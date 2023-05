Italo Calvino, presentata la grande mostra per celebrare i 100 anni dalla nascita

È stata presentata ieri al Salone del Libro di Torino "C'è un'immagine che mi gira per la testa", la grande mostra dedicata ad Italo Calvino che verrà ospitata dalle Scuderie del Quirinale in occasione del centenario dello scrittore.

Italo Calvino è uno degli autori più rappresentativi del panorama letterario italiano. Per celebrare il centenario della sua nascita, che ricorrerà il 15 ottobre di quest’anno, sono in programma moltissimi appuntamenti. Uno dei più attesi è senza ombra di dubbio la grande mostra che verrà ospitata dalle Scuderie del Quirinale, dal titolo “C’è un’immagine che mi gira per la testa”, che è stata presentata giusto ieri al Salone del Libro di Torino.

Una retrospettiva per Italo Calvino, la presentazione al Salone del Libro

Ieri, nella Sala Magenta del Salone del Libro di Torino, è stata presentata al pubblico la mostra “C’è un’immagine che mi gira per la testa”, dedicata al centenario della nascita di Italo Calvino. L’appuntamento in fiera ha riscosso molto successo, ed ha visto la partecipazione di Mario Berenghi, curatore del percorso espositivo, in dialogo con Marco Belpoliti, accompagnati dall’introduzione di Rosanna Cappelli e Matteo Lafranconi.

“C’è un’immagine che mi gira per la testa”, la mostra

Ma andiamo a scoprire qualcosa di più in merito all’attesa mostra “C’è un’immagine che mi gira per la testa”. Si tratterà di una vasta retrospettiva concepita per ricostruire la vita di Italo Calvino attraverso un amplissimo ventaglio di oggetti esposti, con oltre duecento prestiti tra dipinti, sculture, disegni, illustrazioni di decine di artisti dal Rinascimento a oggi, codici miniati medievali, arazzi, armature, fotografie, ritratti d’autore, tutte le prime edizioni dei libri e quelle più significative.

La mostra dedicata ad Italo Calvino si inserisce nel quadro delle celebrazioni ufficiali del centenario dell’importante intellettuale, ed è curata da Mario Barenghi, organizzata da Ales SpA/Scuderie del Quirinale in collaborazione con la casa editrice Electa.

La missione di “C’è un’immagine che mi gira per la testa”

Proprio come anticipato dal titolo, la mostra accolta negli spazi delle Scuderie del Quirinale mira ad indagare il rapporto di Italo Calvino con le arti, e si concentra molto sul versante visivo, sul legame di Calvino con l’immagine. Il progetto mira ad essere accattivante non solo per gli estimatori più adulti dell’intellettuale e della sua produzione letteraria, ma anche per i frequentatori più giovani delle sue opere, che si approcciano per la prima volta ad uno scrittore tanto poliedrico.

La possibilità di indagare così a fondo la relazione fra Italo Calvino e il mondo delle immagini deriva certamente dalla grande partecipazione da cui è nata la mostra “C’è un’immagine che mi gira per la testa”, che si avvale del sostegno di molti collezionisti privati per raccogliere quante più testimonianze possibili legate al mondo di Calvino.

La mostra è molto attesa anche dagli addetti ai lavori, curiosi di scoprire questa nuova modalità di scoprire gli autori di letteratura: circumnavigando il loro rapporto con l’immaginario collettivo e con l’arte loro contemporanea.

Italo Calvino

Italo Calvino è nato a Cuba il 15 ottobre del 2023. È stato un intellettuale di grande impegno politico, civile e culturale, uno dei narratori italiani più importanti del Secondo Novecento. Ha seguito molte delle principali tendenze letterarie a lui coeve, dal Neorealismo al Postmoderno, mantenendo sempre una certa distanza da esse e svolgendo un proprio personale e coerente percorso di ricerca. Le sue opere, infatti, sono caratterizzate da uno stile assolutamente distintivo e da idee originali che giocano molto sul rapporto che lega autore, narratore e lettore.

Ha sperimentato con stili e generi, tematiche e personaggi, e si è confrontato spesso con gli ideali della Resistenza, parte imprescindibile di molte sue opere e della sua stessa vita, dedicata all’impegno politico e culturale. Italo Calvino è morto il 19 settembre del 1985 a Siena.