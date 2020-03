“Italy, you can do this!”: il messaggio dell’artista Jeff Koons all’Italia

”Italy, you can do this!” con queste parole Jeff Koons incoraggia l’Italia in un video esclusivo per Palazzo Strozzi. Video inviato come personale contribuito al progetto IN CONTATTO, nuova piattaforma di testi, immagini, video e approfondimenti nata per creare un nuovo rapporto a distanza con il pubblico.

Jeff Koons e il legame con l’Italia

Protagonista della nuova grande mostra che si terrà dall’autunno a Palazzo Strozzi, Jeff Koons si unisce agli artisti che hanno lavorato a Palazzo Strozzi come Ai Weiwei, Tomás Saraceno e Marina Abramović per incoraggiare Firenze e l’Italia in questo momento critico. Jeff invia un messaggio di profonda solidarietà e partecipazione sottolineando come gli italiani stiano dimostrando “una forza straordinaria” e che la crisi globale del COVID-19 può rappresentare un’occasione di sguardo verso un futuro positivo “E in futuro, Palazzo Strozzi e tutte le altre meravigliose istituzioni italiane saranno in grado di dare all’umanità una luce, una direzione in cui saremo in grado di trovare la nostra strada”.

Il messaggio di Jeff Koons all’Italia

“L’Italia sta attraversando un momento davvero difficile, ma voi italiani avete una forza straordinaria. Siete in grado di affrontare il Coronavirus e alla fine sarete in grado di sconfiggerlo.L’Italia è un paese straordinario. Come popolo avete affrontato tanti momenti difficili e sconfiggerete il virus. Culturalmente, tutto il mondo è davvero grato per tutto ciò che ci avete dato. Palazzo Strozzi e tutte le altre meravigliose istituzioni italiane saranno in grado di dare all’umanità una luce, una direzione in cui saremo in grado di trovare la nostra strada nel futuro. Quindi, grazie Italia per tutto il vostro contributo culturale. Palazzo Strozzi, grazie. Italia puoi farcela!”

“Shine”, la mostra in programma a Palazzo Strozzi

In programma a Palazzo Strozzi per l’autunno 2020 è Jeff Koons. Shine, una grande mostra dedicata all’artista americano, la sua più importante mai realizzata in Italia. Sviluppata in rapporto diretto con Koons e a cura di Arturo Galansino e Joachim Pissarro, l’esposizione accoglierà a Firenze alcune tra le sue opere più celebri, che dalla fine degli anni Settanta lo hanno imposto come una delle figure più importanti dell’arte globale, interprete per eccellenza delle contraddizioni, delle ambiguità e delle fragilità del mondo contemporaneo.

