un grande laboratorio didattico dove grandi e piccini potranno dare libero sfogo al proprio estro creativo e creare in stile Klimt. Una volta realizzato, il disegno potrà essere scannerizzato ed essere condiviso, visibile a tutti, sullo schermo in mostra.

Klimt il rivoluzionario

“Siamo certi – ha dichiarato Roberto Indiano, Founder di Next Exhibition e Direttore Creativo del progetto Next Museum – che un rivoluzionario come Klimt avrebbe apprezzato la possibilità di abbracciare l’osservatore con la sua arte, di renderla viva rompendo le trame della tela. Il videomapping presentato in mostra ripercorre tutte le diverse fasi artistiche, con particolare attenzione al periodo aureo, ricco di magia ed incanto. Abbiamo studiato un percorso espositivo che consenta al visitatore di comprendere emozionalmente Klimt in tutte le sue sfumature come pittore e come uomo”.

© Riproduzione Riservata